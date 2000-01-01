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Рюдигер высмеял «Барселону» после поражения. Видео
Рюдигер высмеял «Барселону» после поражения. Видео
«Барселона» неожиданно уступила «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги. В Сети появилось видео, на котором Рюдигер смеётся над результатом каталонцев! Вот только и сам «Реал» потерял очки, сыграв вничью с «Райо Вальекано» (3:3).
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Рюдигер посмеялся над «Барселоной» после поражения от «Леганеса». Видео
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