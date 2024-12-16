Топ-футболисты рискуют остаться без работы через полгода. Тут не только звёзды «Ливерпуля»

Сразу несколько топовых игроков могут стать свободными агентами через полгода. В десятке самых дорогих футболистов такого плана оказались по три представителя «Баварии» и «Ливерпуля». В скобках указана рыночная стоимость по версии Transfermarkt.

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 26 лет, € 70 млн)

Трент Александер-Арнольд Фото: Alex Livesey/Getty Images

Фланговый защитник играет за «Ливерпуль» на протяжении всей профессиональной карьеры. К 26 годам он накопил больше трёх сотен матчей в футболке мерсисайдского клуба. Правда, будущее английского игрока по-прежнему остаётся туманным. По данным Sky Sport, Трент хотел бы продолжить карьеру в «Реале». Источник утверждает, что защитника привлекают вариант с переходом в испанский клуб и возможность играть в одной команде с Джудом Беллингемом. Сам Трент пока не дал чёткого ответа на вопрос о своём будущем: «Я в «Ливерпуле» уже 20 лет и несколько раз продлевал контракт. Ни один из них не был предан публичной огласке. Подобного не произойдёт и в этот раз», — сказал футболист в беседе со Sky Sports.

Лерой Зане («Бавария», 28 лет, € 60 млн)

Лерой Зане Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В октябре появилась информация, что стороны ведут переговоры о продлении контракта. Правда, они пока не привели ни к чему хорошему. Сторона Зане рассчитывает на новый договор с улучшенными условиями, а у «Баварии» другая позиция. Боссы клуба не хотят улучшать контракт по причине частых травм немца. Не исключено, что Зане вернётся в Англию. Он играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год, но теперь им интересуются другие клубы. Bild сообщает о желании «Арсенала» заполучить флангового нападающего, а журналист Кристиан Фальк утверждает о возможном переходе в «Ньюкасл». Есть ещё вариант с «Манчестер Юнайтед», но об этом пока сообщают не самые надёжные английские источники.

Мохамед Салах («Ливерпуль», 32 года, € 55 млн)

Мохамед Салах Фото: Carl Recine/Getty Images

«Уже почти декабрь, а я всё ещё не получил ни одного предложения остаться в клубе. Вероятнее, следующим летом я уйду, нежели останусь. Конечно, я разочарован, однако не собираюсь завершать карьеру», — все мы помним огненную речь Салаха после матча АПЛ в конце ноября. Через пару недель журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что «Ливерпуль» сделал игроку конкретное предложение. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сторонам нужно решить финансовый вопрос сделки, поскольку это последний суперконтракт для Салаха. Если он, конечно, потом не укатит в Саудовскую Аравию. А пока Мохамед продолжает радовать болельщиков «Ливерпуля» и в 32 года — 16 голов и 13 результативных передач в 23 встречах сезона.

Альфонсо Дэвис («Бавария», 24 года, € 50 млн)

Альфонсо Дэвис Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Канадец готов остаться в Мюнхене, если боссы «Баварии» выполнят его финансовые требования. Athletic сообщает, что Дэвис хочет зарабатывать по € 15 млн в год. А ещё он рассчитывает на бонус в € 15 млн за подписание нового контракта. Если Альфонсо не останется в «Баварии», его ждут в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» активно интересуется игроком, однако сам канадец отодвинул этот вариант на второй план. Почему? Ему больше нравится идея перехода в «Ливерпуль» (данные — The Athletic), поскольку «МЮ» очень нестабилен. И, конечно, нельзя забывать о «Реале», который нередко появляется в СМИ как потенциальный новый клуб Дэвиса.

Йозуа Киммих (Бавария, 29 лет, € 50 млн)

Йозуа Киммих Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Имя Киммиха активно связывают с топовыми испанскими клубами — «Реалом» и «Барселоной». Правда, информация достаточно противоречивая. Но если верить последним данным в испанской прессе, то местные гранды не рассматривают вариант с Киммихом. Mundo Deportivo утверждает, что главному тренеру «Барселоны» Ханс-Дитеру Флику неинтересен такой вариант. Он считает, что команда хорошо укомплектована на этой позиции. «Реал», в свою очередь, нацелился на Трента и Дэвиса, а вариант с Киммихом не входит в его планы (информация от AS). Сам Йозуа ещё в сентябре заявил, что готов к переговорам с «Баварией» о новом контракте.

