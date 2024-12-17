«Хотели ограбить — не получилось. Тогда попытались убить». Жёсткий Вадим Евсеев

У Вадима Евсеева со времён игровой молодости сложился образ брутального мужчины и немногословного футбольного бойца. Его самая «громкая» визитка — тот самый победный крик в Кардиффе в ноябре 2003-го, который услышала вся страна. С тренером Евсеевым журналистам не легче, чем приходилось нападающим с Евсеевым-защитником. Только тех он прессинговал больше физически, а корреспондентов — морально. Чуть зазеваешься — атакует. В гостях у «Чемпионата» Вадим Валентинович был расположен достаточно благодушно, но и расслабиться нам не позволил. Ну что ж, тем интереснее разговор.

О чём расскажем:

Нападение в Астрахани, охота с Лоськовым, новая Лига чемпионов

— Как протекает отпуск у практикующего тренера?

— Мы не сразу после заключительной игры года ушли в отпуск. Ещё неделю потренировались: у кого-то были восстановительные тренировки, у молодёжи — а её у нас много — полноценные. Вернувшись домой, постарался по максимуму посмотреть в Москве матчи РПЛ, походил на игры. Следил за Лигой чемпионов.

— Пробежки на свежем воздухе, футбольчик с друзьями практикуете?

— В своё время надо было играть в футбол. Я своё уже отыграл. Спортом, конечно, занимаюсь, но не так агрессивно, как многие закончившие.

— На новогодние праздники какие планы?

— Никаких. Дома буду. Нового года долго ждёшь, а проходит всё очень быстро.

— На охоту с другом Лоськовым не собираетесь?

— Поедем скоро в Ярославль, на лося. У друзей охотхозяйство под Рыбинском.

— С Лоськовым — на лося?

— На кого сезон охоты открыт, на того и ходим (улыбается). Весной — на дичь, осенью — на кабана.

— Дмитрий в этом году полтинник праздновал. Не удалось вместе отметить, хотя бы с опозданием?

— Они организовали в Москве большое мероприятие. Собралось много людей, певцов. Но у меня не получилось. Я работал в «Кубани», а добираться из Краснодара до Москвы и обратно сейчас очень долго. У нас игра была за два дня до торжества.

— На горнолыжные курорты давно не выбирались?

— Есть возможность — катаюсь. В прошлом году в Сочи был.

— По сервису сопоставимо с Австрией?

— Что теперь вспоминать заграницу? Уже надо сравнивать с нашими местами. Например, хочется съездить на Алтай. В Кемерове есть хороший горнолыжный курорт, на Кавказе знаменитый комплекс. Нужно Россию развивать. И, как я вижу, развивают.

— С Юрием Палычем общаетесь?

— Периодически. Читаю его высказывания в прессе.

— Интересно?

— Мне интересны мнения всех людей, которые имеют или имели значение в футболе. Не только наших — иностранцев тоже. Сейчас многим интересно, что говорит и будет делать Гвардиола. Такого же не было в его практике. Интересно, как такой специалист выйдет из тяжёлой ситуации.

— Не можем не спросить: как ваше здоровье после инцидента в Астрахани?

— Вот видите, начал носить очки.

— Именно из-за этого?

— Именно из-за этого.

— В первые дни вообще пропало зрение?

— Куда ни приду — одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить — не получилось. Потом попытались убить. Тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем.

— Отморозков посадили?

— Во-первых, мы сами их и скрутили. Второе — передали полиции. Все следственные действия, которые от нас требовались, мы в тот же день выполнили. У них вся информация, записи с камер есть. Дальше все вопросы — в полицию Астраханской области. Я ход дела не отслеживаю.

— Как ваши пострадавшие коллеги?

— У Шмарко был порез — наложили пять швов в районе виска. Лицо затекло, глаз заплыл. Естественно, он в этот период не выходил на работу, но в последний день пришёл на тренировку. Сейчас мы уже в отпуске, всё нормально.

— Уже полностью разобрались в новом формате Лиги чемпионов?

— А в чём проблема?

— Огромная таблица, играют не каждый с каждым.

— У кого-то с математикой плохо (усмехается)? Мне до жеребьёвки было непонятно, а потом разобрался, по какому принципу выбирались соперники: по две команды из первой, второй корзин. Я стараюсь смотреть центральные игры. Вчера посмотрел первый тайм «Аталанта» — «Реал». Потом переключился на «Байер» — «Интер», но, увидев у немцев ту же расстановку в пять защитников, минут через 10 вернулся к трансляции из Италии.

— Новая формула повышает или, наоборот, снижает интригу?

— Пока рано делать выводы. Надо посмотреть на реакцию тех команд, которые рискуют не зайти в число 24. Посмотрите, как радовался Луис Энрике с тренерским штабом победе. «ПСЖ» выиграл, но это ничего не значит. Они сейчас 24-е, по-моему (уже 25-е. — Прим. «Чемпионата»). Им в следующем туре «Манчестер Сити» принимать, а потом — «Штутгарт» на выезде. И у них всего семь очков — могут вообще не выйти.

