Самые красивые голы Первой лиги. Тут сразу несколько ударов с центра поля! Видео

Время до Нового года – время итогов. И мы продолжаем их подводить. Сейчас речь пойдёт о первой части сезона в Мелбет Первой лиге. Лучшего игрока уже выбрали, пора определиться с самым красивым голом. А их ведь было много – 408! Мы пересмотрели все и выбрали 20 лучших. А вот какой заслужил звание самого красивого – выбирать вам.

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