«Барса» сенсационно влетела аутсайдеру! Сколько топы Испании будут поддаваться друг другу?

«Барселона» снова не победила в Ла Лиге. Дома. В матче с 17-й командой Ла Лиги.

Флик предоставил отдых Кубарси и впервые с 8-го тура выпустил в старте Гарсию. Видимо, «Леганес» воодушевился такой рокировкой и на первых минутах попёр в атаку. Сначала старый знакомый «Барсы» Мунир подловил проводящего 100-й матч за сине-гранатовых Бальде на высоком расположении. Игрок гостей принял длинную диагональ на правом краю, вывалился один на один с Пеньей и имел столько времени для классного завершения, что мог спокойно выпить чашечку кофе. Однако засуетился и позволил вратарю совершить сейв грудью. А дальше Гонсалес юркнул от опекунов, в полном одиночестве высоко прыгнул и замкнул подачу Родригеса с угла поля. Обескураживающее начало для каталонцев. Не как у «Реала» с 0:2 от «Райо Вальекано», но так же неплохо.

«Барселона» тоже практически устроилась на быстрый гол, когда Рафинья ушёл от Гонсалеса и катнул в центр вратарской. Левандовски опередил защитников и пробил — от верного гола спас Дмитрович. В остальном каталонцы долго не могли одурачить плотную оборону «Леганеса». Постоянно казалось: вот эта атака точно завершится голом. Но неизменно в самый последний момент кто-то из гостей ликвидировал угрозу. А если не могли, то чудеса реакции демонстрировал Дмитрович. Так, на 32-й минуте Рафинья с лёта в касание замыкал прострел Бальде — серб каким-то немыслимым образом отразил мяч в перекладину. И заодно следом нейтрализовал удар низом Левандовского метров с 17. Супергерой, который не носит плащ.

Марко Дмитрович Фото: Pedro Salado/Getty Images

И это ещё не все каталонские неприятности. Ямалю на 16-й минуте серьёзно досталось вслед за жёстким подкатом Неу. Намечалась замена на Феррана. Но Ламин остался на поле и ушёл лишь на 75-й минуте. Хотя и так едва залечил травму лодыжки. И правильно, как бросать команду в такой ситуации? С характером у парня полный порядок.

За первый тайм у «Барсы» по ожидаемым голам набралось 1,91 xG. Что уж там, у одного только Левандовского вышло 1,56 xG. А у «Леганеса» — 0,26 xG. Забавно, согласны? Сине-гранатовое давление продолжилось. Хименес отреагировал на это заменой Мунира и де ла Фуэнте на Гарсию и Настасича, перестроившись на схему с тремя центральными защитниками. Помогло: острота у «Барселоны» пропала.

Флик понял — ещё одна потеря очков недопустима. На 66-й минуте ушли Левандовски и Ольмо, вышли Ферран и Фермин. Позже и Кубарси с Гави сменили Ямаля с Гарсией. Владение доходило до 80%. Правда, было оно будто стерильным. Дмитровича во второй половине практически не напрягали. «Леганес» совсем не помышлял о контригре. Да и смысл?

«Барселона» — «Леганес» Фото: Alex Caparros/Getty Images

За весь второй тайм набралось только два стоящих момента. По иронии оба — у оказавшегося в позиции центрфорварда Кунде. Он их упустил неточными попытками. «Барселона» создала уже на 0,73 xG. Этого не хватило.

Одна победа в шести последних матчах — полнейшая каталонская катастрофа. Причём ведь не спишешь это на невезение. Да, сегодня играли гораздо лучше. Как и с «Лас-Пальмасом». Но ведь против «Бетиса», «Сосьедада» и «Сельты» (пусть и в меньшинстве) — нет. Стоит благодарить «Реал» за такую же чёрную полосу. И «Барсе», и «Атлетико», который снова стал одним из претендентов на золото. Официально переименовываем чемпионат Испании в «Поддавки лигу».