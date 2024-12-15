«Ювентус», «Реал» и «Монако» тоже потеряли очки, а у Эмилиано Мартинеса — сейв года! Рассказываем о главном.

Что за день в футболе! Провал «Баварии», неудачи топов АПЛ и прощание с легендой Испании

Пока российский футбол на паузе, за всё веселье в футболе отвечает европейский. И пока не подводит, потому что прошедший день, 14 декабря, подарил нам немало огненных событий. Коротко о них рассказываем.

«Бавария» впервые проиграла

Поражение мюнхенцев от «Майнца», с одной стороны, сенсационное. С другой — они стабильно уступают ему раз в год с 2021-го. Так что такой исход уже стал традиционным. Хотя начиналось всё для хозяев трудно: на первых минутах Олисе зарядил в штангу. Но вот дальше солировал андердог. Вываливался на ворота и пробил мимо цели Буркардт, с близкого расстояния слишком слабо исполнил Небель.

Ли Джэ Сон забил «Баварии» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Затем настало время Ли Джэ Сона: в конце первого тайма кореец подкараулил отскок от того же Олисе и открыл счёт, а в середине второго принял прострел арендованного у, что иронично, «Баварии» Зиба и с разворота уложил мяч в дальний угол. Зане под конец встречи сократил отставание, но на этом команды и закончили. Сон в огне — у него уже шестое результативное действие в пяти последних матчах. А у мюнхенцев — дебютное поражение в Бундеслиге.

«Байер» воспользовался осечкой лидера

Леверкузенцы в этом сезоне уже не разрывают чемпионат Германии. Но при этом салатницу «Баварии» просто так отдавать не планируют. Вот и сейчас они спокойно разобрались с «Аугсбургом», сократив отставание до четырёх очков. «Байер» не стал тянуть и обеспечил себе победу уже в первом тайме: Терье замкнул передачу Фримпонга во время контратаки, а потом Вирц без сопротивления катнул мяч в правый нижний угол. Это было легко.

Остальные матчи Бундеслиги:

«Ливерпуль» дважды отыгрался в меньшинстве

Что такое «Ливерпуль»? Класс, красивый футбол — это понятно. Но в первую очередь – характер. Начало матча с «Фулхэмом» получилось обескураживающим: на 11-й минуте «дачники» убежали в контратаку, которую рикошетом от Робертсона завершил Перейра, а чуть погодя Эндрю упустил Уилсона и совершил фол последней надежды — привет, удаление. Во втором тайме Гакпо нырнул за навесом Салаха и сравнял счёт. Мунис вновь вывел вперёд лондонцев, но тут Жота отвозил Куэнку и пробил в противоход Лено. Такая ничья равноценна победе.

«Арсенал» снова потерял очки

«Канониры» ничего не смогли противопоставить «автобусной» обороне «Эвертона». Спасибо прекрасной игре Пикфорда и нереализованным моментам Эдегора — Мартин мог отличиться трижды. Сами мерсисайдцы создали лишь один голевой эпизод в самом дебюте, однако и ехали в Лондон они не за победой. Нулевой ничьей «ириски» вполне могут быть рады. «Арсенал» же не смог победить в АПЛ второй раз подряд и сохранил шестиочковое отставание от «Ливерпуля». А ведь какой был шанс приблизиться к нему!

«Ньюкасл» выпотрошил «Лестер»

«Лисы» с назначением ван Нистелроя вернулись в игру и взяли четыре очка в двух встречах после длительной неудачной серии. Но «сороки» их основательно заклевали: в промежутке с 30-й по 60-ю минуту забили Гимарайнс, Исак и дважды – Мёрфи. «Лестер» вообще ничего не показал в атаке, а в обороне постоянно пожарил. Так что столь значительный перевес удивлять не должен. Возможно, именно в подобной встряске нуждались Варди и компания.

Сумасшедший камбэк «Ноттингема» в матче с «Виллой»

Дела у «Астон Виллы» складывались ну просто замечательно. На 60-й минуте Домингес подставил голову вслед за подачей углового и с нескольких метров. Такоё не берётся — казалось в момент удара. А Мартинес взял и невероятно сложился, устроив сейв года! Посмотрите сами, это вовсе не преувеличение.

Совсем скоро Дуран забил, и до 87-й минуты вилланы удерживали преимущество. Пока Миленкович с Элангой всё не перевернули и не вырвали победу для «лесников». Чудо-камбэк чудо-команды! Если «Сити» уступит в дерби «Юнайтед», что вполне вероятно, «Ноттингем» останется в топ-4. Также состоялась разборка аутсайдеров, где «Ипсвич» забрал три очка в гостях у «Вулверхэмптона» (2:1).