— А кто впечатляет?

— Не скажу ничего нового, но «Ливерпуль» проходит турнир на ура: шесть игр — шесть побед. При том что график у них был совсем не лёгкий. «Реал» обыграли дома, без шансов для соперника. В какой-то степени удивляет «Брест». Я вчера посмотрел часть их игры — должны были даже раньше забивать ПСВ. Понравился взрывной нападающий Бальде. Говорят, в чемпионате не играет, а тут разрывал. У «Аталанты» специфическая тактика: играть один в один по всему полю. За счёт этого «Реал» им и забил, когда де Рон оказывался не на своей позиции, а играл центрального защитника. Оставлять же его один в один против Мбаппе… Француз за счёт приёма забил хороший гол. И в дальнейшем де Рона не раз обыгрывали.

— Какой из топ-клубов вам импонирует своей игрой?

— 10 лет назад, когда только начинал тренерскую карьеру, брал пример с «Баварии» Гвардиолы. Сейчас подмечаю многое у разных клубов. У чемпионского «Байера» было что подсмотреть. На примере той же «Аталанты» мы видим, что в современном футболе игрок должен уметь сыграть не на одной, а на нескольких позициях. Раньше у нас таких называли универсальными футболистами. Ещё Бесков в «Спартаке» делал из нападающих крайних защитников. Всё новое — хорошо забытое старое.

— Чем нынешние универсалы отличаются от тогдашних?

— А я и не говорю, что отличаются. Футболист, способный закрыть несколько позиций — благо для тренера. Кто-то может сказать, что он затыкает дыры в составе из-за травм, дисквалификаций. Тот же Киммих жаловался, что ему не нравится играть крайнего защитника. Он привык в центре поля действовать в «Лейпциге» — за это его и брали в «Баварию». Но Гвардиола сделал из него хорошего крайнего защитника с заходом в середину. А дальше и в сборной его ставили в оборону. Мы тоже стараемся этот универсализм в своих игроках развивать. Например, недавно передвинули футболиста из центра поля на край атаки, и он качественно отработал и впереди, и сзади.

— Подсмотренное на уровне Лиги чемпионов реально спроецировать на команду Второй лиги?

— Можно, если у тебя есть игроки определённого уровня, способные выполнить тот или иной технический приём, быстро принять решение на поле. Мы это тоже проходили. Во Второй лиге я применял одну схему, в РПЛ — другую. В Премьер-Лиге я работал в командах, где игроки уступали более именитым соперникам в техническом оснащении, скорости принятия решений. Схема обуславливается тем, что у тебя есть. В «Ленинградце» мы пытаемся доминировать, находить баланс между атакой и обороной. Если изначально продолжали вектор развития, заданный предыдущим тренерским штабом, то, проведя несколько матчей, увидели, что некоторые игроки с этим не справляются. И коренным образом поменяли тактику — спокойно перешли с 5-2-3 на 4-3-3 и с лидером сыграли на равных, а в каких-то компонентах даже переигрывали. Сыграли 0:0.

Вадим Евсеев Фото: fc-leningradec.ru

— Кого из своих бывших партнёров вы бы назвали образцом универсала?

— Яркий пример — Асатиани. Приходил в «Локомотив» игроком атаки, в первом сезоне в основном на замену выходил: нападающим, под нападающим – и был не так ярок. Ушёл Игнашевич — нашли ему место в центре защиты. И Малхаз на этой позиции раскрылся. Тот же Игнашевич спокойно исполнял как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Гуренко в «Локо» переставили с фланга защиты в опорную зону. Года три в центре поля Сергей проиграл. Это говорит об интеллекте футболиста. Из современных футболистов Зобнин может сыграть на нескольких позициях. Тот же Тикнизян в обороне играет не то чтобы ужасно, но с проблемами. Я не знал, с чем это связано, а оказывается, он всё детство в ЦСКА играл в атаке. Теперь понятно, от чего надо отталкиваться. И мы видим, что Галактионов стал его выше ставить, на сильных сторонах футболиста играть. Да, Тикнизян сам сказал, что этот сезон у него не очень из-за травм и слухов о переходе в другие команды. О том, что Денисов по юношам играл в середине поля, я тоже не знал. Сейчас играет правого защитника — тоже есть проблемы при игре один в один, выборе позиции, в штрафной площади. Яркий пример — как его Тюкавин развернул.

— Хлусевич — из этой же серии универсалов поневоле? Теперь сидит на скамейке.

— Сегодня сидит — завтра не сидит. Тем более в «Спартаке» всё меняется очень быстро. Однако я бы не сказал, что Хлусевич какой-то суперфутболист. Он быстрый, но не с огромным потенциалом. Хлусевич играл за счёт своих сильных качеств. Они тоже в современном футболе нужны, вот только дальше-то нужно прибавлять, в том числе тактически. Пасовать своему, отдавать голевые передачи, забивать мячи. А у него с этим есть проблемы. Тренерский штаб «Спартака» это видит. И сборной России — тоже. Но ещё есть время, чтобы всё вернуть. Сейчас будут сборы — доказывай.