Джонатан Дэвид («Лилль», 24 года, € 45 млн)

Джонатан Дэвид Фото: Getty Images

В двух предыдущих сезонах нападающий забил по 26 мячей, а в этом — уже 17. Правда, есть риск, что «Лилль» потеряет его через полгода и не получит никакой компенсации. Не очень хороший вариант, с учётом того, что летом 2020-го французский клуб заплатил «Генту» € 27 млн. Впрочем, президент «Лилля» Оливье Летанг уже сообщил, что Дэвид не покинет команду в январе. Получается, канадец уйдёт свободным агентом? Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» включила игрока в список своих интересов. А ещё на Дэвида претендует «Барселона».

Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 32 года, € 45 млн)

Сон Хын Мин Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Кореец так давно играет в «Тоттенхэме» (с 2015 года), что его пока тяжело представить в форме другого клуба. По данным журналиста Николо Скиры, лондонская команда хотела бы продлить контракт с капитаном до лета 2026 года. Если верить источнику, то Сона считают неприкосновенным игроком. «Барселона» отказалась от варианта с корейцем из-за его возраста, а «Галатасарай» рассматривает нападающего на замену Виктору Осимхену. В этом сезоне Сон набрал 12 (6+6) по системе «гол+пас» в 18 матчах во всех турнирах. Он пропустил несколько встреч из-за травм.

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 33 года, € 45 млн)

Кевин Де Брёйне Фото: Carl Recine/Getty Images

В этом сезоне бельгиец провёл на поле всего 793 минуты, а за весь прошлый — 1750. Травмы серьёзно сократили игровое время полузащитника. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии 33-летний Кевин Де Брёйне высказался о перспективах продления контракта с «горожанами». «В начале сезона я знал, что будут переговоры, но потом случилась травма. Предполагалось, что это займёт пару дней, а потом прошло восемь-девять недель. Я отложил всё это в сторону. Мы проведём переговоры, а если их не будет, то это мой последний год в клубе», — в конце ноября Кевин был достаточно откровенен. Бен Джейкобс сообщает, что игрок интересен трём клубам из Саудовской Аравии («Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Кадисия»). Джереми Кросс утверждает, что Кевин может перебраться в «Интер Майами». А по данным The Telegraph, «Ман Сити» готов предложить бельгийцу место в одном из клубов, входящих в холдинг City Football Group. Туда, кстати, входит американский «Нью-Йорк Сити».

Жонатан Та («Байер», 28 лет, € 30 млн)

Жонатан Та Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Новость последних дней — «Барселона» лидирует в борьбе за подписание контракта с Та. Такие данные приводит инсайдер Фабрицио Романо. А ещё игрок интересен «Реалу» и «Баварии». Солидная компания! По данным AS, «Байер» не планирует продавать футболиста зимой, так что он покинет Леверкузен в статусе свободного агента. Кстати, в «Байере» очень не хотят усиливать конкурента, поэтому Та попросили не переходить в «Баварию». Но решать защитнику. Сам Жонатан уже сообщил, что не станет продлевать контракт с «Байером».

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 33 года, € 30 млн)

Вирджил ван Дейк Фото: Carl Recine/Getty Images

Ещё один футболист «Ливерпуля», который попал в этот список. Несколько дней назад нидерландец чётко дал понять, что в вопросе о новом контракте пока нет никакой ясности. «Ничего нового, новостей нет», — сказал защитник. Журналисты неоднократно интересовались у игрока информацией о новом контракте, но ван Дейк всякий раз уходил от ответа. Вирджил интересен саудовским клубами. Была информация о возможном переходе в «Реал», но мадридский клуб, похоже, сосредоточен на том, чтобы переманить к себе Та.