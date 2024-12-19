Как нужно измениться «Спартаку» для борьбы за титул

После удивительного ноябрьско-декабрьского рывка «Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте. Хотя казалось, что ещё в октябре команду списали. Она болталась в районе шестого места, а потом случилось ещё и поражение от «Краснодара». Оно-то всё и изменило: Деян Станкович закончил с экспериментами, наконец-то выбрал подходящий состав, и всё это увенчалось шестью победами подряд. За это время красно-белые пропустили всего два гола и одновременно попросили с должности Томаша Амарала.

Как мы видим, это никак не повлияло на результаты и настроение. Победы не закончились, игра не разладилась, а Станкович визуально становился более уверенным в себе. Всё это привело к тому, что «Спартак» снова в чемпионской гонке. И для интриги это здорово.

Однако впереди зима. Целая мини-Вселенная, за время пребывания в которой можно измениться так, что тебя никто не узнает. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Мы же выбрали несколько пунктов, исполнив которые спартаковцы точно останутся в борьбе за титул.

Не выдавать спортдиректору абсолютную власть. Или сделать им Станковича

И выбрать действительно харизматичную фигуру. Да, сейчас уже можно сказать, что работа Амарала не провальна. Это мы видим по игре Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде – двух футболистов, за которого португальца теперь принято хвалить. Да, «Спартак» серьёзно потратился на обоих, но и результат есть. Но уже нет Томаша, а клуб до сих пор не назначил его сменщика. Хотя пора бы. До конца года всего ничего, а первые трансферы топ-клубы наверняка будут объявлять ещё перед началом январских сборов.

Манфред Угальде и Эсекьель Барко Фото: spartak.com

Хотя вариантов, судя по сообщениям в медиа, достаточно – это и Федерико Керубини, работавший в «Ювентусе», и Мауро Лео – экс-спортдиректор «Ромы», и Фрэнсис Кагигао, занимающийся скаутином в «Галатасарае». Все эти люди с серьёзным именем, но «Спартаку» стоит хорошенько подумать над степенью власти, которую выдадут будущему сотруднику. Будет ли она абсолютная, когда в работу спортивного отдела не вмешивается ни руководство, ни главный тренер. Или микс, когда он кого-то предлагает, но решение принимается на основе пожелания главного тренера.

Кажется, в летнее трансферное окно в «Спартаке» всё работало примерно так. Иначе трудно представить, как в клубе оказались бы два бывших игрока Станковича – Маркиньос и Миенти Абена. С первым, похоже, угадали. Со вторым – пока непонятно. Исходя из этого, очевидный вопрос: почему бы «Спартаку» не избрать модель условного «Зенита», когда за скаутинг и трансферные пожелания во многом отвечает тренерский штаб?

Есть Станкович, у которого большое имя в Европе. Так почему бы не выдать полномочия ему и приближённым к нему агентам? Пусть он заведёт в «Спартак» футболистов, которые нужны ему для борьбы за титул. А по первой части сезона мы видим, что команда на это способна. У сербского тренера будет карт-бланш, согласует кандидатуры с боссами и получит игроков. И спрос с него будет не только за результат, но и за эффективность этих самых переходов. Таким образом нивелируется прослойка в лице спортдиректора, которому ещё надо влиться в проблематику, наладить контакт с тренером, руководством, игроками. Едва ли это произойдёт быстро. Так что специалист, который превратился в британского менеджера – не самый плохой вариант.

А что на рынке?

Инсайдер Иван Карпов заявил, что «Спартак» ждёт большая перестройка. По его данным, команду уже зимой могут покинуть до восьми человек, среди которых Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Александр Селихов, Михаил Игнатов, Миенти Абена, Хесус Медина, Виллиан Жозе и Шамар Николсон. Их объединяет то, что они мало играют. Однако такой массовый уход, конечно, станет серьёзным испытанием для команды. Плюс странно, что подобные слухи появились ещё до появления спортивного директора, с которым по идее как минимум должны советоваться.

Но мы понимаем: некоторые игроки с высокой долей вероятности и правда уйдут. Например, Жозе так и не разорвал лигу. К Хлусевичу уж слишком большой интерес от конкурирующих клубов, а Игнатов и Селихов почти в любой другой команде играли бы чаще.

Виллиан Жозе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть и позиции, которые в случае ухода хотя бы части нынешних игроков будут нуждаться в усилении. Первая – правый защитник. Сейчас эта позиция в «Спартаке» чуть ли не слабейшая. А в случае ухода Хлусевича там останется только Даниил Денисов. Не вариант для клуба, который нацелился на титул.

С опорной зоной тоже не всё идеально: да, есть Наиль Умяров, которого пусть и критикуют, но свою работу он выполняет качественно. Почти при любом тренере. Да, его на позиции может сыграть Кристофер Мартинс или Данил Пруцев, но есть ощущение, что Станкович видит их всё-таки выше. Так что качественный опорник не помешал бы.

Как и парочка игроков в атаку. В случае ухода Жозе у Станковича останутся Угальде и Николсон. И если что случится с первым, то трофейные амбиции можно сворачивать. Манфреду нужна действительно солидная альтернатива, которая в случае чего может влиять на схему игры. Плюс можно подумать об опции усиления правого фланга. Да, есть Тео Бонгонда, но есть вопросы к его настроению и форме. А за спиной – только Медина, к которому претензий ещё больше. Так что резонно поменять одного из них на более классного игрока. Вряд ли Станкович будет против.

Результат зимнего трансферного окна в случае «Спартака» и правда влияет на позиционирование в борьбе за титул. В случае классного усиления команда просто не сможет найти причины не полететь вперёд. И это будет очень интересно.