Питер, «Ленинградец» и база для Хорватии

— Бывший тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков так прикипел душой к Питеру, что остался там насовсем. Как вам живётся и работается в Северной столице?

— Я всегда хотел в Питере жить. Это вторая столица, хотя ленинградцы с этим категорически не согласятся. В какой-то степени я их понимаю. Мне посчастливилось пожить это время в Санкт-Петербурге, и я по-хорошему впечатлён. Город мне очень нравится.

— Чем конкретно?

— Раньше я приезжал сюда только как турист — игроком или тренером. Видел стандартный набор: гостиница, стадион, Нева, Невский проспект. А сейчас жил в другом месте, на Петроградке, рядом с Петропавловской крепостью, и совершенно с другой стороны увидел город и жизнь в нём. Почувствовал спокойствие вдали от туристических маршрутов. До работы в Рощине мне ездить примерно столько же, сколько и в Москве — только наоборот, из города в область — около часа. Один минус: осенью меньше солнечных дней. Местные работники предупреждали — ещё и снег будет. Но нам повезло — снегопадов особо не застали. Я был в январе на турнире Гранаткина и знаю, что такое 20-градусный мороз в Питере. Возле реки ощущается как -40°С (улыбается).

— Откуда это желание — пожить в Питере?

— С молодости Петербург нравился. А поработав тренером в разных местах и поездив по России, сполна прочувствовал разницу между разными городами.

— Питер — самый европейский город России?

— Да.

— В бытность футболистом вас случайно в «Зенит» не приглашали?

— Я не знаю. Наверное, приглашали.

— Почему наверное?

— У меня такой информации не было.

Вадим Евсеев во время матча Уэльс — Россия Фото: РИА Новости

— Уже привыкли, что вся тренерская карьера, за исключением короткого периода в Иванове, протекает за пределами столичного региона?

— А что, Иваново недалеко? Тогда и Ярославль тоже близко. И Питер — рядом: на «Сапсане» 3 часа 45 минут (улыбается). На машине за пять можно доехать.

— За все годы не чуждый вам «Локо» предлагал что-то более интересное, чем работа с болельщиками?

— Ничего не было. Ни разу никто не приглашал. Только в 35 лет — я ещё играл — Смородская предложила поработать с болельщиками.

— Как отреагировали?

— Никак. Продолжил играть в футбол.

— А хотелось бы вернуться?

— Позовут — вернусь. У меня желаний много.

Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев Фото: Из личного архива Вадима Евсеева

— У вас есть объяснение, почему из вашего «золотого» «Локо» так мало главных тренеров вышло? Овчинников давно ушёл в тень, Лоськов — в помощниках, Сенников на ТВ выступает, Маминов с Измайловым вообще пропали.

— Дроздов тренирует.

— Но всё больше в низших лигах.

— А это не работа? Пропиарьте — будет работать выше.

— Не видите закономерности?

— Вообще никакой. Зато Сычёв — президент клуба. Широков — тоже, хотя он во многих командах поиграл.

— Широков уже ушёл из «Сатурна».

— А я даже не слышал. Мимо информация прошла.

— Вернёмся к «Ленинградцу». Ни одного поражения в восьми матчах — полностью довольны осенними результатами?

— Были матчи, в которых мы очень хорошо играли, но не выигрывали. Что касается отношения футболистов к тем требованиям, которые мы начали им давать, то у меня осталось очень приятное впечатление. Ребята убрали шероховатости, несдержанность. Мы сделали акцент на том, чтобы к каждой тренировке, к каждому действию отношение было такое же, как в официальной игре. Дисциплина на тренировках отразилась на играх чемпионата.

Заключительный матч года уже ничего не решал и плохо складывался для нас, но мы отыгрались на последней секунде. А забил как раз тот игрок, который в последнее время получал мало игровой практики (Горелишвили. — Прим. «Чемпионата»). Это показывает, что любой футболист нашему штабу дорог и мы на всех рассчитываем. Тот, кто сегодня не играет, знает, что ещё получит своё время и должен будет им воспользоваться.

— Разгромить «Кубань» (4:1) было особенно приятно?

— Нет. Мы просто победили, полностью переиграв соперника.

— Для вас встречи с бывшими клубами совсем не принципиальны?

— У меня много клубов уже набралось. Тот же «Текстильщик» не победили, хотя должны были обыгрывать с крупным счётом.

— Присутствие таких опытных дядек, как Беляев, Песегов, — серьёзное подспорье для вас как для главного тренера?

— Беляев ни одного матча не сыграл.

— Но остаётся же в команде?

— Пока остаётся. А Песегов игрой доказывает. Казалось бы, опытный футболист, уже ничего не надо, но он даже на тренировке всегда бежит, двигается, и мы на теориях на это не раз обращали внимание молодых.

— Весной вас ждёт, по сути, новый чемпионат. Непривычно?

— А что непривычного?

— Сжатый формат, например.

