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Кто из российских команд идёт по зимнему чемпионскому графику: Зенит, Краснодар, Спартак, ЦСКА, Локомотив, вылетевшие

Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику. Всё за счёт феноменальных сезонов двух клубов
Георгий Илющенко
Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику
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А от прямого вылета не обезопасилась половина команд.

РПЛ ушла в спячку, оставив наверху таблицы необычайную плотность, и проснётся только весной. Сразу пять команд разделяют всего четыре очка! А сколько обычно хватает к зимнему перерыву, чтобы забрать титул? Кто сейчас идёт по чемпионскому графику? Для этого мы сложили все промежуточные результаты будущих триумфаторов за последние 10 лет. Плюс тех, кто вылетел напрямую, чтобы оценить шансы аутсайдеров.

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До декабрьского чемпионского графика не достают даже лидеры

Вот сколько очков перед паузой набирали будущие чемпионы:

  • 18 туров сезона-2023/2024: «Зенит» — 36;
  • 17 туров сезона-2022/2023: «Зенит» — 42;
  • 18 туров сезона-2021/2022: «Зенит» — 38;
  • 19 туров сезона-2020/2021: «Зенит» — 41;
  • 19 туров сезона-2019/2020: «Зенит» — 45;
  • 17 туров сезона-2018/2019: «Зенит» — 34;
  • 20 туров сезона-2017/2018: «Локомотив» — 45;
  • 17 туров сезона-2016/2017: «Спартак» — 40;
  • 18 туров сезона-2015/2016: ЦСКА — 37;
  • 17 туров сезона-2014/2015: «Зенит» — 41.

Из 10 последних розыгрышей РПЛ зимний лидер только в прошлом сезоне не становился лучшим по результатам всех 30 туров: на вершине после декабря был «Краснодар» с 38 очками. Перерыв наступал по итогам разного количества туров, но в среднем получается как раз 18.

Средний результат — 39,9 очка. Во многом это связано с убийственным ходом «Зенита»-2019/2020 и «Локомотива»-2017/2018. Получается, ни одна из нынешних команд не дотягивает до средней планки. Зато «Зенит» и «Краснодар» с 39 очками выступают круче, чем будущие чемпионы сразу нескольких лет. А «Спартак» с 37 идёт по турниру чуть удачнее прошлогодних петербуржцев и на уровне чемпионского ЦСКА.

«Зенит»/«Краснодар»/«Спартак»

«Зенит»/«Краснодар»/«Спартак»

Фото: fc-zenit.ru/fckrasnodar.ru/spartak.com

Прямой вылет грозит половине РПЛ

Промежуточные зимние результаты на дне таблицы:

  • 18 туров сезона-2023/2024: «Балтика» — 13, «Сочи» — 11;
  • 17 туров сезона-2022/2023: «Химки» — 12, «Торпедо» — 6;
  • 18 туров сезона-2021/2022: «Рубин» — 22, «Арсенал» — 19;
  • 19 туров сезона-2020/2021: «Ротор» — 14, «Тамбов» — 13;
  • 19 туров сезона-2019/2020: «Крылья Советов» — 18, «Оренбург» — 19;
  • 17 туров сезона-2018/2019: «Анжи» — 15, «Енисей» — 10;
  • 20 туров сезона-2017/2018: «Тосно» — 20, «СКА-Хабаровск» — 12;
  • 17 туров сезона-2016/2017: «Крылья Советов» — 15, «Томь» — 9;
  • 18 туров сезона-2015/2016: «Динамо» — 20, «Мордовия» — 14;
  • 17 туров сезона-2014/2015: «Торпедо» — 14, «Арсенал» — 11.

Заметно выделяется здесь «Рубин»-2021/2022, но казанцам сильно «помог» вылететь массовый отток легионеров. Тем не менее, судя по статистике, сейчас безопасно себя не могут чувствовать даже «Крылья Советов» с 18 очками и 10-м местом. Что уж говорить про тех, кто ниже. «Динамо»-2015/2016, к примеру, ушло на паузу, разделяя 9-11-е строчки.

Чтобы посчитать, сколько в среднем очков собирали перед зимней паузой напрямую вылетевшие команды, возьмём статистику 15-х мест. Получается 16,4. Сейчас результат хуже у «Пари НН», «Химок» (по 16), «Факела» (14), «Ахмата» (13) и «Оренбурга» (9). Понятно, что все они не вылетят. Но весной надо срочно прибавлять.

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