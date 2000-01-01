Навас красиво попрощался с «Севильей». Фото
Ещё одна легенда уходит из футбола! Хесус Навас провёл последнюю домашнюю встречу за «Севилью». Как испанец попрощался с родным клубом?
Последний матч
Хесус Навас объявил, что завершит карьеру в конце 2024 года из-за проблем со здоровьем. 39-летнему футболисту уже просто тяжело играть. Последним домашним матчем для защитника стала игра с «Сельтой» (1:0).
Легенда
Перед встречей на поле были выставлены все трофеи, которые завоевал Хесус с «Севильей»: два Кубка Испании, Суперкубок Испании, два Кубка УЕФА, два кубка Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.
Прощальный коридор
Игроки «Севильи» и «Сельты» выстроились в коридор, по которому Навас торжественно прошёл со своими детьми под аплодисменты. Хесус даже сделал символический удар вместе с сыновьями.
Слёзы
Защитник отыграл 71 минуту, а потом был заменён. Перед тем как уйти на бровку, Хесус упал на колени и в слезах поцеловал газон.
Чествование
После матча футболисты чествовали Наваса, качая его на руках.
Красивый жест
Также Хесус прошёл круг по стадиону с флагом «Севильи» на поясе и с футболкой с 16-м номером в руках, закрывая своё имя. Так Навас отдал дань памяти Антонио Пуэрте — бывшему одноклубнику, скончавшемуся в 2007 году.
Эмоциональность
Прощание с родной командой вышло уж очень эмоциональным для Наваса. Хесус не мог сдержать слёз на поле.
Навас красиво попрощался с «Севильей». Хесус провёл последний домашний матч за клуб
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