Тикнизян прыгнул в море, полное акул. Видео
Наир Тикнизян шокировал подписчиков своим поступком во время отдыха. Футболист «Локомотива» напугал свою супругу Яну Ромашкину и болельщиков, прыгнув в море, полное небольших акул!
Тикнизян прыгнул в море, полное небольших акул. Видео
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