Первый трансфер «Краснодара» под чемпионство? Берут бразильца, который забил больше Халка

В гонке бомбардиров Рибейро на один мяч опередил экс-звезду «Зенита». Правда, для Уэсли это был лишь первый крутой сезон.

«Краснодар» близок к покупке первого новичка в зимнее окно. Как сообщает Globo Esporte, лидер РПЛ фактически договорился с бразильским «Интернасьоналом» о трансфере вингера Уэсли Рибейро. Сумма сделки должна составить € 10 млн.

По информации бразильских журналистов, клуб из Порту-Алегри принял третье предложение «Краснодара» по 25-летнему игроку. «Интернасьонал» владеет только 50% прав на Уэсли, а остальная половина принадлежит «Палмейрасу». Более того, часть от полученной суммы должна уйти на погашение долга перед самим «Краснодаром» за трансфер Вандерсона. В 2022 году «быки» продали своего бразильца «Интернасьоналу» за € 4,5 млн, и клуб из Порту-Алегри ещё не заплатил оставшиеся € 1,5 млн. Теперь «Краснодару» осталось уладить только детали контракта с самим вингером.

В завершившемся на днях чемпионате Бразилии сезона-2024 Уэсли стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 11 голами. К ним вингер добавил одну голевую передачу. В гонке снайперов Серии А будущий новичок «Краснодара» поделил пятое место и обошёл, например, экс-звезду РПЛ Халка (38-летний форвард забил 10 мячей). От лучшего бомбардира лиги Юри Алберто, которого, как и Халка, мы помним по выступлениям за «Зенит», Уэсли отстал всего на четыре гола. Рибейро внёс большой вклад в то, что «Интернасьонал» завоевал путёвку в Кубок Либертадорес, финишировав пятым.

По итогам чемпионата Уэсли стал лучшим в своей команде по количеству ударов (72) и попаданий в створ (32), а также обводок (85), единоборств (264) и заработанных на себе фолов (87). Третьим — по точным передачам на чужой трети (289) и пасам под удар (36). Он мог забить и больше, но четыре раза попадал в штангу или перекладину. По видео, которое любой желающий найдёт в интернете, видно, что Рибейро обладает всеми нужными классному вингеру качествами – мягкой техникой, дриблингом, креативностью. Будучи правшой, он может действовать на любом из флангов атаки.

Правда, усложнить адаптацию Уэсли в холодной России (пусть даже и на юге страны) может тот факт, что прежде он не выступал в Европе. «Краснодар» станет вообще первым зарубежным клубом для Рибейро. Тем более сам он родом с жаркого северо-востока страны – из столицы штата Баия города Салвадора, где особенно сильно влияние африканской культуры. Менталитет местных максимально далёк от европейского.

Уэсли Рибейро Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Впрочем, воспитывался Уэсли в «Палмейрасе» из Сан-Паулу. Но профессиональную карьеру начинал в «Витории» из родного Салвадора, куда был отдан в аренду для получения практики на сезон-2019. На тот момент 20-летний Рибейро запустил свою карьеру в Серии В – во втором дивизионе чемпионата Бразилии.

В 2020-м «Палмейрас» вернул Уэсли из аренды, и следующие три сезона молодой вингер провёл в клубе из Сан-Паулу. В первый год выиграл с командой Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, но решающие матчи южноамериканского аналога Лиги чемпионов пропустил из-за травмы колена. Это повреждение вывело Рибейро из строя на три с половиной месяца.

На второй год «Палмейрас» защитил титул в Кубке Либертадорес, а Уэсли в финале с «Фламенго» (2:1) вышел на замену и сыграл около 45 минут. Стабильного места в стартовом составе он не имел. А в сезоне-2022 «Палмейрас» с Рибейро завоевал золото Бразилии. В том чемпионате вингер сыграл 19 матчей, но в основе – только шесть. Совершил всего два результативных действия: забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В декабре 2022-го стало известно, что Уэсли больше не входит в планы португальского тренера «Палмейраса» Абела Феррейры. Игрок стал вести переговоры с другими клубами и был продан «Крузейро» за € 3 млн. В команде из Белу-Оризонти вингер хорошо начал прошлый чемпионат Бразилии, но под конец сезона сдал и потерял место в стартовом составе. Всего набрал 4+1 в 29 матчах (в основе – 22). Фанаты критиковали Рибейро, а после его фото в футболке «Палмейраса» стали требовать от руководства «Крузейро» избавиться от чужака.

Вообще, ни в одном сезоне Серии А у Уэсли не было больше четырёх голов и двух голевых передач. Только в нынешнем случился настоящий прорыв. «Крузейро» после года сотрудничества с Уэсли продал 50% прав на него «Интернасьоналу» за € 2 млн в феврале 2024-го. То есть ещё 10 месяцев назад Рибейро оценивался в два с половиной раза дешевле.

Уэсли раскрылся в «Интернасьонале» благодаря работе с тренером Рожером Машадо. Вингер очень благодарен этому специалисту. Интересно, скажет ли когда-нибудь Рибейро такие же тёплые слова про Мурада Мусаева?

«Рожер – лучший из всех, кто со мной работал. Он первый тренер, который действительно меня учит. Другие просто говорили мне, что делать, и всё. А Рожер подробно объясняет, даёт мне всю карту. Я многому научился», – признавался будущий новичок «Краснодара».

В начале этого месяца Уэсли потерял отца. Бразильские журналисты писали, что он погиб в результате аварии на мотоцикле после матча «Интернасьонала» с «Ботафого». Из-за трагедии Рибейро пропустил последний тур чемпионата 8 декабря.