«Реал» волшебными ударами отыгрался с 0:2 и вышел вперёд! Но этого было мало

«Реал» упустил возможность обойти «Барселону». Команда Карло Анчелотти добыла лишь ничью в матче с «Райо Вальекано» и отстаёт от каталонцев на очко.

В Мадриде, но не дома «Реал» сыграл без Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Травмированный француз не попал в заявку, а только набирающий форму после повреждения бразилец начал матч на скамейке запасных. В этих обстоятельствах Анчелотти отправил в атаку Родриго и Беллингема, которых поддерживали с флангов Диас (слева) и Гюлер (справа). Двое из этого квартета придумали удивительный первый ход для начала игры. Беллингем разбудил касанием спящий мяч, а турок пробил прямо с центра поля! Но получилось неудачно.

Вообще, у «Реала» довольно долго ничего не клеилось в атаке. Команда Анчелотти допускала слишком много брака для чемпиона. 35 минут первого тайма «Райо Вальекано» выиграл если не нокаутом, то за явным преимуществом. Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте. На правом фланге экс-хавбек фарм-клуба «Реала» де Фрутос ловко расправился с бывшим защитником «Райо Вальекано» Франом Гарсией и сделал кросс, а в штрафной Лопес остался совершенно свободным из-за того, что не добежал кто-то из опорников «сливочных».

Даже проигрывая, «Реал» уступал хозяевам по статистике точных передач на чужой трети и касаний в штрафной соперника. Вот так играл чемпион, пока не получил второй. Проваливались фланги обороны. Рюдигер едва не «привёз» себе гол, зачем-то решив обыгрывать перед штрафной. А потом после подачи углового Васкес потерял из виду Мумина, и защитник забил головой.

«Райо Вальекано» — «Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Команда Анчелотти терпела крушение, но всего за шесть минут перед перерывом перевернула игру. Это же «Реал»! Ему не привыкать к таким фокусам. Первый гол родился из ничего. Вальверде зарядил приблизительно с 30 метров, а опорник хозяев Сисс подставил голову и подкорректировал полёт мяча в нужном для «сливочных» направлении. Затем «Реал» прижал хозяев, и Рюдигер рывком вперёд подготовил кросс Родриго слева, а Беллингем выиграл воздух у того же Сисса. Англичанин забивает в Примере шестой тур подряд.

Родриго Фото: Angel Martinez/Getty Images

В начале второго тайма команда Иньиго Переса попробовала прессинговать, чтобы отодвинуть игру от своей штрафной. Вот только энергии хозяев хватило максимум минут на семь-восемь. После этого мяч продолжал влетать в сетку ворот аргентинца Батальи. Сначала забил Гюлер, но вместо гола заработал травму. Турок находился в явном офсайде, да ещё и от голкипера получил по голове. Замена Гюлеру не потребовалась, хотя он долго приходил в себя. А на 56-й минуте быстрая комбинация «Реала» по центру завершилась ударом Родриго с паса турка. Опять «сливочным» повезло с рикошетом – на сей от ноги Рациу. Мяч влетел под перекладину.

Анчелотти после часа матча выпустил Винисиуса Жуниора, чтобы добить соперника, используя пространство. Однако «Реал» решил провести этот отрезок встречи экономно и поплатился. Третья голевая атака «Райо Вальекано» началась с дальнего удара и выигранного подбора, Лежён подал в штрафную, а капитан хозяев Паласон, напоминающий своим видом скорее тренера, чем игрока (мышлением, между прочим, тоже), вынырнул откуда-то из-за спины Рюдигера. Подставил ногу, как клюшку – переправил мяч в цель. «Изи катка» для Иси.

Шесть голов за час – что за игра! «Райо Вальекано» и не думал удерживать почётную ничью, нашёл силы и на кураже провёл серию атак. Хозяева мало что давали сделать «Реалу» при счёте 3:3. Запомнился момент с падением Винисиуса в штрафной «Райо Вальекано», но судьи, очевидно, не назначили пенальти потому, что по ноге бразильцу попали и его партнёр Беллингем, и противник. В таком эпизоде трудно разобраться, был ли фол.

Только в компенсированное время «Реал» по-настоящему надавил. Команда Анчелотти могла вырвать победу после кросса и скидки Винисиуса Жуниора во вратарскую, но Рюдигер не сумел пробить из убойной позиции. Более того, «сливочные» едва не проиграли – «Райо Вальекано» создал момент в последней атаке. В результате получилась ничья при перевесе хозяев по ударам – 14:13 (в створ – 5:6).