Самые красивые голы Первой лиги. Тут сразу несколько ударов с центра поля! Видео

Время до Нового года – время итогов. И мы продолжаем их подводить. Сейчас речь пойдёт о первой части сезона в Мелбет Первой лиге. Лучшего игрока уже выбрали, пора определиться с самым красивым голом. А их ведь было много – 408! Мы пересмотрели все и выбрали 20 лучших. А вот какой заслужил звание самого красивого – выбирать вам.
Футболисты по ходу голосования будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Дмитрий Прищепа («Ротор») — 1-й тур с «Шинником»
И победный, и потрясающий по исполнению. У 23-летнего Прищепы три гола в 15 матчах, но именно этой пушкой он дал старт крепкому началу сезона в исполнении «Ротора».
Ираклий Манелов («Торпедо») — 15-й тур с «Тюменью»
Второй гол Манелова в нашем топе, забитый из похожей позиции, но в другие ворота. В этот раз Ираклий решился бить на силу, а не на точность, и вновь оказался прав.
Руслан Червяков («Торпедо») — 4-й тур с «Чайкой»
19-летний Червяков сделал 2+2 в 19 матчах сезона, но гол в ворота «Чайки» идёт в этом списке отдельной строчкой. Руслан не только сравнял счёт, но сделал это в максимально красивом стиле: обыграл соперника на фланге и сумасшедшим по траектории навесом отправил мяч в ворота от дальней штанги.
Ираклий Манелов («Торпедо») — 14-й тур с «Соколом»
Два тура подряд форвард «Торпедо» Манелов забивал топовые голы. Этот — первый из них, забитый во время разгромной победы над «Соколом».
Мераби Уридия («Черноморец») — 3-й тур с «Уралом»
У Уридии солидные 5+5 в 21 матче сезона, но пушка, отправленная им в ворота «Урала», выделяется больше всего. Мераби воспользовался небрежным пасом соперника и закинул мяч за шиворот вратарю со своей половины поля.
Тимур Жамалетдинов («Шинник») — 9-й тур с «Уфой»
Голы, забитые в ворота бывших команд, часто вызывают особый трепет, но забитые подобным образом — вдвойне. Тимур Жамалетдинов зарядил со своей половины поля и вогнал в сетку не только мяч, но и вратаря.
Артём Симонян («СКА-Хабаровск») — 16-й тур с «Черноморцем»
Симонян воспользовался отложенным фолом и, кажется, слегка дезориентированными соперниками, отправив мяч по фантастической дуге в верхний угол ворот.
Виталий Лисакович («Балтика») — 10-й тур с «Торпедо»
Лисакович забил этот мяч в дебютной игре за «Балтику». С тех пор ещё четыре, но первый оказался самым интересным, хоть и не принёс результата: фантастическая дуга при полёте мяча и никаких вопросов к вратарю.
Роман Акбашев («Черноморец») — 19-й тур с «Родиной»
Второй гол Акбашева в нашем топе, и второй гол «Черноморца», забитый со своей половины поля. Идеальное попадание.
Владислав Руденко («Чайка») — 3-й тур с «Нефтехимиком»
Этот гол не стал победным в матче, но от этого его крутость не уменьшается: Руденко завершил разгром «Нефтехимика», отправив мяч под перекладину сумасшедшим дальним ударом. У 28-летнего форварда 6+5 в 20 матчах сезона, но этот гол точно был самым красивым в его исполнении.
Сергей Пряхин («Балтика») — 21-й тур с «Аланией»
Защитники «Алании» в моменте забыли про Пряхина, но не мы, когда составляли этот топ. Потрясающий удар в касание от форварда «Балтики».
Георгий Гонгадзе («СКА-Хабаровск») — 10-й тур с «Нефтехимиком»
Голы дальними ударами — конёк первой части сезона. Ошибки ли это защищающей стороны или крутость атакующих — решайте сами, но в случае с голом Гонгадзе выберем второе. Георгий мощно закрепил победу в матче ударом из центрального круга.
Артём Гуренко («Уфа») — 13-й тур со «СКА-Хабаровск»
Круто, что в нашем топе большинство голов сыграли важную роль в формировании результата матча. Как и с голом Артёма Гуренко: белорус оказался на подборе после выноса из штрафной, подработал мяч и вторым касанием отправил его в нижний угол ворот, тем самым принеся своей команде ничью.
Юрий Железнов («Урал») — 6-й тур с «Чайкой»
За первую половину сезона 22-летний Железнов забил всего лишь один раз, зато как. Победный мяч в матче с «Чайкой» у полузащитника получился на загляденье – с линии штрафной в дальнюю девятку.
Александр Юшин («Родина») — 7-й тур с «Ротором»
Лучший бомбардир нынешнего сезона Первой лиги забил восемь (и две голевые передачи) за 19 матчей турнира, но для нашего топа мы подобрали мяч, забитый в ворота «Ротора» ударом из-за пределов штрафной.
Виктор Нафиков («Алания») — 8-й тур с «Уралом»
Сезон для «Алании» складывается неудачно, но гол Нафикова однозначно стал для болельщиков команды приятной разбивкой. 21-летний футболист пробил в касание после паса партнёра и дальним ударом переиграл вратаря.
Артём Попов («Арсенал») — 9-й тур с «Торпедо»
В этом сезоне 32-летний Попов забил лишь раз и неудивительно, что в этот мяч было вложено столько сил. Мощнейший удар и никаких шансов для вратаря.
Никита Маляров («Чайка») — 11-й тур с «Уфой»
В этот удар со штрафного Маляров вложил всю силу. В нечто похожем стиле забивал один знакомый вам кудрявый бразильский защитник.
Роман Акбашев («Черноморец») — 14-й тур с «Уфой»
Домашняя комбинация, закончившаяся ударом в касание из-за пределов штрафной после передачи с углового. Кажется, в этом розыгрыше всё выполнено идеально.
Кирилл Кравцов («Сочи») — 21-й тур с «КАМАЗом»
Игроки атаки «Сочи» заставили ошибиться соперника, Кравцов обработал мяч грудью и следующим касанием отправил его в ворота.