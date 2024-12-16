Жирный разгром в АПЛ и внезапные провалы фаворитов в Испании и Италии. Итоги дня в футболе

Пролетел ещё один яркий футбольный день, насыщенный событиями в топ-лигах Европы. В воскресенье, 15 декабря, состоялось манчестерское дерби, сыграли свои матчи «Барселона», «Милан», «ПСЖ» и другие. Подробности – в нашем обзоре.

«Ман Сити» отдал дерби «Манчестер Юнайтед»

«Ман Сити» продолжает трясти. Чемпион Англии потерпел пятое поражение в семи последних турах АПЛ. Теперь особенно обидное – в манчестерском дерби. А ведь после первого тайма счастливый Хосеп Гвардиола помахал рукой и улыбнулся в камеру. «Горожане» выигрывали благодаря стандарту: Де Брёйне навесил, а Гвардиол забил головой. Но в концовке «МЮ» всё перевернул и одержал волевую победу. Сначала «Ман Сити» подставил Матеус Нунес – обрезал и «привёз» пенальти, сбив Диалло. Затем тот же Диалло влетел в штрафную и точно пробил с острого угла. «Ман Сити» всё дальше от первого места – до «Ливерпуля» девять очков при игре в запасе у лидера.

У «Челси» пятая победа подряд

Тем временем «Челси» приблизился к «Ливерпулю» на расстояние двух очков. Команда Энцо Марески одержала пятую победу подряд, уложив «Брентфорд» на «Стэмфорд Бридж». Преимущество хозяев не вызывало сомнений почти всю игру, тем не менее «синие» получили нервную концовку. Первый гол забил головой Кукурелья, классно сыграв на опережение, а второй – загубивший до того несколько моментов Джексон. Ошибка при собственном ауте стоила «Челси» пропущенного мяча на 90-й минуте, поэтому в компенсированное время пришлось поволноваться.

«Тоттенхэм» выместил злость на «Саутгемптоне»

«Тоттенхэм» не выигрывал три тура, но в Саутгемптоне команду Ангелоса Постекоглу прорвало. Разгром самого слабого коллектива АПЛ стартовал с гола уже на 1-й минуте, автором которого стал Мэддисон. После четверти часа можно было расходиться по домам, ведь к тому моменту «шпоры» выигрывали уже с крупным счётом благодаря голам Сон Хын Мина и Кулушевски. Более того, все пять мячей гости забили до перерыва (16 ударами) – завершил разгром начавший его Мэддисон. Вот так «Тоттенхэм» выместил злость за последние неудачи, найдя свою «грушу». А хозяева после игры уволили главного тренера Рассела Мартина.

Игроки «Тоттенхэма» Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Брайтон» сенсационно проиграл одному из аутсайдеров

Сенсацией закончился матч между «Брайтоном», поглядывающим на зону Лиги чемпионов, и «Кристал Пэлас». Гости смогли уйти подальше от зоны вылета, забив трижды на стадионе «Американ Экспресс». Хозяева для интриги выдали «Пэлас» кредит на два гола, но оказалось, что команда Оливера Гласнера не собирается отдавать полученное. Более того, после дубля Сарра один из аутсайдеров выигрывал крупно. «Брайтон» смог только уйти от позорного разгрома в концовке.

«Барселона» терпит крушение

У «Барселоны» проблемы. За последние шесть туров команда Ханса-Диера Флика победила только однажды, а в этот уикенд упустила шанс немного оторваться от «Реала». Каталонцы сенсационно проиграли дома борющему за выживание «Леганесу». Сумасшедшая группа атаки в лице Ямаля, Ольмо, Рафиньи и Левандовского не смогла создать хотя бы один гол в ворота серба Дмитровича. Хотя хозяева при 80% владения нанесли 20 ударов и наиграли на 2.67 по xG. Но статистика бывает обманчивой. «Барса», пропустив быстрый гол Гонсалеса, не отыграла его.

«Атлетико» обходит «Реал»

«Атлетико» не остановить! Команда Диего Симеоне одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании и обошла в таблице «Реал». Для того, чтобы забрать три очка у «Хетафе», хозяевам хватило одного гола. Его автором в середине второго тайма стал норвежец Сёрлот, которого Симеоне не напрасно выпустил на замену в перерыве. Молина справа вырезал кросс на дальнюю штангу, а центрфорвард поразил цель ударом головой. В приподнятом настроении «Атлетико» будет готовиться к следующему матчу в Примере с «Барселоной».

