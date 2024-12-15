Нереальное возвращение «МЮ» в дерби! Как «Сити» умудрился проиграть это?!

«МЮ» уступал в дерби Манчестера до 88-й минуты. Кто-то из зрителей мог подумать, что всё решено, и бросить просмотр. Теперь они должны сожалеть.

В заявках выделялись четыре персоны. Несмотря на не самую уверенную игру Эдерсона, Гвардиола доверил место в старте именно ему. Фоден вышел в центре, а Нунес оказался слева в защите, тем не менее при атаках иногда поднимался чуть ли не под нападающих.

Аморим же наказал Рашфорда и Гарначо, даже не посадив их на скамейку. При этом со здоровьем у них проблем нет. Причины дисциплинарные: англичанин в последнее время развлечениям и пьянству уделяет куда больше времени, нежели футболу, а аргентинец вместе с братом замешан в «сливах» состава. Вот что говорил перед матчем тренер «Юнайтед»:

«Я обращаю внимание на всё: на то, как вы питаетесь, как одеваетесь, собираясь на игру. На всё. Я провожу свою оценку, а затем принимаю решение. Мы пообщались после финальной тренировки. С ними всё в порядке. Сегодня утром они занимались, и я был с ними. Они действительно хорошо тренировались».

Рашфорд и Гарначо Фото: James Gill/Getty Images

Стартовый отрезок ожидаемо проходил под контролем «Сити». Правда, вообще без моментов. И после 14-й минуты без Маунта: Мэйсон внезапно присел на газон и попросил замену. Так в игру вступил Майну.

Первый удар в сторону ворот команды на двоих сообразили только на 21-й минуте, когда Фоден не попал низом в ближний угол. Фил в целом был самым активным и частенько выходил на ударную позицию. «МЮ» скоро ответил куда более острым эпизодом, когда Диалло с правого края выскочил один на один с Эдерсоном. Но, во-первых, Амад промазал. Во-вторых, оборона «Сити» грамотно выдержала офсайдную линию и поймали ивуарийца в ловушку.

Ну а гол пришёл с углового на 36-й минуте. Де Брёйне после короткого розыгрыша с Гюндоганом подал — помог небольшой рикошет. Гвардиол выиграл верховую дуэль у Дало и чётко кивнул головой. Классика для «Юнайтед». И практически тут же возникла стычка, в которую ворвались даже оба вратаря. Просто Уолкер — великий провокатор: толкнул Хойлунда, дождался, как тот подбежит и легонько коснётся своей головой его, и как подстреленный рухнул на газон. Оба получили по жёлтой. Непонятно лишь одно: как капитан «Сити» вообще выжил?

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед Фото: Dave Howarth/Getty Images

Если убрать за скобки столь позорный инцидент с симуляцией, «Сити» был лучше не только по счёту. А вот во втором тайме игру вёл уже «Юнайтед». И трижды едва не наработал на гол. Сперва Эдерсону пришлось потрудиться и совершить яркий сейв: на 63-й минуте Бруну подал, Амад классно пробил головой точно в угол. Далее случилось единоборство Диаша и Хойлунда в штрафной «МС». Судья Тейлор пенальти не назначил, хотя едва ли многие спорили бы при обратном решении. Главный же эпизод — цепкий отбор Мазрауи у Доку, блестящая проникающая передача Хойлунда под выход один на один Бруну и перекидка португальца мимо створа.

Всё шло к минимальной победе «Сити». И тут за пару минут до компенсированного времени началось нечто грандиозное. Для начала, проводящий прекрасный матч Нунес всё испортил: кривым обрезом подарил мяч Амаду и тут же зачем-то, пытаясь исправиться, сфолил на нём в собственной штрафной. Бруну спокойно реализовал 11-метровый и вроде бы принёс «Юнайтед» ничью. Но нет! Мартинес исполнил дальнюю закидушку, а Диалло отклеился от опекунов, технично перекинул мяч через Эдерсона и катнул в пустые ворота.

Амад — настоящий монстр. А помните, были такие Гарначо и Рашфорд? Можно подумать, что победа «Юнайтед» случайна. Не зря же уступали практически весь матч. Только вот «Сити» после первого тайма абсолютно сник, и это полностью заслуга его соперников.