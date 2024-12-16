«Челси» увеличил мощнейшую серию! Но как же это было нервно

«Челси» одержал пятую победу подряд в АПЛ и сократил отставание от лидера «Ливерпуля» до двух очков.

«Челси» с самого старта игры забрал мяч и территорию. Преимущество команды Энцо Марески по владению доходило до 75% на 25%. Почувствовав, что соперник не укусит, «синие» раскачивали оборону «Брентфорда», словно больной зуб перед удалением, за счёт быстрых переводов из одной части поля в другую. Были подходы, какие-то полумоменты, в которых находилась работа для голкипера гостей Флеккена, тем не менее реальных шансов забить «Челси» поначалу почти не создавал.

В первые полтайма лучший момент команда Марески соорудила на 11-й минуте, когда Кайседо выполнил шикарный заброс из глубины за спины защитникам на Джексона. Нападающий хозяев оказался на убойной позиции, однако Флеккен потащил. Да и в других эпизодах у ворот «Брентфорда» действия сенегальского нападающего «Челси» оставляли желать лучшего. Затем хорошую возможность «синие» получили, когда превратили стандарт соперника в свой контрвыпад четыре в три, но Санчо принял неудачное решение в ходе этой атаки.

Команда Томаса Франка только на исходе получаса впервые показала свои страшные зубы. «Брентфорд», вероятно, забил бы после кросса справа, если бы Колвилл не заблокировал удар из пределов штрафной. Единственный за целый тайм от гостей. Хозяева же пробили 15 раз за 45 минут и пять раз попали в створ. И перед перерывом забили заслуженный гол. Если свой момент Мадуэке не реализовал – Флеккен сотворил классный сейв ногой, то для Кукурельи выступил как лучший подносчик снарядов. Вингер подал справа, а испанский защитник влетел в штрафную и мастерски сыграл на опережение. Свой первый гол за «Челси» в АПЛ Марк забил головой.

Марк Кукурелья после гола Фото: Julian Finney/Getty Images

Что удивляло в этой встрече, так это отсутствие фолов. Точнее, минимальное количество – их было всего два до перерыва. Хотя «Челси» достаточно агрессивно и эффективно возвращал себе мяч, а «Брентфорд» три четверти игры проводил в защите. Во втором тайме количество нарушений возросло, но команда Марески продолжала доминировать. По истечении часа матча Джексон должен был сделать счёт 2:0 после прохода и передачи Санчо к линии штрафной, вот только совершил какое-то корявое движение ногой и загубил верный шанс.

«Брентфорд» выглядел не просто гостем на «Стэмфорд Бридж» – случайным гостем. Ничего не клеилось у команды Франка. Лишь за 20 минут до конца, когда «Челси» ослабил хватку, «Брентфорд» наконец подтянул крупные силы к штрафной лондонцев. Заработал угловой и едва не забил. Выигранный подбор на стандарте подарил момент Нёргору, однако голкипер Санчес сделал потрясающе красивый сейв после удара под перекладину. Тут же команда Франка провела новую атаку на скорости, которая завершилась кроссом и попаданием Карвалью в перекладину. «Челси» повезло с отскоком. Вот этот отрезок выдал «Брентфорд»!

Опасный момент у ворот «Челси» Фото: Julian Finney/Getty Images

Нужно было пользоваться этими возможностями, потому что других «Челси» не дал. Вскоре раскрывшийся «Брентфорд» пропустил второй гол. Фернандес своевременной передачей отправил Джексона на пространстве к воротам Флеккена, а нападающий ловко ушёл от встречавшего его Пиннока и точно пробил низом. Николас исправился за все свои ляпы.

Впрочем, в концовке «Брентфорд» вернул к жизни интригу, когда аут Кукурельи на чужой половине поля завершился потерей Кайседо и стремительным контрвыпадом. Мбемо улетел к воротам Санчеса – забил свой 10-й гол в сезоне АПЛ. За семь минут компенсированного времени команда Франка напрягла оборону хозяев только стандартами. «Челси» перебил «Брентфорд» в три раза (удары – 26:9, в створ – 8:4) и победил.

Но Кукурелья разнервничался и заработал после финального свистка удаление за споры.