Зато у «Локомотива» наши футболисты лучшие по всем основным статистическим показателям.

Как в РПЛ решают россияне? У «Зенита» — худшие по времени, у «Спартака» — по вкладу в голы

Позади 18 туров РПЛ, и после первой части сезона обсудили уже многое. Однако мы до сих пор не касались такого важного показателя, как игровое время российских футболистов и их вклад в результативные действия (голы и голевые передачи) команд. Кто больше всего доверяет своим? Кто максимально зависит от легионеров? Ответы – в этом материале.

Прежде всего отметим, что при подсчёте мы исключили не только легионеров, но и остальных иностранцев, не имеющих возможности выступать за сборную России. Например, казахстанца Нуралы Алипа («Зенит») или игроков армянской национальной команды – Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Наира Тикнизяна («Локомотив»). Кроме того, как легионер учтён капитан «Зенита» Дуглас Сантос, который только перед зимней паузой получил паспорт РФ.

Игровое время российских футболистов: «Локомотив» доверяет своим больше всех

Наибольшее количество времени провели на поле в первой части сезона РПЛ российские футболисты «Локомотива» – 14 160 минут. При этом команда находится в группе лидеров. Это ещё сильнее выделяет работу Михаила Галактионова на фоне тренеров других топ-команд нашего чемпионата. В топ-5 среди россиян «Локо» по времени попали Илья Лантратов (1530), Дмитрий Баринов (1506), Алексей Батраков (1474), Александр Сильянов (1421) и Илья Самошников (1402). Из 11 футболистов, сыгравших больше всего минут в составе железнодорожников, девять имеют паспорт РФ. Исключениями стали лишь центральные защитники Жерзино Ньямси и Сесар Монтес.

Алексей Батраков и Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На втором месте в РПЛ по этому показателю «Факел» – 13 900 минут. У воронежцев лидеры по времени Ильнур Альшин (1445), Макс Дзиов (1133), Ираклий Квеквескири (1098), Евгений Марков (1028) и Игорь Калинин (988). Достаточно много сыграли только три легионера. На третьем месте находится махачкалинское «Динамо» – 13 485 минут. В этой команде лучшие из россиян по времени Давид Волк (1620), Идар Шумахов (1576), Никита Глушков (1487), Валентин Пальцев (1440) и Сослан Кагермазов (1404). У динамовцев тоже лишь три легионера играли часто.

В топ-8 попали ещё «Крылья Советов» (12 304 минуты), «Пари НН» (11 897 минут), «Ростов» (11 711 минут), «Химки» (10 526 минут) и «Акрон» (9362 минуты).

У «Зенита» россияне играют меньше всех. Но в «Краснодаре» почти такая же ситуация

Вряд ли кого-то удивит, что меньше всего российские футболисты получают времени в «Зените». В Санкт-Петербурге нацелены на чемпионский титул каждый сезон, а добыть золото проще с иностранцами. Игроки с паспортом РФ получили у сине-бело-голубых в общей сумме лишь 4831 минуту. Лидерами по этому показателю стали входящие в 11 основных Евгений Латышонок (1294) и Андрей Мостовой (821), а помимо них, Вячеслав Караваев (742), Максим Глушенков (668) и Александр Соболев (393). Хотя понятно, что тот же Глушенков сыграл бы больше, если не две травмы по ходу чемпионата.

Максим Глушенков и Андрей Мостовой Фото: fc-zenit.ru

У «Краснодара» почти такая же статистика времени россиян, как у «Зенита» – 5073 минуты. Много играли только Станислав Агкацев (1620), Сергей Петров (1265) и Александр Черников (1029). Недостаточно доверяют своим также в московском «Динамо» (6906 минут) и «Спартаке» (7349 минут). У динамовцев в лидерах по времени Константин Тюкавин (1408), Андрей Лунёв (1340) и Даниил Фомин (1221). У спартаковцев – Александр Максименко (1620), Наиль Умяров (1408), Даниил Денисов (1202) и Руслан Литвинов (973).

В нижней половине «таблицы» времени россиян находятся ещё «Ахмат» (8660 минут), «Оренбург» (8823 минуты), ЦСКА (9091 минута) и «Рубин» (9219 минут).

Вклад россиян в результативные действия. «Локо» и тут лидер с отрывом!

Подавляющее число голов «Локомотива» сделали российские футболисты – на их счету 27 забитых мячей и 22 голевые передачи. Батраков отличился 10 раз, Дмитрий Воробьёв – пять, Самошников – четыре, Сергей Пиняев и Владислав Сарвели – по два, Евгений Морозов, Вадим Раков, Тимур Сулейманов и Артём Тимофеев – по одному. Ассистировал больше всех тоже Батраков – шесть голевых пасов. У Пиняева – четыре, у Воробьёва – три, у Сарвели, Баринова и Артёма Карпукаса – по две, у Самошникова, Ракова и Сильянова – по одной.

На втором месте по вкладу российских игроков в голы команды находится «Ростов» (33 результативных действия, 20+13), на третьем – ЦСКА (28, 20+8). За ними идут «Химки» (23, 15+8), «Акрон» (23, 14+9) и московское «Динамо» (21, 17+4).

Как ни удивительно, но в топ-7 входит и «Зенит», несмотря на малое количество времени, сыгранное россиянами. В общей сумме у них 20 результативных действий. Авторами 15 голов стали Глушенков (восемь), Мостовой (пять) и Ерохин (два). Пять голевых пасов отдали Глушенков (два), Мостовой (два) и ушедший уже из команды Иван Сергеев (один).

«Спартак» — аутсайдер по вкладу россиян в голы. Такая же статистика только у слабейшей команды РПЛ

«Спартак» меньше всего зависит в атаке от своих российских футболистов. Игроки с паспортом РФ совершили у красно-белых всего пять результативных действий. Авторами двух голов стали Умяров и Данил Пруцев, а трёх голевых передач – один Пруцев.

Такая же ситуация только у занимающего последнее место в РПЛ «Оренбурга». В команде Владимира Слишковича россияне забили лишь один гол – это сделал Дмитрий Рыбчинский. Четыре голевых паса на счету Александра Коваленко, Андрея Малых, Ярослава Михайлова и Максима Сидорова.

Чуть лучше статистика голевых действий у российских игроков «Краснодара» (8 очков, 6+2), «Пари НН» (11, 5+6), махачкалинского «Динамо» (11, 5+6), «Рубина» (14, 6+8), «Ахмата» (15, 9+6), «Факела» (17, 10+7) и «Крыльев Советов» (17, 8+9).