— Хорошо. Для того и создавались эти зоны. «Серебро» борется за место в «Золоте», а «Золото» — за выход в Первую лигу. Великолепное решение руководства ФНЛ. Вижу только плюсы. Играешь с командами приблизительно одного уровня. Интерес огромный. Нет проходных матчей. Каждый может отнять очки у каждого. Я уже работал во Второй лиге и понимаю, ради чего всё и создавалось. В своё время из 16 команд максимум три-четыре боролись за выход в ФНЛ. Остальные в классе уступали.

— Цель «Ленинградца», естественно, возвращение в Первую лигу?

— Наверное.

— Разве вас не под эту задачу пригласили?

— Мы играем, чтобы выигрывать. Любой тренер и футболист хотят выходить и побеждать. Мы не исключение.

— Инфраструктурой довольны?

— Это надо в сборную Хорватии позвонить, спросить: довольны, недовольны? Мы тренируемся и играем на базе, где они месяца два готовились и жили во время ЧМ-2018. Стадион был построен под сборную Хорватии. Была одна трибуна, сейчас — две. В проекте — ещё столько же. Рощино — маленький, уютный городок. И стадиончик такой же. Рядом ледовый комплекс построили — местная команда выиграла ночную лигу. Чтобы вам, москвичам, понятнее было, Рощино — это приблизительно как у нас Рублёвка.

Тренировка сборной Хорватии на ЧМ-2018 Фото: РИА Новости

— Элитное место?

— Как только на Финский залив заезжаете — везде элитные места, до Выборга. Комарово, Рощино, Репино, Зеленогорск — всё отлично.

— Что насчёт уровня футбола в лиге?

— Нормальный уровень. Даже из Первой лиги во Вторую переходит много игроков. В Костроме есть футболисты с опытом РПЛ. В Челябинске собрана неплохая команда. Сейчас Ульяновск собирает игроков. У «Кубани» неплохой состав. Финансовый уровень клубов соответствующий.

— Поля?

— Вы в Домодедове давно были на стадионе?

— Ни разу.

— Ну съездите хоть раз на «Велес». Искусственное поле великолепное. Сейчас «Родина-2» будет играть поближе, на стадионе имени Нетто на Преображенке. В Ульяновске в центре хороший стадион с натуральным газоном, в Краснодаре — 40-тысячник, поле — идеальное. В Челябинске и стадион, и поляна прекрасные — похоже на Раменское, только ещё лучше. Мне даже больше понравилось. В Костроме, говорят, новую арену построили. В Астрахани стадион тоже хороший. Поле для середины ноября в идеальном состоянии было.

Футбол без фанатов и дружба с Николичем

— На «Зенит» в Питере попадали?

— Ходил на «Локомотив».

— И как вам самая посещаемая арена лиги?

— Естественно, она будет посещаться, если вмещает 70 тысяч. Ещё и крыша закрывается. Приходишь как в театр.

— Атмосфера крутая?

— Нет. Я же говорю: как в театре. До этого на спектакле был — тишина. И тут так же. Только когда гол забили, начался ажиотаж и всё остальное. Я первый раз был на «Газпром Арене» на трибуне, и первый тайм для меня был удивительным в этом плане. Понятно, что «Виража» нет — это одна из причин. Но после гола пошли «качели», народ гнал футболистов, однако забил «Локомотив».

— Фанатов не хватает для атмосферы?

— Хватает. 50 тысяч пришло.

— Но драйва-то фанатского нет.

— Одну кричалку мы слышим, но хотя бы мата не стало на стадионе. На ЦСКА, «Локомотиве» тоже это заметил. Может быть, ЦСКА как раз фанатов и не хватает. На Кубок команда бежит, забивает. Были фанаты — выиграли 3:0. В чемпионате могли повторить, если бы свои моменты использовали. В итоге отыгрывались с 0:2. Но тут и «Рубину» нужно отдать должное. В первой части сезона эта команда была одной из самых стабильных с точки зрения игры. Я много их матчей смотрел и могу назвать «Рубин» одним из открытий сезона.

— Вас же связывают добрые отношения с Николичем?

— Да.

— Вы и в Белграде с ним встречались.

— С Марко и его помощником мы с Лоськовым хорошо проводили время в отпуске (улыбается).

— Через Дмитрия сдружились?

— Да, они же долго работали вместе в «Локомотиве». Я с Николичем пересекался на играх, возглавляя «Уфу». Потом мы с Лоськовыми семьями собрались и поехали в отпуск в Белград. Совместили приятное с полезным.

— Как вам его работа в ЦСКА?

— Мне было интересно понаблюдать за его работой в ЦСКА. Я сам позвонил ему, изъявил желание. Марко ответил: «Не вопрос». В августе провёл с ними недельный цикл. Посмотрел тренировки, побывал на теоретических занятиях. К тому времени они уже месяц тренировались, стартовали в чемпионате, поэтому мне сейчас понятно, во что ЦСКА играет и какие предъявляются требования. Когда тренер говорит: «Мы хорошо играли, но не смогли забить» — мне понятно, почему и как. Формат игры в обороне и приоритеты в атаке — они видны. Может быть, в индивидуальных действиях у футболистов не всё получается, однако командные принципы понятны игрокам. Возможно, играют не так ярко, но тут и заслуга соперника есть.

