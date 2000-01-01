5 лучших российских игроков по «гол+пас» в Европе
Transfermarkt составил список лучших российских футболистов по системе «гол+пас» в 2024 году во всех высших лигах Европы. Кто вошёл в топ-5 лидеров по результативным действиям?
4-5-е место — Тамерлан Мусаев
Форвард ЦСКА набрал 22 очка (15+7) по системе «гол+пас».
4-5-е место — Алексей Батраков
Полузащитник «Локомотива» забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 2024 году.
3-е место — Константин Тюкавин
На счету нападающего «Динамо» 23 (16+7) результативных действия.
2-е место — Егор Корцов
Полузащитник, выступавший на правах аренды за «Динамо-Брест», забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
1-е место — Максим Глушенков
На счету форварда «Зенита» 12 забитых мячей и 14 голевых пасов.
5 лучших российских игроков по системе «гол+пас» в высших лигах Европы
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