«Севилья» красиво проводила легенду на пенсию

39-летний Навас всё-таки не вечен — матч с «Сельтой» стал для него последним. Обе команды устроили Хесусу почётный коридор, болельщики вывесили здоровенный красочный баннер, а севильцы выставили напоказ все трофеи, возможно, своего величайшего воспитанника и футболиста.

Прощание «Севильи» с Хесусом Навасом Фото: Fran Santiago/Getty Images

Само собой, при таких вводных нельзя было не победить. И «Севилья» добилась цели. Единственный гол на счету Буэно. Навас провёл на поле 71 минуту и покинул его под всеобщие овации. Футболисты его обнимали, трибуны — скандировали фамилию. Чествование продолжилось и после финального свистка. Прощание красивее придумать сложно.

«Реал»… без комментариев

Мадридцы не перестают удивлять — их игра не поддаётся логике. Как чемпион страны может лететь «Райо Вальекано» 0:2 к 36-й минуте? Никто не мешал Лопесу и Мумину чётко сыграть на втором этаже. Назревала сенсация, которую «Реал» вроде как цинично разбил тремя ответными мячами: Вальверде приложился издали, Беллингем сделал навес Родриго голевым, а сам бразилец мощно вонзил в ближний угол. Нет, это не победа! Паласон кончиком бутсы подправил закидушку Лежёна и вырвал ничью! Феноменально.

Другие матчи Ла Лиги:

«Аталанта» не собирается отдавать лидерство

После трудного матча с «Реалом» среди недели с «Кальяри» «Аталанте» пришлось как следует повозиться. Бергамаски выглядели безумно уставшими. Что уж говорить, если лучше всех себя проявил Карнезекки. Вратарь совершил восемь (!) сейвов и не пропустил, а впереди в середине второго тайма зарешал Дзаньоло. Команда Гасперини сохранила за собой первое место. В такие моменты даже жаль, что Миранчук покинул Бергамо и, пусть даже в ротации, не борется за трофей Серии А.

«Наполи» подарил «Удинезе» надежду и цинично её забрал

Неаполитанцы решили поиграть с «Удинезе» в поддавки: в первом тайме и сами не забили при наличии нескольких интересных атак, и пенальти сопернику подарили. Лоботка выставил руку под удар Земуры, Товен не пробил с «точки» Мерета, тем не менее сам же вонзил мяч в сетку на добивании. Во втором тайме всё изменилось: удинцы вообще не помышляли о нападении, в то время как Лукаку, Хианетти и Ангисса поочерёдно огорчили Саву. Отставание от «Аталанты» сохранилось на уровне двух очков. Плюс с бергамасками по потерянным очкам на равных «Интер» и «Фиорентина». В этом сезоне Серия А особенно прекрасна.

«Ювентус» еле-еле выцарапал ничью

Туринцы практически проиграли «Венеции» впервые с, внимание, 1993 года! Начиналось всё, впрочем, с гола Гатти: Копмейнерс с угла поля подал на ближнюю штангу, Тюрам продлил на дальнюю, Федерико подставил колено. В ответ Андерсен сотряс перекладину. Что не удалось ему, к 83-й минуте воплотили в забитые мячи Эллертссон и Идзес. «Ювентус» давил-давил и всё-таки додавил: в добавленное ко второму тайму время Кандела сыграл рукой в собственной штрафной, и Влахович не простил. Тем не менее отставание от первого места теперь составляет уже девять очков.

«Марсель» притормозил бывший футболист «Краснодара»

Звёздный «Марсель» Де Дзерби наконец-то набрал ход, однако на его пути встал «Лилль». Мерлен закончил стремительную атаку быстрым голом, и хозяева «Велодрома» сохраняли преимущество вплоть до 87-й минуты. Пока экс-краснодарец Кабелла не подал стандарт, а Диаките не перепрыгнул всех опекунов. В компенсированное время ещё и Лирола прямую красную получил. Четырёхматчевой победной серии «Марселя» не случилось.

«Монако» тем временем тоже порадовал «ПСЖ» и расписал нули с «Реймсом». Парижане опережают марсельцев и монегасков на четыре очка. При этом завтра у чемпионов встреча с «Лионом».

Также в Лиге 1 красочной ничьей 2:2 порадовали «Осер» и «Ланс».