— И вам понятно, почему ЦСКА только шестой в таблице?

— Понятно. В некоторых матчах они не забивали или пропускали мячи, совершая ошибки. Но структура игры в обороне, атаке, переходных фазах — она мне понятна. Играет-то не тренер, а футболисты. Если у них Кисляк заиграл, а Мендес ушёл в «Крылья Советов», это о чём говорит? Можете мне ответить?

— Молодой вытеснил опытного легионера.

— А тогда вопрос: что Мендес делает в ЦСКА? Иностранный игрок должен быть на голову выше местного. Николич много российских футболистов развил в «Локомотиве» и сейчас занимается этим в ЦСКА. Если Мусаев лучше на тренировках, чем Гуарирапа, то он и играет. Может, и конкуренция ему на пользу пошла, хотя у Мусаева есть проблемки. И он сам, и тренерский штаб это знают. Кисляк — ещё один пример. Когда я был у них, спросил у Марко: «Что за мальчишка?» Говорит: «Хороший, скоро будет играть». И через месяц Кисляк заиграл. И там ещё есть молодые ребята. А Круговой, наоборот, ярко начал, но как только пошли проблемы с набором очков — присел на лавку. Мне интересно, почему Агапов не играет. На тренировках прилично выглядел: высокий рост, левая нога, скорость высокая. Значит, есть какие-то нюансы. Однако потенциал очевиден. Лукин сейчас «Рубину» два мяча забил, но проблемы в обороне никуда не делись. Дифирамбы поём, вот только защитник-то должен в первую очередь обороняться, а он проигрывает один в один. Нападающий «Рубина» корпус ставил — и всё, нет этого игрока.

— Выходит, текущий состав ЦСКА не для борьбы за медали?

— В данном случае они занимают своё место — шестое. А кого вы вытащите из пятёрки?

— Трансферы — традиционно больная тема для ЦСКА. Тренерам постоянно приходится выдёргивать ребят из молодёжки. Тяжело работать в таких условиях?

— Я бы не сказал, что ЦСКА приходится выдёргивать кого-то из молодёжки. У команды достаточное количество футболистов. Возможно, кто-то пропускал матчи по карточкам или травмам, и из-за этого добавлялась молодёжь, но это одна ситуация. Однако есть и проблема, о которой вы сказали. Клуб не обладает денежным потоком, чтобы брать игроков. Ещё накладывается и ситуация с трансферным баном.

Но я знаю отношение Николича к ЦСКА. Он работал в армейском клубе в Сербии. Когда мы были в Белграде, не только на достопримечательности и Дунай смотрели. Также ходили на баскетбольную Евролигу, когда «Партизан» играл с «Валенсией». Помимо местных, я видел на трибунах и флаги ЦСКА. Это о многом говорит. Николичу ЦСКА небезразличен.

— Сам Николич говорил: у него было ощущение, что однажды окажется в ЦСКА.

— Он мог оказаться и в другой московской команде, при этом не единожды. Но не пошёл.

— В какой?

— Это вы у него спросите.

— В истории с трансферным баном ЦСКА нет ощущения двойных стандартов?

— А для вас это удивительно? Вы живёте в другом мире? Всем всё понятно.

— Вас это раздражает?

— Меня не раздражает. Я к этому привык. Нам уже нужно развернуться оттуда сюда.

Галицкий, «Краснодар» и ещё один «золотой» матч

— Что происходит с «Зенитом»?

— Я сам говорил, что по чемпиону всё известно. Оказывается, один игрок получает травму — и начинаются проблемы. Я говорю о Глушенкове. Думаю, Семак справится. Многие специалисты высказывают мнение, что зенитовским бразильцам уже ничего не надо и они играют спустя рукава. Я не могу сказать, что выходящий на поле футболист думает об этом.

В заключительных играх где-то было невезение — те же «Крылья» забили практически всё, что создали. Для меня удивительно, что «Зенит» проиграл два последних матча самарским командам. Наверное, они сами этого не ожидали. Может, на этом этапе у них даже больше очков, чем в прошлом году (в 2023-м после 18 туров у «Зенита» было 36 очков, сейчас — 39. — Прим. «Чемпионата»). О каком кризисе тогда мы можем говорить? Насколько я помню, «Зенит» всегда при Семаке хорошо проводил весеннюю часть. По потенциалу и составу «Зенит» снова должен занимать первое место, тем более в год 100-летия. Но тот каток, который «Спартак» организовал в последнее время, был неожиданным. Правильно отмечают, что после дерби с ЦСКА у «Спартака» появился стабильный состав. «Зенит» же всегда брал своей аурой. Чуть кто-то начинал задумываться, что не имеет шансов — «Зенит» доводил дело до чемпионства. Сейчас у нас неровный чемпионат, но это хорошо для болельщиков. Пять команд претендуют на чемпионство. Не стоит сбрасывать со счетов и ЦСКА.

