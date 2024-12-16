Сыновья Станковича зажигают в Европе. Один остановил «Ювентус», второй выдал камбэк

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провёл мощную игровую карьеру. Серб выиграл Лигу чемпионов, шесть раз побеждал в Серии А, а также дважды становился лучшим футболистом года на родине. И фамилия Станкович до сих пор мелькает на поле. Но теперь играют уже дети Деяна. Как проходит карьера его сыновей?

Филип Станкович («Венеция», 22 года)

Филип Станкович Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Филип — пока что самый успешный из сыновей Деяна. 22-летний Станкович воспитывался в «Интере», но шансов в основе миланцев ещё не получил. Филип с 2021 года катается по арендам: нидерландский «Волендам», итальянские «Сампдория» (играл под руководством отца) и «Венеция». За последних Станкович выступает сейчас. Отметим, что Филип — единственный из трёх сыновей Деяна, играющий не на позиции опорного полузащитника. Его выбор — роль голкипера.

Нынешний сезон Станкович-младший начал на скамейке в «Венеции». Но с 8-го тура неизменно выходит в основе. Филип провёл 90 минут с «Интером» (0:1), а также помог венецианцам остановить в гостях «Ювентус» (2:2). Серб посадил в запас финна Ессе Йоронена. Хотя статистика у Станковича не самая яркая: он пропустил на 2,3 мяча больше ожидаемого. А процент сейвов хуже, чем у конкурента (68,2% против 74,3%).

В стартовом составе «Интера» сейчас играет Ян Зоммер. Швейцарцу уже 35 лет, миланцы скоро задумаются о его замене. Если Станкович выдаст мощный прогресс, то шансы на основу «Интера» появятся. Однако на данную секунду Филип вряд ли реально претендует на место в старте топ-клуба.

Александар Станкович («Люцерн», 18 лет)

Александар Станкович Фото: Mattia Pistoia/Getty Images

Александар — воспитанник «Интера». А могло ли быть иначе в семье Станковича? Парень пошёл по стопам отца и выступает на позиции опорного полузащитника. За основную команду «Интера» у футболиста не проведено ни одной встречи. Зато есть опыт выступлений в юношеской Лиге чемпионов.

А летом 2024-го Станкович-младший отправился в аренду в швейцарский «Люцерн». Там 18-летний Александар стал футболистом стартового состава. «Люцерн» занимает третье место в лиге, отставая от лидирующего «Лугано» всего на два очка. В последнем туре команда совершила камбэк во встрече с «Винтертуром» (4:3), забив два мяча после 90-й минуты. Станкович-младший провёл полный матч.

Есть ли перспективы у Александара в основной команде «Интера»? Спортивный директор «Люцерна» Ремо Мейер отмечает характер юного футболиста: «Хотя ему всего 18 лет, Александар обладает лидерскими качествами. Они принесут нам успех вместе с его огромным игровым потенциалом». Также Станкович-младший — капитан молодёжной сборной Сербии. Просто так повязку не дают никому. Так что потенциал для роста до футболиста главной команды «Интера» есть. «Он хорошо играет, однако всё ещё способен на большее. Александар на правильном пути», — отметил Станкович-старший в январе 2024 года.

Стефан Станкович (завершил карьеру, 24 года)

Стефан Станкович Фото: из личного архива Стефана Станковича

Старший из сыновей Деяна так и не стал большим футболистом. Стефан воспитывался в академии «Интера», а играл на позиции опорного полузащитника (родной для отца). Однако подняться выше команды U17 у него не получилось. В 2017 году Станкович-младший завершил карьеру.

В апреле 2024-го в СМИ появилась информация о проблемах Стефана со здоровьем. Из-за этого работавший тогда в «Ференцвароше» Станкович-старший покинул Венгрию и отправился к сыну в Милан. Обновлений по состоянию Стефана не было.