Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сколько играют российские футболисты в РПЛ: Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо М, Локомотив, Краснодар — статистика, чемпионат

Как в РПЛ решают россияне? У «Зенита» — худшие по времени, у «Спартака» — по вкладу в голы
Анатолий Романов
Как в РПЛ решают россияне?
Аудио-версия:
Комментарии
Зато у «Локомотива» наши футболисты лучшие по всем основным статистическим показателям.

Позади 18 туров РПЛ, и после первой части сезона обсудили уже многое. Однако мы до сих пор не касались такого важного показателя, как игровое время российских футболистов и их вклад в результативные действия (голы и голевые передачи) команд. Кто больше всего доверяет своим? Кто максимально зависит от легионеров? Ответы – в этом материале.

А тут — рассказ про будущего бразильского новичка «Краснодара»:
Первый трансфер «Краснодара» под чемпионство? Берут бразильца, который забил больше Халка
Первый трансфер «Краснодара» под чемпионство? Берут бразильца, который забил больше Халка

Прежде всего отметим, что при подсчёте мы исключили не только легионеров, но и остальных иностранцев, не имеющих возможности выступать за сборную России. Например, казахстанца Нуралы Алипа («Зенит») или игроков армянской национальной команды – Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Наира Тикнизяна («Локомотив»). Кроме того, как легионер учтён капитан «Зенита» Дуглас Сантос, который только перед зимней паузой получил паспорт РФ.

Игровое время российских футболистов: «Локомотив» доверяет своим больше всех

Наибольшее количество времени провели на поле в первой части сезона РПЛ российские футболисты «Локомотива» – 14 160 минут. При этом команда находится в группе лидеров. Это ещё сильнее выделяет работу Михаила Галактионова на фоне тренеров других топ-команд нашего чемпионата. В топ-5 среди россиян «Локо» по времени попали Илья Лантратов (1530), Дмитрий Баринов (1506), Алексей Батраков (1474), Александр Сильянов (1421) и Илья Самошников (1402). Из 11 футболистов, сыгравших больше всего минут в составе железнодорожников, девять имеют паспорт РФ. Исключениями стали лишь центральные защитники Жерзино Ньямси и Сесар Монтес.

Алексей Батраков и Дмитрий Баринов

Алексей Батраков и Дмитрий Баринов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На втором месте в РПЛ по этому показателю «Факел» – 13 900 минут. У воронежцев лидеры по времени Ильнур Альшин (1445), Макс Дзиов (1133), Ираклий Квеквескири (1098), Евгений Марков (1028) и Игорь Калинин (988). Достаточно много сыграли только три легионера. На третьем месте находится махачкалинское «Динамо» – 13 485 минут. В этой команде лучшие из россиян по времени Давид Волк (1620), Идар Шумахов (1576), Никита Глушков (1487), Валентин Пальцев (1440) и Сослан Кагермазов (1404). У динамовцев тоже лишь три легионера играли часто.

В топ-8 попали ещё «Крылья Советов» (12 304 минуты), «Пари НН» (11 897 минут), «Ростов» (11 711 минут), «Химки» (10 526 минут) и «Акрон» (9362 минуты).

У «Зенита» россияне играют меньше всех. Но в «Краснодаре» почти такая же ситуация

Вряд ли кого-то удивит, что меньше всего российские футболисты получают времени в «Зените». В Санкт-Петербурге нацелены на чемпионский титул каждый сезон, а добыть золото проще с иностранцами. Игроки с паспортом РФ получили у сине-бело-голубых в общей сумме лишь 4831 минуту. Лидерами по этому показателю стали входящие в 11 основных Евгений Латышонок (1294) и Андрей Мостовой (821), а помимо них, Вячеслав Караваев (742), Максим Глушенков (668) и Александр Соболев (393). Хотя понятно, что тот же Глушенков сыграл бы больше, если не две травмы по ходу чемпионата.

Максим Глушенков и Андрей Мостовой

Максим Глушенков и Андрей Мостовой

Фото: fc-zenit.ru

У «Краснодара» почти такая же статистика времени россиян, как у «Зенита» – 5073 минуты. Много играли только Станислав Агкацев (1620), Сергей Петров (1265) и Александр Черников (1029). Недостаточно доверяют своим также в московском «Динамо» (6906 минут) и «Спартаке» (7349 минут). У динамовцев в лидерах по времени Константин Тюкавин (1408), Андрей Лунёв (1340) и Даниил Фомин (1221). У спартаковцев – Александр Максименко (1620), Наиль Умяров (1408), Даниил Денисов (1202) и Руслан Литвинов (973).

В нижней половине «таблицы» времени россиян находятся ещё «Ахмат» (8660 минут), «Оренбург» (8823 минуты), ЦСКА (9091 минута) и «Рубин» (9219 минут).

Вклад россиян в результативные действия. «Локо» и тут лидер с отрывом!

Подавляющее число голов «Локомотива» сделали российские футболисты – на их счету 27 забитых мячей и 22 голевые передачи. Батраков отличился 10 раз, Дмитрий Воробьёв – пять, Самошников – четыре, Сергей Пиняев и Владислав Сарвели – по два, Евгений Морозов, Вадим Раков, Тимур Сулейманов и Артём Тимофеев – по одному. Ассистировал больше всех тоже Батраков – шесть голевых пасов. У Пиняева – четыре, у Воробьёва – три, у Сарвели, Баринова и Артёма Карпукаса – по две, у Самошникова, Ракова и Сильянова – по одной.

На втором месте по вкладу российских игроков в голы команды находится «Ростов» (33 результативных действия, 20+13), на третьем – ЦСКА (28, 20+8). За ними идут «Химки» (23, 15+8), «Акрон» (23, 14+9) и московское «Динамо» (21, 17+4).

Как ни удивительно, но в топ-7 входит и «Зенит», несмотря на малое количество времени, сыгранное россиянами. В общей сумме у них 20 результативных действий. Авторами 15 голов стали Глушенков (восемь), Мостовой (пять) и Ерохин (два). Пять голевых пасов отдали Глушенков (два), Мостовой (два) и ушедший уже из команды Иван Сергеев (один).

«Спартак» — аутсайдер по вкладу россиян в голы. Такая же статистика только у слабейшей команды РПЛ

«Спартак» меньше всего зависит в атаке от своих российских футболистов. Игроки с паспортом РФ совершили у красно-белых всего пять результативных действий. Авторами двух голов стали Умяров и Данил Пруцев, а трёх голевых передач – один Пруцев.

Ссылка: Кто лучший футболист чемпионата России?
Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ
Рейтинг
Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ

Такая же ситуация только у занимающего последнее место в РПЛ «Оренбурга». В команде Владимира Слишковича россияне забили лишь один гол – это сделал Дмитрий Рыбчинский. Четыре голевых паса на счету Александра Коваленко, Андрея Малых, Ярослава Михайлова и Максима Сидорова.

Чуть лучше статистика голевых действий у российских игроков «Краснодара» (8 очков, 6+2), «Пари НН» (11, 5+6), махачкалинского «Динамо» (11, 5+6), «Рубина» (14, 6+8), «Ахмата» (15, 9+6), «Факела» (17, 10+7) и «Крыльев Советов» (17, 8+9).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android