— Что скажете о «Краснодаре»?

— Никто не ожидал такого результата от «Краснодара» после трёх ничьих на старте. Они будут бороться за чемпионство до последнего. Возможно, там есть недовольные представители российских игроков из-за того, что их клиенты мало играют. Те же Кривцов и Козлов. Но это молодые игроки, а в руководстве клуба работают люди, которые объяснят и подскажут. В этом плане не должно быть никаких шероховатостей.

У «Краснодара» стабильный состав, однако сам тренер сказал, что ждали этой паузы. Футболисты насытились играть одним составом. В заключительных матчах у них было нормальное движение, но сказывается, когда уходят эмоции. Также сказывается давление.

— Вы хорошо знакомы с Галицким.

— Я не хорошо знаком с Галицким.

— Тем не менее он говорил, что двери «Краснодара» для вас открыты. Радостно конкретно за Галицкого, что его клуб лидирует?

— Конечно, радостно. Я ходил не только на главную команду, но и на «Краснодар-2». Приглашали в ложу, где сидят руководители. Хорошо знаю Хашига. Находясь там, я никогда не видел неуважения к сопернику. Там обсуждается абсолютно всё. О футболе в «Краснодаре» говорится 24 часа в сутки.

— В нынешнем сезоне «Краснодар» вновь сыграет в последнем туре с «Динамо». Допускаете, что это опять будет «золотой» матч?

— В моей практике было много случаев, когда всё решалось в последнем туре. Поэтому допускаю.

— На чьей стороне ваши симпатии в этой закрутке из пяти команд?

— Я просто беспристрастно смотрю футбол.

— За «Факел» по старой памяти переживаете?

— Так же, как и за все команды, где я работал.

— Вылезут из зоны стыков?

— Это вопрос к руководителям.

— Вы много прошли вместе с Гаджи Гаджиевым. На связи с ним?

— Мало на связи.

— Махачкалинское «Динамо» удивляет?

— Вы же сами сказали, что я много работал с Гаджиевым, потому не удивляет. Я понимаю, за счёт чего команда держится.

— Расскажите и нам.

— За счёт тренировочного процесса, большой силовой работы, дисциплины. Если Махачкала будет физически не готова, чтобы играть в атаке и в обороне, у неё начнутся проблемы. Гаджи Муслимович и его тренерский штаб из некоторых игроков делали мастеров. Тот же Анюков заиграл в «Крыльях Советов», а потом его забрали в «Зенит». В «Крыльях Советов» играли Каряка, Тихонов и ещё много игроков, которых собирал Ткаченко. Потом была хорошая команда в Раменском.

«Вы Станковича выгоняли, а теперь говорите: «Спартак» — супер!»

– Но у Гаджи Муслимовича было мало команд, где есть и игроки, и условия. Поэтому, работая в Перми с очень маленьким бюджетом, из игроков выжимали максимум и были максимальные требования. Любая ошибка означает потерю очков. То же самое сейчас в Махачкале. Наверное, некоторых игроков вы до сих пор не знаете. Много футболистов играет ещё со Второй лиги. Если они чуть дадут слабину, больше не будут той грозной командой. Дело в дисциплине и требованиях, как действовать в той или иной ситуации. Может, что-то поменялось, потому что футбол движется вперёд.

— Реанимируют Агаларова?

— А что значит «реанимируют»?

— Начнёт снова много забивать?

— Там он забивает. Он дома. Да, Агаларов забил в одном сезоне 20 мячей. Но в том и дело, что нападающих надо продавать вовремя. Когда Белотти в «Торино» забивал, за него каждый год предлагали по € 100 млн, а его не продавали. В один момент он перестал забивать — ушёл без денег в другую команду. А сейчас играет за «Комо».

«Спартак» Станковича, «Локо» Галактионова и журналисты

— По-тренерски интересно наблюдать за работой Станковича в «Спартаке»?

— Вы же сами два месяца назад его выгоняли! Вы, пресса, выгоняли его. А сейчас говорите обратное. Сборы пройдут плохо — вы же его и уберёте. От любви до ненависти — один шаг. Такова ваша профессия. Вы либо пишете, что всё хорошо, либо, что всё плохо. Было же такое?

— Лично мы такого не писали.

— После «Оренбурга» было: «Кого взяли?» Потом выдали серию, и все сразу: «Супер!» Потом начали проигрывать — снова начали. Сейчас выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!» Причём одни и те же пишут. Кто писал плохо, потом пишет хорошо про этого же специалиста или команду.

— Потому и интересуемся мнением профессионала.

— Я читаю то белое, то чёрное. Причём по телевизору те же люди это говорят.

— Вы тоже смотрите телевизор без звука?

— Почему?

— В последнее время футбольные люди часто критикуют комментаторов, говорят: не разбираются в футболе.

— Не разбираетесь — и ладно. Какие проблемы-то? Я футбол смотрю. Есть возможность — со звуком, нет — без звука.

