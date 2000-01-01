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«Байер» повторил крутой рекорд «Баварии»
«Байер» повторил крутой рекорд «Баварии»
«Байер» обыграл «Аугсбург» (2:0) в последнем выездном матче Бундеслиги в 2024 году. Благодаря этому парни Хаби Алонсо повторили крутое достижение «Баварии»!
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Мощная серия
Мощная серия
«Байер» в 2024 году не уступил ни в одном из 17 выездных матчей в Бундеслиге. До этого не проигрывать в гостевых встречах в течение календарного года удавалось лишь «Баварии» в 1986 и 2013 годах.
«Байер» не проиграл ни одного гостевого матча в 2024 году. Такое удавалось лишь «Баварии»
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