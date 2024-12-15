«Не помню ни дня без боли». Что сейчас с экс-звездой «Зенита» Шкртелом?

Возможно, лучший трансфер за всю историю «Зенита» с точки зрения чистого бизнеса – покупка и затем продажа Мартина Шкртела. Летом 2004-го словак приезжал в петербургский клуб никому не известным 19-летним игроком, приобретённым у «Тренчина» всего за € 300 тыс. Три с половиной года спустя «Зенит» продал центрального защитника в «Ливерпуль» за € 10 млн. Сине-бело-голубые получили большой доход, вдобавок помогли раскрутить карьеру будущей звезде топ-команды АПЛ. Сегодня Шкртелу исполняется 40 лет. Где и как он сейчас?

Шкртел заиграл в «Тренчине» в 17 лет. Перед переходом в «Зенит» у Мартина уже было полсотни матчей во взрослом футболе в Словакии. В июле 2004-го как раз перед трансфером в петербургский клуб центральный защитник дебютировал за сборную Словакии, приняв участие в товарищеских встречах с Японией, Сербией и Черногорией. Это был аванс, так как Шкртел ещё выступал за словацкую молодёжку. По-настоящему Мартин закрепится в национальной команде только через год и несколько месяцев.

Уже через пару дней после своего трансфера Шкртел дебютировал за «Зенит», выйдя в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка России с «Иртышом» в Омске. Премьера словака получилась успешной – команда победила всухую (2:0). После этой встречи главный тренер «Зенита» Властимил Петржела нахваливал Мартина:

«Я в восторге от Шкртела. Этот мальчик потрясающе талантлив. Он один из лучших защитников, которых я когда-либо видел. Но больше всего меня радует то, что ему очень нравится в Питере. Я вижу, что он хочет играть за «Зенит».

Мартин Шкртел в «Зените» Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Так Шкртел благодаря доверию Петржелы заиграл на высоком уровне. Ещё через неделю он поучаствовал в ответной встрече с «Иртышом» (7:1), которая запомнилась единственным пента-триком в карьере Александра Кержакова. Правда, в РПЛ чешский тренер не спешил вводить Мартина в основу, так как «Зенит» боролся за чемпионство и шёл в лидерах. Петржела дал Шкртелу время на адаптацию. В своих первых трёх матчах в РПЛ словак оставался на скамейке запасных. Но потом получил шанс в основе и уже не выпадал из неё, по крайней мере надолго.

Шкртел сыграл за «Зенит» 113 встреч, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Последним для Мартина в Санкт-Петербурге стал «золотой» сезон-2007 уже при Дике Адвокате. Нидерландец, как и для его предшественник Петржела, высоко ценил защитника. В тот год Шкртел выиграл первый трофей в карьере и получил свою первую (из четырёх) награду как лучший футболист Словакии.

Затем у Шкртела были восемь с половиной лет в «Ливерпуле». Мартин сыграл за «красных» 320 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач, завоевал приз лучшему игроку команды по итогам сезона-2011/2012. Но взял только один трофей – Кубок лиги в 2012-м.

Мартин Шкртел в «Ливерпуле» Фото: Adam Davy — PA Images via Getty Images

Незадолго до своего 32-летия Шкртел отправился на более лёгкий заработок в Турцию: летом 2016-го «Ливерпуль» продал его «Фенербахче» за € 6 млн. Сообщалось, что словака предлагали и «Зениту», но тогдашний главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу отказался от Мартина, так как хотел более молодых новичков. Год спустя, отвечая на вопрос о возможном возвращении в «Зенит», Шкртел посмеялся: «Ха-ха, нет ничего невозможного! Но, скорее всего, я вернусь в Санкт-Петербург в качестве туриста, а не игрока». На самом деле словак сыграл на «Газпром Арене» в феврале 2019-го, когда его «Фенербахче» уступил «Зениту» (1:3) в плей-офф Лиги Европы и вылетел.

Потом Шкртел как-то пропал с радаров. Из «Фенербахче» в августе 2019-го Мартин перешёл в «Аталанту», но уже через три недели покинул итальянский клуб и подписал контракт с турецким «Истанбул Башакшехир». По словам словака, такой игрок, как он, просто не вписывался в систему главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Возрастной защитник не смог адаптироваться к новым условиям и методам тренировок. Однако президент «Аталанты» Антонио Перкасси назвал ещё одну причину быстрого отъезда Шкртела – Мартин плохо чувствовал себя из-за того, что его жена Барбора не хотела приезжать в Бергамо.

Оказалось, что Шкртел сделал лучший выбор. Как раз в сезоне-2019/2020 он выиграл свой второй и последний чемпионский титул. Это было единственное золото за всю историю «Истанбул Башакшехир».

В январе 2021-го на тот момент уже 36-летний Шкртел расторг контракт с турецким клубом за полгода до его завершения. Причиной стал разрыв ахиллова сухожилия. Мартин восстанавливался до лета того года, а потом доигрывал в Словакии: в качестве свободного агента заключил договор со «Спартаком» из Трнавы – своей последней профессиональной командой. Завершил карьеру Шкртел красиво. В мае 2022-го выиграл со «Спартаком» четвёртый для себя трофей на клубном уровне: в финале Кубка страны его команда победила «Слован» (2:1) Владимира Вайсса, а сам защитник провёл на поле 120 минут с капитанской повязкой. Прощальным для Мартина стал следующий матч с «Дунайска Стреда», в котором капитана проводили под овации трибун, заменив незадолго до перерыва.

«Травма ахилла не мешает мне играть, но у меня проблема со спиной и дисками, – признавался Шкртел, говоря о причинах завершения карьеры. – Тот, кто с этим сталкивался, знает, насколько это неприятно. Ограничения есть не только на футбольном поле, но и в обычной жизни. Я не помню ни дня, который провёл бы без боли. В последнее время играл на таблетках и уколах. Мне было трудно пройти 100 метров с сыном. Если бы мы проводили эту пресс-конференцию стоя, я бы, наверное, не смог этого сделать. Настолько сильная боль сейчас. Врачи сказали, что бег, прыжки и приземления – самое плохое при моём повреждении. То есть всё то, что нужно в футболе».

Впрочем, перед окончательным уходом из спорта Шкртел ещё нашёл в себе силы выполнить обещание и сыграть за команду своего детства – «Разточно», которая выступает в чемпионате города Превидза.

Мартин Шкртел с семьёй Фото: Из личного архива Шкртела

Тем не менее Мартин остался в футболе. С 2023 года стал работать скаутом «Спартака» из Трнавы. Возвращался в Ливерпуль, чтобы принять участие в матчах легенд клуба с «Манчестер Юнайтед» и «Селтиком». А в сентябре 2024-го Шкртел был назначен спортивным директором своего последнего соперника в карьере – «Дунайска Стреда». Однако проработал во главе вице-чемпионов Словакии только месяц. По словам Мартина, он ушёл по личным причинам.

Недавно Шкртел стал первым словацким игроком, про которого сняли документальный фильм и показали его в кинотеатрах. Сам экс-зенитовец побывал в шести городах на показах, общался со зрителями, раздавал автографы. Сейчас он наслаждается жизнью после футбола и открыт новым проектам.