— Комментаторские оценки не раздражают?

— Меня ничего не раздражает. Я смотрю футбол. Мне никто не мешает.

— Вы комплиментарно высказывались о работе Галактионова. Вам симпатичен сегодняшний «Локомотив»?

— Я полчаса назад говорил о Рахимове в «Рубине». Видимо, вам не зашло. Похоже, вам не интересно то, что на периферии. Давайте поговорим о «Локомотиве». Опять Галактионов плохой. Батраков тоже плохой. Концовку же слили.

Михаил Галактионов и Вадим Евсеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Перед сезоном «Локомотиву» прочили худшее, чем есть сейчас.

— Я это знаю. Я был на одной из предсезонных игр и видел это. Пробовали одну схему, попытались играть в трёх центральных защитников. Потом стали играть 4-4-2. У них Самошников и Тикнизян исполняли крайних хавбеков. Это говорит о том, что у «Локомотива» гибридная схема. Один из крайних садится пятым защитником.

У Пиняева есть проблемы с отбором, но в тактическом плане он грамотно играет в обороне, тоже опускается пятым защитником. Пиняеву нужно добавить конкретики в концовке. Он может обыграть один в один, но что дальше? Сколько голевых передач он отдал? Над этим нужно работать. Тогда он повысит свой уровень.

— Для вас Батраков тоже открытие?

— О Батракове мне Лоськов говорит уже года два, у него светлая голова. Это не простые слова — значит, он видит поле и предвидит ситуации. Я о нём знал. Первый раз его увидел год назад на зимних сборах. Один из матчей показывали по телевизору — Батраков вышел и сыграл довольно уверенно. Одним из комментаторов был Григорян — он его отметил. Я соглашусь. У «Локомотива» есть игрок, который начал выходить ещё раньше — Раков. Тоже неплохой футболист. В своё время в «Кубани» думал их взять в Первую лигу, но они уже переросли этот уровень. Возможно, с этим связано решение не продлевать контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым — чтобы дать дорогу молодым ребятам. Как мы видим, руководители клуба оказались правы.

— Как не потерять Батракова?

— Батракова только нашли, а вы уже хотите его потерять.

— Мы, наоборот, хотим его сохранить. Но вокруг него всё больше слухов.

— Какие слухи?

— Из недавнего — «Манчестер Сити».

— Сказки. Я тоже могу много всего наговорить.

— Для вас это главное открытие сезона?

— С учётом того, сколько он забил и отдал, при этом играет ключевую роль в построении, начальной фазе прессинга и развития атак… Он не обладает габаритами, но за счёт быстроты и скоростных данных Батраков играет на таком уровне. Я с ним встречался и общался.

Видно, что подмосковный футболист. Я тоже из Подмосковья. Он из Орехова-Зуева, а это 100 км от Москвы. Понимает, что футбол может помочь его семье в плане финансов. У Алексея хорошие люди рядом, поэтому подскажут. Дима Лоськов хорошо его знает, потому что его сын тоже 2005 года рождения. Часто были у него дома. Можно сказать, Батраков вырос на глазах у Лоськова. Думаю, всё будет хорошо.

— Видите в Баринове отражение себя в молодости по бойцовским качествам на поле?

— Это пришло со временем. До того, как он начал регулярно выходить, его хотел взять Кононов в Тулу. Сёмин не отпустил Баринова, а потом тот стал играть и набираться опыта с европейскими звёздами «Локомотива». Сейчас многие ушли, а Баринов стал капитаном — теперь он опытный, хоть и возраст не такой серьёзный. Он чувствует ответственность.

Бросилась в глаза одна его особенность. Когда Баринов молчит и играет, это один Баринов. А в предпоследней игре с «Химками» он очень много разговаривал, но не играл. Я связываю это с тем, что ранее он получил травму — и его заменили. Может, он играл тот матч с травмой. Когда Баринов выжигает за партнёров, другие футболисты начинают подтягиваться.

— Интересно мнение классного в прошлом защитника о Ньямси и Монтесе.

— Хорошие и адекватные защитники. У каждого из нас есть проблемы. Ждали передышку, как «Краснодар». Что касается ошибок, то все мы их совершаем. Тот же Морозов тоже их делал — просто перестал попадать в состав. Понятно, что у него изначально была травма, а потом место заняли другие.

— Морозов у вас тоже играл. За кого радостно из бывших подопечных?

— Ненахов был у меня в Хабаровске. Я видел в нём себя 17-летнего. Были ошибки, и я его не ставил в состав, не брал на выезды. Но видел, что он не боялся играть и в атаке, и в обороне. Он услышал, что я ему говорил. Уже в «Роторе» себя показал, в «Ахмате» у Шалимова набрался опыта. Ненахов растёт. Наверное, ему обидно, что многих вызывают в сборную, а его — нет. Я понимаю, что некоторых на его позицию правого защитника вызывают, хотя они не всегда играют в своих клубах, а Ненахов играет все матчи от звонка до звонка — и не вызывают.

