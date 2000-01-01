Навас красиво попрощался с «Севильей». Хесус провёл последний домашний матч за клуб

Красивый жест

Также Хесус прошёл круг по стадиону с флагом «Севильи» на поясе и с футболкой с 16-м номером в руках, закрывая своё имя. Так Навас отдал дань памяти Антонио Пуэрте — бывшему одноклубнику, скончавшемуся в 2007 году.