О ком из ушедших игроков должны жалеть топ-клубы РПЛ? Летом ошиблись ЦСКА и «Зенит»

Скоро откроется зимнее окно, а значит, от клубов РПЛ стоит ждать в январе трансферов «на вход» и «на выход». Но прежде чем расстаться с кем-то из игроков, необходимо сто раз подумать. Иногда ненужные футболисты успешно перезагружают карьеру в новых командах и заставляют прежних работодателей признавать ошибочность принятого решения. А о ком из ушедших летом 2024-го должны сожалеть боссы и тренеры топ-клубов российского чемпионата? Разбор – в этом материале. Отметим, что речь идёт о проданных или отпущенных свободными агентами игроках. Отданных в аренду с сохранением прав мы не учитывали.

«Краснодар»

Кто ушёл летом: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Сергей Волков («Зенит»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро», Бразилия), Кади Боржес («Ференцварош», Венгрия), Магомед-Шапи Сулейманов («Арис, Греция), Джонатан Окоронкво («Хатайспор», Турция).

Как бы парадоксально это ни звучало, лидеру РПЛ точно не надо жалеть об уходе основного голкипера команды и первого номера сборной России. «Краснодар» помог Сафонову реализовать мечту об игре в топ-клубе Европы, заработал солидные € 20 млн на трансфере и выдвинул на первые роли другого своего воспитанника – давно заслужившего шанс Станислава Агкацева. Тот не подводит, поэтому в выигрыше все стороны.

Бороться за Хуниора Алонсо тоже не имело смысла, так как головой парагваец был уже не в «Краснодаре». Тем более и бывшего лидера обороны успешно заменил новичок Диего Коста. Собственные воспитанники Волков и Сулейманов также не кажутся серьёзными потерями для «быков». Первый не убедил на старте сезона в «Зените», а затем получил серьёзную травму. У второго скромная статистика в Греции – Шапи набрал лишь 1+1 в 11 матчах. Лучший бомбардир Первой лиги прошлого сезона Окоронкво потерялся в Турции: шесть выходов на замену в Суперлиге, 0 результативных действий и травма в декабре.

Кади Боржес Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

Разве что Кади Боржес мог бы получать больше доверия в «Краснодаре». Сейчас он очень неплох в «Ференцвароше» – забил три мяча и сделал семь голевых передач в 25 матчах. На его позицию атакующего хавбека «быки» собираются покупать нового бразильца за € 10 млн, но совсем не факт, что Уэсли Рибейро окажется сильнее Кади.

«Зенит»

Кто ушёл летом: Александр Васютин («Акрон»), Марио Фернандес (без клуба), Данил Круговой (ЦСКА), Александр Коваленко («Оренбург»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

У «Зенита» больше игроков, доказывающих в нынешнем сезоне, что они как минимум не хуже летних новичков сине-бело-голубых. Сергеев забил три гола за 11 матчей в «Крыльях Советов», и это на три больше, чем у Александра Соболева в петербургской команде в РПЛ. А на выходе – минус € 8 млн. Круговой стал основным в ЦСКА и выглядит очень уверенно. В «Зените» могут сожалеть о том, что не уговорили Данила продлить контракт, хотя убедить мечтавшего о стабильной игровой практике защитника было объективно сложно.

Иван Сергеев Фото: pfcks.ru

Вполне возможно, что и Васютин выиграл бы конкуренцию у Дениса Адамова после травм Евгения Латышонка и Михаила Кержакова. В «Акроне» голкипер смотрится солидно – в последнем туре перед зимним перерывом помог тольяттинцам победить «Зенит» (2:1) в Санкт-Петербурге. Разве что у Коваленко и его «Оренбурга» не идёт в новом сезоне. А Фернандес всё ещё без клуба после травм.

«Спартак»

Кто ушёл летом: Илья Свинов («Балтика»), Георгий Джикия («Химки»), Леон Классен («Люнгбю», Дания), Виктор Мозес («Лутон», Англия), Кейта Бальде («Сивасспор», Турция), Александр Соболев («Зенит»).

В «Спартаке» пока точно не разочарованы продажей Соболева, пусть даже, по сути, заменивший его Виллиан Жозе не приносит никакой пользы. Трансфер голкипера Свинова не повлиял на вратарскую линию красно-белых – экс-спартаковец и в «Балтике» запасной. Мозес вернулся в Англию и сыграл 14 матчей (в основе – 10) за «Лутон» в Чемпионшипе. Забил один мяч. Молодец, что в 34 года сохраняет мотивацию, однако его время в «Спартаке» ушло. У Бальде в «Сивасспоре» тоже один гол, но в 11 матчах – слабая статистика для форварда.

