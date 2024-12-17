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ФНЛ, Первая лига: лучшие голы первой части сезона-2024/2025, видео, голы с центра поля и другие дальние удары

Самые красивые голы Первой лиги. Тут сразу несколько ударов с центра поля! Видео
Айнур Шаймарданов
Самые красивые голы Первой лиги
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Выбирайте лучший из 20.

Время до Нового года – время итогов. И мы продолжаем их подводить. Сейчас речь пойдёт о первой части сезона в Мелбет Первой лиге. Лучшего игрока уже выбрали, пора определиться с самым красивым голом. А их ведь было много – 408! Мы пересмотрели все и выбрали 20 лучших. А вот какой заслужил звание самого красивого – выбирать вам.

Футболисты по ходу голосования будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Тут вы выбрали футболиста «Торпедо»:
5 главных звёзд сезона Первой лиги. Кто был лучшим?
Рейтинг
5 главных звёзд сезона Первой лиги. Кто был лучшим?
Рейтинг: лучшие голы первой части сезона в Первой лиге
1 место

Дмитрий Прищепа («Ротор») — 1-й тур с «Шинником»

И победный, и потрясающий по исполнению. У 23-летнего Прищепы три гола в 15 матчах, но именно этой пушкой он дал старт крепкому началу сезона в исполнении «Ротора».

2 место

Ираклий Манелов («Торпедо») — 15-й тур с «Тюменью»

Второй гол Манелова в нашем топе, забитый из похожей позиции, но в другие ворота. В этот раз Ираклий решился бить на силу, а не на точность, и вновь оказался прав.

3 место

Руслан Червяков («Торпедо») — 4-й тур с «Чайкой»

19-летний Червяков сделал 2+2 в 19 матчах сезона, но гол в ворота «Чайки» идёт в этом списке отдельной строчкой. Руслан не только сравнял счёт, но сделал это в максимально красивом стиле: обыграл соперника на фланге и сумасшедшим по траектории навесом отправил мяч в ворота от дальней штанги.

4 место

Ираклий Манелов («Торпедо») — 14-й тур с «Соколом»

Два тура подряд форвард «Торпедо» Манелов забивал топовые голы. Этот — первый из них, забитый во время разгромной победы над «Соколом».

5 место

Мераби Уридия («Черноморец») — 3-й тур с «Уралом»

У Уридии солидные 5+5 в 21 матче сезона, но пушка, отправленная им в ворота «Урала», выделяется больше всего. Мераби воспользовался небрежным пасом соперника и закинул мяч за шиворот вратарю со своей половины поля.

6 место

Тимур Жамалетдинов («Шинник») — 9-й тур с «Уфой»

Голы, забитые в ворота бывших команд, часто вызывают особый трепет, но забитые подобным образом — вдвойне. Тимур Жамалетдинов зарядил со своей половины поля и вогнал в сетку не только мяч, но и вратаря.

7 место

Артём Симонян («СКА-Хабаровск») — 16-й тур с «Черноморцем»

Симонян воспользовался отложенным фолом и, кажется, слегка дезориентированными соперниками, отправив мяч по фантастической дуге в верхний угол ворот.

8 место

Виталий Лисакович («Балтика») — 10-й тур с «Торпедо»

Лисакович забил этот мяч в дебютной игре за «Балтику». С тех пор ещё четыре, но первый оказался самым интересным, хоть и не принёс результата: фантастическая дуга при полёте мяча и никаких вопросов к вратарю.

9 место

Роман Акбашев («Черноморец») — 19-й тур с «Родиной»

Второй гол Акбашева в нашем топе, и второй гол «Черноморца», забитый со своей половины поля. Идеальное попадание.

10 место

Владислав Руденко («Чайка») — 3-й тур с «Нефтехимиком»

Этот гол не стал победным в матче, но от этого его крутость не уменьшается: Руденко завершил разгром «Нефтехимика», отправив мяч под перекладину сумасшедшим дальним ударом. У 28-летнего форварда 6+5 в 20 матчах сезона, но этот гол точно был самым красивым в его исполнении.

11 место

Сергей Пряхин («Балтика») — 21-й тур с «Аланией»

Защитники «Алании» в моменте забыли про Пряхина, но не мы, когда составляли этот топ. Потрясающий удар в касание от форварда «Балтики».

12 место

Георгий Гонгадзе («СКА-Хабаровск») — 10-й тур с «Нефтехимиком»

Голы дальними ударами — конёк первой части сезона. Ошибки ли это защищающей стороны или крутость атакующих — решайте сами, но в случае с голом Гонгадзе выберем второе. Георгий мощно закрепил победу в матче ударом из центрального круга.

13 место

Артём Гуренко («Уфа») — 13-й тур со «СКА-Хабаровск»

Круто, что в нашем топе большинство голов сыграли важную роль в формировании результата матча. Как и с голом Артёма Гуренко: белорус оказался на подборе после выноса из штрафной, подработал мяч и вторым касанием отправил его в нижний угол ворот, тем самым принеся своей команде ничью.

14 место

Юрий Железнов («Урал») — 6-й тур с «Чайкой»

За первую половину сезона 22-летний Железнов забил всего лишь один раз, зато как. Победный мяч в матче с «Чайкой» у полузащитника получился на загляденье – с линии штрафной в дальнюю девятку.

15 место

Александр Юшин («Родина») — 7-й тур с «Ротором»

Лучший бомбардир нынешнего сезона Первой лиги забил восемь (и две голевые передачи) за 19 матчей турнира, но для нашего топа мы подобрали мяч, забитый в ворота «Ротора» ударом из-за пределов штрафной.

16 место

Виктор Нафиков («Алания») — 8-й тур с «Уралом»

Сезон для «Алании» складывается неудачно, но гол Нафикова однозначно стал для болельщиков команды приятной разбивкой. 21-летний футболист пробил в касание после паса партнёра и дальним ударом переиграл вратаря.

17 место

Артём Попов («Арсенал») — 9-й тур с «Торпедо»

В этом сезоне 32-летний Попов забил лишь раз и неудивительно, что в этот мяч было вложено столько сил. Мощнейший удар и никаких шансов для вратаря.

18 место

Никита Маляров («Чайка») — 11-й тур с «Уфой»

В этот удар со штрафного Маляров вложил всю силу. В нечто похожем стиле забивал один знакомый вам кудрявый бразильский защитник.

19 место

Роман Акбашев («Черноморец») — 14-й тур с «Уфой»

Домашняя комбинация, закончившаяся ударом в касание из-за пределов штрафной после передачи с углового. Кажется, в этом розыгрыше всё выполнено идеально.

20 место

Кирилл Кравцов («Сочи») — 21-й тур с «КАМАЗом»

Игроки атаки «Сочи» заставили ошибиться соперника, Кравцов обработал мяч грудью и следующим касанием отправил его в ворота.

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