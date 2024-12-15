«Когда Соболев начнёт забивать, будут на руках носить». Бояринцев — о первой части РПЛ

Четырёхкратный вице-чемпион России в составе «Спартака» Денис Бояринцев сейчас работает в «Роторе» в Первой лиге, но продолжает внимательно следить за красно-белыми. В интервью «Чемпионату» он поделился впечатлениями от первой части РПЛ, от успехов Батракова, от застоя Соболева и от серии «Спартака».

— Как вам первая часть чемпионата?

— Ничего сверхъестественного — всё те же лидеры, что и в том году. Немного отстал ЦСКА, остальные же все на своих местах. «Краснодар», как и в прошлом сезоне, закончил год на первом месте. Хорошо, что «Спартак» подтянулся к лидирующей группе. Концовка получилась интересной, но всё будет понятно весной.

— Есть понимание, что происходит с «Зенитом»?

— Не знаю, наверное, вопрос мотивации. Проиграли две игры, но была концовка первой части — люди уже на чемоданах. Может, это непрофессионально, но психология играет свою роль. «Крылья» и «Акрон» были мотивированнее, потому и победили. Ничего в этом нет, весной «Зенит» продолжит борьбу за чемпионство, а другим командам будет тяжело.

— Согласны с мнением, что «Зениту» надо расставаться со многими лидерами и брать голодных ребят?

— Конечно, можно взять таких же сильных игроков, но более мотивированных на победы. «Зениту» надо искать усиление. Любой качественный игрок может проявить себя в команде.

— Кто разочаровал в составе питерцев?

— Я бы не использовал в этот вопросе слово «разочаровал» — просто прежние лидеры играют ниже своих возможностей. Вот и всё. Опять всё сводится к мотивации. Если лидеры играют спустя рукава, то вся команда «поплывёт».

Клаудиньо Фото: РИА Новости

— Адаптируется ли Соболев в «Зените»?

— Угальде же начал забивать за «Спартак». И Соболев умеет это делать. Ему надо просто забить один раз, и всё пойдёт. Такое бывает. Не стал бы его списывать со счетов, хоть и звучит много критики в его адрес. Сейчас будет длинная подготовка ко второй части сезона, будет возможность побороться за место в составе. Ещё проявит себя в «Зените». Критика будет всегда, к ней надо относиться снисходительно, делать своё дело. Начнёт забивать — сразу на руках будут носить — обычное дело в спорте.

— «Краснодар» способен в этом году забрать чемпионство?

— Радует, что в борьбу с ними включились ещё три-четыре клуба: «Динамо», «Локомотив», «Спартак». ЦСКА тоже подтянется. Не будет однозначного лидера — получим ряд провальных и ярких матчей. Кто будет стабильнее, тот и выиграет чемпионат.

— Почему «Краснодар» и «Локомотив» смазали концовку года?

— Они выдали неплохое начало, но где-то просели. Может, физически. Чемпионат получился сложным для всех. Вызовы в сборную сыграли злую роль с «Локомотивом». После них Самошников и Батраков выглядели неважно в клубе. Удивительно, что «Локомотив» и «Краснодар» просели после ноябрьской паузы, но многие игроки получили возможность проявить себя за сборную. Может, концовка сезона тоже сказалась. Сложно однозначно ответить на вопрос. К сожалению, важные очки потеряли.

— Бодрое начало сезона от «Локомотива» удивило?

— Отличная команда! Приятно, что молодые ребята себя проявляют. Самошников, Батраков и Пиняев — лидеры команды, выдали хороший старт. Ничего страшного, что пока нет стабильности. Но ребята будут развиваться, всё будет хорошо.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как вам успехи Батракова?

— Он попал в поток — забил и почувствовал уверенность. Партнёры хорошо на него играли, но и он сам перспективный футболист. У него есть видение поля, как он работает с мячом! Приятно, что появился такой сильный мальчишка. Хорошо, что у молодых появляется шанс — надо растить свои кадры. Хотелось бы, чтобы и в «Спартаке» с прекрасной академией появлялись такие ребята.

— Смогут удержать результат во второй части сезона?

— А почему нет? Когда-то надо обрастать мясом и что-то выигрывать молодёжи. Вполне могут удержать, но будет непросто.