Леон Классен Фото: lyngby-boldklub.dk

Классен стабильно играет за датский «Люнгбю», у него 1+1 в 10 матчах. Размен молодого русского немца на Рикарду Мангаша всё ещё трудно называть трансферным успехом. Хотя и кусать локти нет причин. Грустить болельщикам «Спартака» можно разве что из-за прихода Миенти Абены на место Джикии. Экс-капитан красно-белых даже по шести матчам в «Химках» кажется более квалифицированным защитником, чем суринамец.

«Динамо» Москва

Кто ушёл летом: Антон Шунин (без клуба), Сергей Паршивлюк (завершил карьеру), Владислав Карапузов («Пари НН»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

«Динамо» должно сожалеть не из-за ухода Паршивлюка (устал человек – что поделаешь?), а из-за того, что клуб не усилил позицию правого защитника новичком. Зато Смолову отыскали хорошую замену на рынке – Эль-Мехди Маухуб интереснее стареющей звезды, у него 6+2 в 15 играх. Продажу Карапузова в «Пари НН» тоже не отнесешь к заметным для бело-голубых потерям. У хавбека 13 матчей в новом сезоне, включая шесть в основе, во всех турнирах и полное отсутствие результативных действий.

Фёдор Смолов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Пожалуй, только расставание с легендой клуба Шуниным оставляет вопросы. Судя по игре Антона в прошлом сезоне, он мог бы выиграть конкуренцию и у новичка Андрея Кудравца, и у Игоря Лещука. С другой стороны, тогда не случился бы исторический гол Лещука «Ахмату».

«Локомотив»

Кто ушёл летом: Даниил Худяков («Штурм», Австрия), Маринато Гильерме (без клуба), Тин Едвай («Панатинаикос», Греция), Станислав Магкеев («Пари НН»), Дмитрий Рыбчинский («Оренбург»), Илья Берковский («Химки»), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария), Рифат Жемалетдинов (ЦСКА), Максим Глушенков («Зенит»), Артём Дзюба («Акрон»).

Конечно же, для «Локомотива» самая обидная потеря – Глушенков. Лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ не собирались никуда отпускать, но «Зенит» воспользовался прописанными в контракте игрока отступными. Так что историю Максима выносим за скобки.

После осеннего спада у Ильи Лантратова можно задуматься о том, что «Локомотив» поспешил расстаться с Худяковым, который, напротив, получил шанс в «Штурме» и не подводит даже в Лиге чемпионов. Да и Дзюба, оформив 3+3 в 10 матчах за «Акрон», намекает своей игрой, что ещё пригодился бы железнодорожникам. Впрочем, с ним в составе Михаилу Галактионову пришлось бы отказаться от скоростного футбола, который приносит «Локо» победы в этом сезоне.

Даниил Худяков Фото: Branislav Racko/IMAGO/ТАСС

Остальные ушедшие из московского клуба игроки ничего особенного не показывают. Магкеев, Рыбчинский, Берковский, Жемалетдинов не всегда попадают в стартовые составы своих новых команд. Миранчук растворился в Швейцарии и травмировался. Едвай едва ли сильнее Жерзино Ньямси и Сесара Монтеса. А Гильерме и вовсе отдыхает, находясь по-прежнему в статусе свободного агента.

ЦСКА

Кто ушёл летом: Кирилл Набабкин (без клуба), Никита Ермаков («Пари НН»), Виктор Давила («Америка», Мексика), Фёдор Чалов (ПАОК, Греция), Антон Заболотный («Химки»).

В случае с ЦСКА легко назвать главную трансферную ошибку. Армейцы напрасно не предложили Заболотному такой контракт, как «Химки». В нынешнем сезоне у Антона 3+4 в 17 матчах РПЛ, а вот три новых нападающих красно-синих Сауль Гуарирапа, Секу Койта и Артём Шуманский совершили на троих 0 результативных действий в чемпионате. Как говорится, почувствуйте разницу.

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Глядевшего в сторону Европы Чалова трудно было удержать. Да и в Греции Фёдор пока не блещет. Давила также хотел уйти – нет оснований переживать из-за его отъезда. В «Америке» у чилийца два гола за девять матчей. Причина расставания с Набабкиным – возраст 38-летнего защитника. А молодому Ермакову нужно ещё прибавлять: в 19 матчах за «Пари НН» у атакующего полузащитника лишь 0+1.