Страна создала джерси, дабы привлечь внимание ФИФА
Федерация футбола Маршалловых островов создала уникальное «исчезающее» джерси. Необычная идея футболки привлекает внимание к двум проблемам: к изменению климата и отсутствию в стране сборной под эгидой ФИФА.
Без команды
Маршалловы острова — небольшая страна, расположенная в Микронезии. Это единственная страна из 193 государств, входящих в ООН, у которой нет своей сборной под эгидой ФИФА. В прошлом году процесс создания команды был запущен, но всё застопорилось.
«Нет дома»
Федерация футбола страны в начале декабря выпустила коллекцию «исчезающих» джерси «Нет дома». На футболках отсутствуют небольшие куски ткани, что создаёт необычный эффект.
Под угрозой исчезновения
Таким джерси федерация решила привлечь внимание к проблеме климата. На футболке недаром есть цифра 1,5. Если температура в мире поднимается на 1,5 градуса, то Маршалловы острова могут просто затонуть.
Крутой посыл
Из-за этого у страны не так много времени, чтобы успеть создать сборную. «Новое джерси несёт надежды поколений. Мы едины и готовы творить историю на поле», — говорится в релизе формы.
Внимание
В своих постах о коллекции и в самом названии джерси федерация привлекает внимание ФИФА. В стране отчаянно хотят ускорить процесс создания национальной команды.
Важное дело
Все деньги, собранные от продажи новых джерси, будут направлены на финансирование проектов, развивающих футбол в стране.
Маршалловы острова создали «исчезающее» джерси, чтобы привлечь внимание ФИФА
Читайте также
Рюдигер посмеялся над поражением «Барсы». Видео
«Байер» повторил крутой рекорд «Баварии»
Хесус Навас красиво попрощался с «Севильей». Фото
5 лучших футболистов РПЛ по «гол+пас» в 2024 году
5 лучших вратарей по отражённым ударам в топ-лигах
6 самых дорогих футболистов Саудовской Аравии
5 лучших футболистов по голам после 30 лет
6 самых дорогих игроков РПЛ
Аморим повторил достижения Фергюсона и Басби
«Аль-Наср» подарил Роналду и игрокам дорогие BMW
Гаттузо впервые за 22 года сбрил бороду! Фото
«Сити» с ноября пропустил больше всех в топ-5
Топ-5 футболистов РПЛ по победным голам
Батраков — лучший молодой игрок России
Мбаппе — второй самый юный игрок с 50 голами в ЛЧ
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