Я бы ему посоветовал просто молчать и играть. Тебя всегда заметят даже те тренеры, которые, может быть, сейчас тебя не видят. На моей памяти такое тоже было. Я вообще не ожидал, что Газзаев вызовет меня в сборную. Любой тренер увидит тебя и поставит, если ты сильнее.

— А кто из ваших бывших игроков имел прекрасные задатки, но не реализовал их?

— Я уже не помню. При мне в дубле «Спартака» было много игроков, которые хорошо показывали себя по своему году и играли в сборных, но характер не позволил добиться большего во взрослом футболе.

Обратный пример, когда игрок попал именно за счёт характера, — Мелёшин. Из тех, кто не реализовал свой потенциал полностью, назову Липко. В своё время был капитаном сборной, лидером. Наверное, по потенциалу он должен был играть в национальной команде. Он был в Премьер-Лиге, но не реализовал себя целиком.

— Удивляет спортивное долголетие хорошо знакомого вам по Уфе Беленова?

— А что такого? Лови мячи, играй, сколько влезет. Я на возраст не смотрю. Я смотрю на него только из-за того, что во Второй лиге должны быть два лимитчика определённого возраста. В Первой лиге должен быть один игрок. Если он соответствует, то играет. Были футболисты, которых я ставил в состав и в 16 лет.

— Вас побаиваются журналисты. Правильно делают?

— Ну, если вы задаёте вопрос и не знаете сути…

— Теряемся под вашим прессингом.

— А зачастую, бывает, спрашивают, даже не зная что. Говорят: «Вы работали в Белгороде». А я не работал в Белгороде. Человек теряется. Это в основном по телефону. Или, бывает, звонят: «А вот в «Спартаке»…» А у меня игра через три часа. Спрашиваю: «В каком «Спартаке», костромском?» Когда задают нормальные вопросы и нормально общаются, я вполне адекватен. Не надо бояться — надо просто готовиться. Задавать вопросы не с неба, а по сути.

— Какого плана вопросы вас раздражают?

— Когда разговариваешь с двумя камерами на некоторых пресс-конференциях после игр. Говорят: «Расскажите об игре». Кому? Камере? Значит, новые технологии — будем камерам говорить.

— Флеш-интервью сразу после финального свистка — зло для тренера?

— Нет.

Вадим Евсеев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Приходится себя сдерживать?

— Флеш-интервью только в РПЛ. Что сдерживать? По регламенту больше нигде их нет. Всё зависит от того, какие вопросы. Вы же не любите, когда Карпин на некоторые вопросы отвечает односложно.

— Он обычно вопросом на вопрос отвечает.

— Значит, ему тоже хочется услышать что-то интересное. Когда выигрываешь, у тебя одно настроение, а когда проигрываешь, пропускаешь на последних минутах, есть раздражение.

— Божин говорил, в Евсееве сочетаются два человека. Один может напихать, а другой — юморной и приятный человек. Всё так?

— Со своими футболистами, с людьми, с которыми работаю, провожу больше времени, чем с супругой, всегда стараюсь быть открытым. Но сначала — требования. Перед тренировкой объяснение или теория, потом вышли на полтора или два часа сделать основную работу — дальше можно пошутить.

Мне без разницы, молодой или опытный игрок — требования одни и те же. Молодому можно в начале сказать спокойно, если ошибся. Есть футболисты, которым одного раза достаточно. Один раз я сказал Фомину делать так и так — он уже в сборной играл. Кому-то до сих пор говорят. Посмеяться или поговорить по душам — пожалуйста. Что касается штрафов — я не сторонник. Не любитель отнимать у футболистов деньги, особенно когда они получают немного. Но понимаю людей, которые работают в больших командах, где большие зарплаты. Всегда говорю футболисту: «Дай мне 100 тысяч. Чего ты не даёшь мне 100 тысяч? Это же твои деньги». Отвечают: «Мои». Говорю: «А чего ты их сейчас взял и отдал? Мы пропустили на последних секундах. Ты же не отдашь их сейчас на улице первому встречному». Так разговариваем.

— Составите топ-3 лучших российских футболистов 2024 года?

— Батраков. Вратарь «Краснодара» Агкацев — он тоже сыграл роль в серии побед и первом месте команды. Из «Зенита» можно было бы отметить Глушенкова, но он сыграл только начало и конец этой части сезона. Ещё отмечу Мусаева из ЦСКА.

— А если с нашими за границей?

— Пускай играют за границей.

— Ваша тройка тренеров года?

— Рахимов, Тедеев, Станкович.

— Не нашли в интернете информации, что у вас за тату на предплечьях.

— Имена супруги и дочери.

Вадим Евсеев с супругой Фото: Из личного архива Вадима Евсеева

— Как дела у Полины?

— Всё нормально. Большая уже. 25 лет — взрослый человек. Хорошо рисует. Окончила в Москве художественную школу. Теперь учится в Сеуле по этому направлению.

— Не раздражает, когда напоминают про тот самый крик в Кардиффе?

— А мне не напоминают.

— И сами не вспоминаете?

— Нет.