Футболисты «Атлетико» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Атлетик» с Симоном в воротах упустил победу

«Атлетик» в отличие от «Атлетико» упустил возможность сократить отставание от первого места. Баски из Бильбао в этом туре съездили в гости к «Алавесу», который рискует оказаться в зоне вылета, но очень не хочет этого. Хозяева дали бой команде Эрнесто Вальверде и добыли ничью, даже несмотря на то, что пропустили быстрый гол на 10-й минуте. В этой игре было мало моментов, но «Алавес» превзошёл «Атлетик» по ударам в створ (3:2) и спасся благодаря Жордану. Кстати, впервые в сезоне Примеры ворота «Атлетика» защищал после травмы Симон.

Остальные матчи чемпионата Испании:

«Милан» опять разочаровал – не забил дома середняку

«Милан» снова не порадовал своих тиффози. В последних пяти турах Серии А у команды Паулу Фонсеки только одна победа, хотя три матча были проведены на своём поле. С «Дженоа» не получилось даже забить, несмотря на то, что хозяева нанесли 22 удара по воротам соперника. Вот только в створ попали всего четыре раза. Это ровно на четыре больше, чем у генуэзцев, которых нулевая ничья на «Сан-Сиро» вполне устроила.

У «Ромы» продолжается кризис

«Рома» меняет тренеров, но не меняет игру. Неделю назад в Риме, казалось, увидели свет в конце тоннеля (команда разгромила дома «Лечче»), однако теперь случилось седьмое поражение в последних девяти турах. И от кого – от посредственного «Комо»! Хозяева сами не выигрывали на протяжении девяти туров, но тут собрались и выдали спектакль с феерической развязкой. Оба гола «Комо» забил в компенсированное время второго тайма. Алессандро Габриеллони сперва отличился сам, а потом подарил голевой пас Николасу Пасу. Любопытно, что до минувшего уикенда у Габриеллони было ноль результативных действий в чемпионате. Звёздный час форварда!

Дибала, «Рома» Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

«Фиорентина» без тренера проиграла впервые за девять туров

«Фиорентина» прервала восьмиматчевую победную серию в Серии А на фоне печальных событий. Главный тренер Раффаэле Палладино не поехал с командой в Болонью из-за трагедии в семье – ушла из жизни его мать. Очевидно, настроение коуча передалось футболистам. «Фиалки» впервые с 29 сентября не забили в матче чемпионата Италии, уступили и по ударам (10:16, в створ – 4:6). В общем, на победу точно не наиграли. А ничью у них отнял гол датчанина Одгора на исходе часа матча.

Остальные матчи чемпионата Италии:

У дортмундской «Боруссии» появился любимый счёт

Безвыигрышная серия дортмундской «Боруссии» продлилась до четырёх туров. Команда Нури Шахина в третий раз подряд сыграла вничью со счётом 1:1. Но если две недели назад было приятно отнять очки дома у «Баварии», то с «Хоффенхаймом» такой результат выглядит обидной потерей. «Боруссия» повела после гола Рейны, и ей всего несколько минут не хватило для победы. В компенсированное время дортмундцы пропустили от Ларсена.

Игроки «Боруссии» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«РБ Лейпциг» убрал конкурента

Два претендента как минимум на попадание в топ-3 Бундеслиги сошлись в Лейпциге. Хозяева прервали шестиматчевую беспроигрышную серию «Айнтрахта». На голы Шешко и Опенда гости ответили только одним забитым мячом Брауна. «РБ Лейпциг» и по xG наиграл на победу (1.54 против 0.82).

Ещё один матч в чемпионате Германии:

«ПСЖ» опять сыграл без Сафонова

Большой матч состоялся в чемпионате Франции. Захворавший лидер Лиги 1 «ПСЖ» сыграл в Париже с одним из своих главных… нет, не конкурентов, но преследователей – «Лионом». Вряд ли кто-то способен навязать команде Луиса Энрике борьбу за золото. Собственно, в этом туре «ПСЖ» опять доказал своё превосходство. Дембеле и Витинья ошарашили «ткачей» парой быстрых голов. Форвард сборной Грузии Микаутадзе вернул интригу, забив перед перерывом, тем не менее в концовке «Лион» добил Рамуш. Наш голкипер Сафонов снова посмотрел футбол со скамейки запасных.

Остальные матчи чемпионата Франции: