«Предложение устроило агентов игрока». В России ждут экс-звезду АПЛ с мировым именем!

Есть шанс увидеть Деле Алли в Москве. Но не в РПЛ, а в Медиалиге!

Деле Алли окажется в России? Ещё и в Медиалиге! Да, такой вариант действительно реален. По информации Legalbet, медийный клуб «Титан» обратился в агентство, представляющее интересы 28-летнего англичанина. Президент команды Александр Зуев готов сделать Алли самым высокооплачиваемым футболистом МФЛ. «Сегодня мы вступили в переговоры с игроком международного уровня и его представителями, который не так давно поражал всех своей игрой», – написал Зуев в своём телеграм-канале.

Николай Осипов президент МФЛ «Я знаю об этом предметном интересе достаточно давно, потому что переговоры ведутся не один день. Предложение, которое было сделано агентам Алли, их устроило. Остался диалог непосредственно с самим игроком. Насколько я знаю, это вопрос начала следующей недели. Приход такого игрока в Медиалигу — это действительно круто. И самое главное, что представители игрока сошлись с руководством «Титана» на предмет условий — теперь остаётся ожидать решение самого игрока. Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги (полуфиналы, финалы), выставочные игры… Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение. Надо дождаться следующей недели».



Президент «Титана» Зуев также заявил, что главное для клуба – подписание большой звезды. «Без разницы, Деле Алли или кто-либо ещё. У меня есть цель привезти футболиста с мировым именем в Медиалигу и клуб «Титан». Алли – это тот вариант, который на поверхности, человек долгое время вне футбола, с рядом проблем, и вполне вероятно, что ему захочется перезагрузиться. С того года мы ищем возможности, провели диалоги с рядом агентств и футболистов. Раньше это не утекало в СМИ, сейчас утекло. Если честно, есть три футболиста, которые нам интересны, и им озвучены офферы. Один отказал сразу, с представителями второго общаемся, третьего озвучивать не буду, там очень близко всё, остались именно нюансы».

ИГРОКИ ФК «ТИТАН» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В МЕДИАЛИГЕ Фото: MFL

Отметим, что «Титан» — победитель четвёртого сезона Медиалиги. А тренирует команду экс-форвард «Рубина» и «Сатурна» Алексей Медведев.

А что сейчас с Алли?

Деле Алли не играет на профессиональном уровне почти два года. Последний раз он выходил на поле в составе «Бешикташа» в феврале 2023 года. Алли остаётся без клуба с лета 2024-го, когда завершился его контракт с «Эвертоном» (правда, после он тренировался с клубом для поддержания формы).

Вы можете помнить некоторые цитаты от июля 2023 года, когда Деле дал резонансное интервью Гари Невиллу. Там он рассказал о проблемах с зависимостями, домогательствах в детстве и о причинах игрового спада.

Хотя Алли сейчас явно не на радаре даже середняков топ европейских чемпионатов, не стоит забывать, каким талантом он считался раньше:

лучший молодой игрок года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) – 2015/2016;

лучший молодой игрок года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) – 2016/2017;

Вместе с «Тоттенхэмом» он вышел в финал Лиги чемпионов 2019 года и Кубка лиги – 2021;

269 матчей за «Тоттенхэм», в которых англичанин забил 67 мячей и оформил 58 ассистов;

На пике трансферная стоимость Алли доходила до € 100 млн.

АЛЛИ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ ЗА «ТОТТЕНХЭМ» Фото: Clive Rose/Getty Images

Проблемы Алли начались после сезона-2020/2021. Спад резкий: после 25 матчей в АПЛ с восемью голами и четырьмя ассистами – лишь 15 встреч и один (!) голевой пас. Жозе Моуринью, работавший в «Тоттенхэме», пытался реанимировать таланта. В интернете даже есть популярный отрывок из документального фильма о клубе, где Жозе беседует с игроком.

Жозе Моуринью — Деле Алли экс-тренер «Тоттенхэма» «Ты должен проанализировать, как прошёл путь от «МК Донс» до сборной Англии и «Тоттенхэма», а потом… (в этот момент Жозе показывает рукой волну) в твоей карьере начались взлёты и падения. Не знаю, связано ли это с образом жизни. Возможно, в один период ты суперпрофессионал, а в другой — тусовщик. Только ты можешь знать это наверняка. Сейчас мне 56 лет, а только вчера было 20. Время летит незаметно. В один день ты можешь пожалеть о том, чего мог бы достичь, но не сделал. Ты должен требовать от себя большего»



Увы, не вышло. Уже после мы узнали о проблемах Алли – и с травмами, и с зависимостью. Узнали, как он страдал без сна. Если вдруг упустили – обязательно пройдите по ссылке выше. Хотя это достаточно грустная история. Может, в Медиалиге у англичанина получится перезагрузиться? Или отъезд в непрофессиональную лигу России в 28 лет – это точно конец большой карьеры?

Возможно, российская Медиалига поможет Алли вернуть уверенность в себе?