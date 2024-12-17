Легионеры РПЛ, оставшиеся в истории из-за одного момента. Многие превратились в мем

Травмы после празднования, автоголы и сидение на мяче. В списке есть и актуальные футболисты – но у них ещё будет шанс исправиться.

В Российскую Премьер-Лигу периодически заезжают неоднозначные персонажи. Некоторые футболисты имеют топ-статус, но проваливаются в нашем чемпионате. А приглашение других изначально выглядело странным. Мы собрали футболистов, запомнившихся болельщикам только по одному действию. Отметим, что у парочки игроков ещё есть шанс войти в историю в другом статусе.

Давид Янчик (ЦСКА)

Давид Янчик Фото: Григорий Сысоев/ITAR-TASS

Нападающий принадлежал ЦСКА с 2007-го по 2013-й. Но играл за клуб только в 2007 и 2008 годах. А свой единственный мяч за москвичей Давид забил в матче со «Спартаком». ЦСКА уступал в концовке дерби 0:1 в сентябре 2007-го — «горела» беспроигрышная серия длиною в шесть лет. Однако на 90+4-й минуте Янчик сравнял счёт. Давид переправил мяч в ворота Стипе Плетикосы после скидки от Сергея Игнашевича.

Ничем больше Янчик не запомнился. Поляк ездил по арендам, бился с алкогольной зависимостью, а в 2013 году окончательно покинул ЦСКА. Удивительно, но Давид до сих пор играет в футбол! С июля 2024-го он выступает за полупрофессиональный клуб в Польше.

Маджид Уорис («Спартак»)

Маджид Уорис в матче с «Ростовом» Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

«Спартак» приобрёл Уориса у шведского «Хеккена» за € 2,9 млн — не самая крупная сумма. Однако ожидания от ганского форварда были высокими. Увы, оправдать их Маджид не смог. Всего нападающий провёл за «Спартак» 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Зато каким! В декабре 2013-го Уорис отличился в матче с «Ростовом» (1:0). На 88-й минуте Маджид сориентировался в штрафной ростовчан после подачи с углового и пробил в упор. В 2014-м «Спартак» отдал ганца в удачную аренду в «Валансьен». А чуть позже он окончательно перебрался в турецкий «Трабзонспор».

Артур Гимарайнс («Зенит»)

Артур с золотом ЧР-2023/2024 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Зенит» приобрёл Артура у «Палмейраса» за € 15 млн. Петербуржцы рассчитывали, что вингер станет качественной заменой Малкому. Однако Артура лихорадит в России. За 36 матчей он забил семь мячей и оформил шесть ассистов. Не самая сильная статистика. А в сезоне-2024/2025 Артур и вовсе присел на скамейку.

Пока что главный хайлайт в российской карьере бразильца — «чемпионский» гол. Артур забил его «Ростову» на 85-й минуте матча 30-го тура РПЛ-2023/2024. Он пробил по воротам Сергея Песьякова и каким-то образом «прошил» голкипера гостей, допустившего грубую ошибку. Но главное — Артур принёс титул «Зениту». Ждём от бразильца новых достижений.

Виллиан Жозе («Спартак»)

Виллиан Жозе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Виллиан Жозе оказался в «Спартаке» летом 2024 года. А уже нынешней зимой бразилец наверняка покинет Москву. Ранее в СМИ появилась информация о возможном трансфере Жозе в «Лас-Пальмас». Спортивный директор испанского клуба Луис Эльгера опроверг её, но расставание Виллиана со «Спартаком» всё равно вероятно.

Чем же запомнится бразилец? Проблемами с лишним весом и единственным голом — в дерби с московским «Динамо». Жозе тогда вышел на замену на 76-й минуте, а на 90-й забил… со штрафного. Этот гол стал победным для «Спартака» — 3:2. Больше бразилец не отметился ничем.

Аарон Оланаре (ЦСКА)

Аарон Оланаре Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА сначала арендовал нигерийского форварда у «Гуанчжоу Фули», а затем забрал на правах свободного агента. Но в Москве Оланаре так и не стал футболистом основы. Хотя один момент наверняка запомнился как болельщикам ЦСКА, так и всем любителям российского футбола.

Москвичи встречались с «Зенитом» в финале Кубка России — 2016. На 34-й минуте Халк реализовал пенальти и открыл счёт. Но уже в следующей атаке ЦСКА забил ответный мяч: Марио Фернандес скинул на Оланаре, а форвард развернулся и пробил мимо Михаила Кержакова. Нигериец отпраздновал гол эффектными кульбитами. К сожалению, красивое празднование привело к серьёзной травме. Ещё до этого момента Оланаре повредил колено на 10-й минуте и играл с повязкой. Однако после кульбитов окончательно порвал крестообразные связки и был заменён.

Гарри О’Коннор («Локомотив»)

Гарри О’Коннор Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эксцентричный шотландец оказался в РПЛ в 2006 году. Он перебрался из «Хиберниана» за € 2,4 млн. В сезоне-2006 Гарри был игроком основы «Локо», но на следующий год присел на скамейку. Однако именно выход на поле по ходу матча подарил главный момент О’Коннора в России.

В финале Кубка России — 2006/2007 «Локомотив» встречался с «Москвой». Основное время завершилось вничью — 0:0. О’Коннор вышел на поле на 62-й минуте, а в дополнительное время забил единственный мяч. В первом экстра-тайме он пробил в касание после передачи Дмитрия Сычёва с левого фланга.

