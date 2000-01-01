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Страна создала джерси, дабы привлечь внимание ФИФА
Страна создала джерси, дабы привлечь внимание ФИФА
Федерация футбола Маршалловых островов создала уникальное «исчезающее» джерси. Необычная идея футболки привлекает внимание к двум проблемам: к изменению климата и отсутствию в стране сборной под эгидой ФИФА.
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Без команды
Без команды
Маршалловы острова — небольшая страна, расположенная в Микронезии. Это единственная страна из 193 государств, входящих в ООН, у которой нет своей сборной под эгидой ФИФА. В прошлом году процесс создания команды был запущен, но всё застопорилось.
«Нет дома»
«Нет дома»
Федерация футбола страны в начале декабря выпустила коллекцию «исчезающих» джерси «Нет дома». На футболках отсутствуют небольшие куски ткани, что создаёт необычный эффект.
Под угрозой исчезновения
Под угрозой исчезновения
Таким джерси федерация решила привлечь внимание к проблеме климата. На футболке недаром есть цифра 1,5. Если температура в мире поднимается на 1,5 градуса, то Маршалловы острова могут просто затонуть.
 Крутой посыл
 Крутой посыл
Из-за этого у страны не так много времени, чтобы успеть создать сборную. «Новое джерси несёт надежды поколений. Мы едины и готовы творить историю на поле», — говорится в релизе формы.
Внимание
Внимание
В своих постах о коллекции и в самом названии джерси федерация привлекает внимание ФИФА. В стране отчаянно хотят ускорить процесс создания национальной команды.
Важное дело
Важное дело
Все деньги, собранные от продажи новых джерси, будут направлены на финансирование проектов, развивающих футбол в стране.
Маршалловы острова создали «исчезающее» джерси, чтобы привлечь внимание ФИФА
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