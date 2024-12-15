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Медиалига, Деле Алли может оказаться в российском Титане, подробности возможного перехода экс-звезды Англии и Тоттенхэма

«Предложение устроило агентов игрока». В России ждут экс-звезду АПЛ с мировым именем!
Никита Паглазов
Деле Алли может оказаться в российском «Титане»
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Есть шанс увидеть Деле Алли в Москве. Но не в РПЛ, а в Медиалиге!

Деле Алли окажется в России? Ещё и в Медиалиге! Да, такой вариант действительно реален. По информации Legalbet, медийный клуб «Титан» обратился в агентство, представляющее интересы 28-летнего англичанина. Президент команды Александр Зуев готов сделать Алли самым высокооплачиваемым футболистом МФЛ. «Сегодня мы вступили в переговоры с игроком международного уровня и его представителями, который не так давно поражал всех своей игрой», – написал Зуев в своём телеграм-канале.

Николай Осипов
Николай Осипов
президент МФЛ

«Я знаю об этом предметном интересе достаточно давно, потому что переговоры ведутся не один день. Предложение, которое было сделано агентам Алли, их устроило. Остался диалог непосредственно с самим игроком. Насколько я знаю, это вопрос начала следующей недели. Приход такого игрока в Медиалигу — это действительно круто. И самое главное, что представители игрока сошлись с руководством «Титана» на предмет условий — теперь остаётся ожидать решение самого игрока. Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги (полуфиналы, финалы), выставочные игры… Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение. Надо дождаться следующей недели».

Президент «Титана» Зуев также заявил, что главное для клуба – подписание большой звезды. «Без разницы, Деле Алли или кто-либо ещё. У меня есть цель привезти футболиста с мировым именем в Медиалигу и клуб «Титан». Алли – это тот вариант, который на поверхности, человек долгое время вне футбола, с рядом проблем, и вполне вероятно, что ему захочется перезагрузиться. С того года мы ищем возможности, провели диалоги с рядом агентств и футболистов. Раньше это не утекало в СМИ, сейчас утекло. Если честно, есть три футболиста, которые нам интересны, и им озвучены офферы. Один отказал сразу, с представителями второго общаемся, третьего озвучивать не буду, там очень близко всё, остались именно нюансы».

ИГРОКИ ФК «ТИТАН» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В МЕДИАЛИГЕ

ИГРОКИ ФК «ТИТАН» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В МЕДИАЛИГЕ

Фото: MFL

Отметим, что «Титан» — победитель четвёртого сезона Медиалиги. А тренирует команду экс-форвард «Рубина» и «Сатурна» Алексей Медведев.

А что сейчас с Алли?

Деле Алли не играет на профессиональном уровне почти два года. Последний раз он выходил на поле в составе «Бешикташа» в феврале 2023 года. Алли остаётся без клуба с лета 2024-го, когда завершился его контракт с «Эвертоном» (правда, после он тренировался с клубом для поддержания формы).

Вы можете помнить некоторые цитаты от июля 2023 года, когда Деле дал резонансное интервью Гари Невиллу. Там он рассказал о проблемах с зависимостями, домогательствах в детстве и о причинах игрового спада.

То самое интервью Алли:
«Алкоголь и наркотики для меня работали. Происходило страшное». Признание года от Алли
«Алкоголь и наркотики для меня работали. Происходило страшное». Признание года от Алли

Хотя Алли сейчас явно не на радаре даже середняков топ европейских чемпионатов, не стоит забывать, каким талантом он считался раньше:

  • лучший молодой игрок года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) – 2015/2016;
  • лучший молодой игрок года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) – 2016/2017;
  • Вместе с «Тоттенхэмом» он вышел в финал Лиги чемпионов 2019 года и Кубка лиги – 2021;
  • 269 матчей за «Тоттенхэм», в которых англичанин забил 67 мячей и оформил 58 ассистов;
  • На пике трансферная стоимость Алли доходила до € 100 млн.
АЛЛИ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ ЗА «ТОТТЕНХЭМ»

АЛЛИ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ ЗА «ТОТТЕНХЭМ»

Фото: Clive Rose/Getty Images

Проблемы Алли начались после сезона-2020/2021. Спад резкий: после 25 матчей в АПЛ с восемью голами и четырьмя ассистами – лишь 15 встреч и один (!) голевой пас. Жозе Моуринью, работавший в «Тоттенхэме», пытался реанимировать таланта. В интернете даже есть популярный отрывок из документального фильма о клубе, где Жозе беседует с игроком.

Жозе Моуринью — Деле Алли
Жозе Моуринью — Деле Алли
экс-тренер «Тоттенхэма»

«Ты должен проанализировать, как прошёл путь от «МК Донс» до сборной Англии и «Тоттенхэма», а потом… (в этот момент Жозе показывает рукой волну) в твоей карьере начались взлёты и падения. Не знаю, связано ли это с образом жизни. Возможно, в один период ты суперпрофессионал, а в другой — тусовщик. Только ты можешь знать это наверняка. Сейчас мне 56 лет, а только вчера было 20. Время летит незаметно. В один день ты можешь пожалеть о том, чего мог бы достичь, но не сделал. Ты должен требовать от себя большего»

Увы, не вышло. Уже после мы узнали о проблемах Алли – и с травмами, и с зависимостью. Узнали, как он страдал без сна. Если вдруг упустили – обязательно пройдите по ссылке выше. Хотя это достаточно грустная история. Может, в Медиалиге у англичанина получится перезагрузиться? Или отъезд в непрофессиональную лигу России в 28 лет – это точно конец большой карьеры?

Моуринью — главный мастер эпичных диалогов:
Избранные диалоги Моуринью. С Роналду и Алли — жёстко, с Балотелли и Златаном — смешно
Избранные диалоги Моуринью. С Роналду и Алли — жёстко, с Балотелли и Златаном — смешно

Возможно, российская Медиалига поможет Алли вернуть уверенность в себе?

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