Саво Милошевич («Рубин»)

Саво Милошевич Фото: РИА Новости

«Рубин» — последний клуб в карьере легендарного сербского форварда. Саво выступал за «Партизан», «Астон Виллу», «Сарагосу», «Парму», «Сельту», «Эспаньол» и «Осасуну». Солидная история. А ещё Милошевич — рекордсмен сборной Сербии и Черногории по количеству игр и забитых мячей. В общем, в чемпионский год «Рубин» получил солидного футболиста.

Впрочем, в Казани Саво был игроком ротации. Зато именно гол Милошевича стал «золотым» для «Рубина». Серб забил второй мяч казанцев в гостевой встрече 27-го тура РПЛ-2008 с «Сатурном» (2:1). На 89-й минуте Милошевич в касание пробил после скидки от Хасана Кабзе.

Фернандо Кавенаги («Спартак»)

Фернандо Кавенаги Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кавенаги перешёл из «Ривер Плейт» в «Спартак» за € 8,6 млн в 2004 году. Ожидания от аргентинца были сумасшедшими. Фернандо зажигал на родине, на него претендовали несколько европейских клубов. «Спартак» выиграл борьбу и заполучил молодого нападающего. Предполагалось, что Фернандо станет звездой российского чемпионата, однако на деле всё вышло иначе. Аргентинец скорее мучился, нежели играл.

Кавенаги запомнился только голом-шедевром «Ростову». В августе 2006 года «Спартак» принимал южан в «Лужниках»: на 32-й минуте Фернандо пробил в касание метров с 30. Мяч залетел за шиворот голкиперу «Ростова» Андрею Чичкину. Кавенаги схватился за голову от восторга. В начале 2007 года «Спартак» отправил Кавенаги в «Бордо» за € 9 млн. Так что на футболисте даже получилось заработать.

Серж Бранко («Шинник»)

Серж Бранко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Камерунский полузащитник выступал в Германии за «Айнтрахт» из Франкфурта и «Штутгарт» и в Англии за «Лидс» и «Куинз Парк Рейнджерс». Неплохой послужной список. Однако Серж показывал свой тяжёлый характер и плохо тренировался. Из-за этого его выгнали сначала из «Лидса», а затем и из «КПР». В 2005-м Бранко неожиданно оказался в ярославском «Шиннике».

Серж навсегда остался в истории российского футбола, но не по игровым причинам. В июле 2006 года Бранко получил красную карточку в матче с ЦСКА. В конце игры он демонстративно сел на мяч и спровоцировал Даниэля Карвальо. Судья Игорь Егоров показал Сержу жёлтую карточку, которая стала для него второй (полузащитника ЦСКА также удалили). Затем Бранко объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить ЦСКА. За что? Якобы москвичи не подписали его зимой 2005-го. Чуть позже Бранко перебрался в самарские «Крылья Советов», а в 2007 году покинул Россию, уехав в немецкий «Дуйсбург».

Подробное объяснение от Бранко: Серж Бранко рассказал, почему сел на мяч в матче с ЦСКА

Андре Шюррле («Спартак»)

Андре Шюррле Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Чемпион мира — 2014 приехал в «Спартак» в летнее трансферное окно 2019 года. Москвичи арендовали Шюррле у дортмундской «Боруссии». Зарплата Андре в «Спартаке» составила € 3,2 млн, клуб мог выкупить немца за € 8 млн. И в начале Шюррле выделялся. Он неплохо вышел на замену в матче с московским «Динамо», затем оформил 1+1 в игре с «Ахматом» (1:1). А главным моментом Андре в России стал ассист в дерби с ЦСКА (2:1). На 59-й минуте он навесил с левого фланга на оказавшегося в штрафной Самуэля Жиго. Француз в касание пробил головой по воротам Игоря Акинфеева — и попал! Чуть позже ЦСКА сравнял счёт, однако Жиго оформил дубль и принёс победу «Спартаку».

Самуэль Огунсанья/Люк Зоа («Спартак»)

Люк Зоа Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

В начале 2000-х «Спартак» лихорадило. Клуб пачками привозил сомнительных легионеров. Одни из таких — Самуэль Огунсанья и Люк Зоа. Первого нашли в Нигерии, второго — в южноафриканском «Орландо Пайретс».

Огунсанья приехал в «Спартак» в 2002-м за $ 750 тыс. в статусе талантливого защитника. И запомнился надолго. Для этого ему понадобились два матча — с «Валенсией» в Лиге чемпионов и знаменитое «снежное» дерби с ЦСКА. В Испании Огунсанья через минуту после выхода на поле «привёз» штрафной, с которого «Спартаку» забили. Затем нигериец провалился во встрече с ЦСКА. Больше за клуб Огунсанья не играл.

Зоа провёл за «Спартак» на один матч больше — сразу три. Запомнился же камерунец великим автоголом в дерби с ЦСКА в августе 2004 года. Он неудачно сыграл после прострела с правого фланга и срезал мяч в свои ворота. «Я хотел выбить мяч на угловой, честно! Но получилось паршиво, конечно… Очень жаль, мне стыдно», — извинялся раздосадованный Зоа. Интересно, что после «Спартака» Люк провёл довольно успешный отрезок карьеры в «Анжи».