— Как оцените отрезок для «Спартака»?

— Хорошая сказка получается, ха-ха. Думаю, тренерская работа видна. Команда буксовала вначале, но им надо было притереться друг к другу, понять тренера. За исключением Кубка России, команда выдала хорошую серию. «Спартак» заслуженно подтянулся к лидирующей группе. Однозначно навяжет борьбу за чемпионство весной. Появилась стабильность в игре, весело атака заиграла. Барко — ведущий футболист, Угальде стал забивать. Результат команды — тренерская работа.

Деян Станкович и Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Для них было бы лучше не уходить на зимнюю паузу?

— Можно сколько угодно говорить. Конечно, жалко заканчивать, когда ты на коне и есть результаты. Когда по три-четыре забиваешь, хочется продолжать играть. Но куда деваться? Теперь надо готовиться, Станкович столкнётся с длинным перерывом. Посмотрим, как проявит себя.

— Что произошло с Угальде?

— Партнёры на него много играют, но у него есть чутьё, много трудовых мячей смог забить. Молодец!

— Линия атаки у «Спартака» укомплектована?

— Думаю, да. Пока у них всё идёт хорошо, но всегда хочется усиливаться, быть лучше.

— Жозе и Николсон впишутся в игру Станковича?

— Станковичу виднее, какие ему нужны игроки, но конкурировать этим нападающим будет тяжело. «Спартак» же хочет с кем-то расстаться, сейчас есть время для кропотливой работы на трансферном рынке. Думаю, Станкович уже знает, с кем продолжит работу.

— Абена проиграл конкуренцию?

— Дуарте в какой-то момент стал стабильнее, хотя в своё время нахватал критики. Сейчас уже играет без грубых ошибок. Присутствие Бабича в защите тоже вносит свои коррективы. На данный момент Абена проигрывает конкуренцию. Хочется, чтобы не иностранец с иностранцем конкурировали за позицию. Понятно, что легионеры нужны, но хочется видеть своих воспитанников. Если иностранец проигрывает конкуренцию, зачем тогда он нужен?

— Удивляет, как у Станковича заиграл Умяров?

— Это объяснимо — нужны игроки, которые будут отбирать мячи и делать объём, навязывать борьбу. «Спартаку» нужны отборы и быстрые выходы в атаку. Наиль тут закрепился, он как раз игрок такого плана. Не все могут быть как Барко — нужны те, кто будет делать черновую работу. В «Спартаке» мало таких, как Умяров.

— Какие позиции надо усилить клубу?

— Думаю, усиление будет. Скорее всего, подумают над приобретением фланговых защитников, форварда. В составе много легионеров, но хотелось бы увидеть своих ребят. Неважно, о какой команде мы говорим. Забивать всю заявку легионерами не очень хорошо для больших команд. Хотелось бы, чтобы на внутренние ресурсы обращали внимание.

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— Как оцените первую часть чемпионата для своего «Ротора»?

— Мы удовлетворены результатом. Плотность таблицы высокая, корону на голову себе никто не надевает. Понимаем, что предстоит сложная работа весной. ФНЛ — непростой турнир. Мы недалеко от лидирующей группы, очки набрали. Это радует. Начало второй части будет сложное — играем с «Уралом» и «Балтикой». Эйфории нет, уже хотим начать подготовку, чтобы показать во второй части результат не хуже.

— Конкуренция в лиге обострилась?

— «Торпедо», «Черноморец» ставят перед собой определённые задачи, плюс три команды пришли из РПЛ в этом сезоне — «Урал», «Балтика» и «Сочи». «Арсенал» тоже хорошо начал сезон. «Балтика», «Сочи», «Урал» готовы к повышению в классе по составу и возможностям. Уверен, что и «Торпедо» с «Черноморцем» навяжут борьбу, но любая команда может отобрать очки у лидеров. «Ротор» практически у всех лидеров забрал очки — просто никому не будет.

Денис Бояринцев Фото: rotor-vlg.com

— Какие трансферные планы на зиму?

— Мы хотим усиливаться. Стоит задача брать игроков под определённые задачи, но таких непросто заполучить. Ведём переговоры с некоторыми ребятами. Процесс не быстрый, но в трёх-четырёх позициях конкуренцию на весеннюю часть повысим.