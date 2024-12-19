Они не приехали в РПЛ летом. Не все приняли правильное решение

В Российской Премьер-Лиге скоро откроется зимнее трансферное окно. Клубы начнут подготовку к возобновлению сезона. А как дела у футболистов, которые находились в шаге от РПЛ летом 2024-го, но в итоге не приехали в Россию? Вспоминаем самые громкие имена.

Лука Йович (тогда и сейчас – «Милан»)

Куда мог перейти: «Зенит»

Лука Йович Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В июне 2024 года журналист Маттео Моретто сообщил, что «Зенит» находится в числе клубов, направивших запрос по поводу перехода форварда «Милана» Луки Йовича. Сербский футболист раздумывал о своём будущем: в Италии он не был главной надеждой в атаке. А вот в клубе вне топ-5 лиг вполне мог бы стать звездой. В июне Йович даже подписался на соцсети «Зенита». Через месяц Calciomercato сообщил, что петербуржцы снова сделали запрос в «Милан». Всё это время Йович находился в пограничном состоянии. Однако позже серб всё же принял решение остаться в «Милане».

Как складываются дела у Йовича? Не очень. Лука почти не попадает в стартовый состав миланцев. А в начале октября форвард получил травму паха (пубалгия), из-за чего перенёс операцию. В нынешнем сезоне Йович провёл всего три матча и 78 минут на поле.

Иван Илич (тогда и сейчас – «Торино»)

Куда мог перейти: «Зенит»

Иван Илич Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Ещё один серб из Серии А, находившийся в шаге от переезда в Санкт-Петербург. Сага с трансфером Илича в «Зенит» длилась половину лета. Первая информация о сделке появилась в июне. Итальянский сайт Tuttosport написал, что петербургский клуб выкупит серба у «Торино» за € 25 млн. Как утверждал источник, туринцев эта сумма устраивает, они надеются получить согласие Ивана на переход. Затем Gazzetta Granata раскрыла возможную зарплату полузащитника в «Зените» – € 3 млн в год после вычета налогов. По информации из Италии, чемпион РПЛ пообещал футболисту предоставить виллу в Санкт-Петербурге, роскошный автомобиль и неограниченное количество перелётов из России в Сербию.

17 июля инсайдер Николо Скира максимально приблизил сделку, сообщив, что она закрыта. Трансфер – € 25 млн, зарплата € 5 млн в год, контракт – до 2029 года. Но через несколько часов в «Зените» всё опровергли. А в начале августа «РИА Новости Спорт» сообщило, что переход не состоится. Боссов «Зенита» впечатлил отличный старт сезона: клуб решил не продавать Вендела и Клаудиньо. Необходимость в Иличе отпала.

В нынешнем сезоне серб провёл 10 матчей за «Торино», в которых забил один мяч и оформил один ассист. В октябре Илич пропустил несколько встреч из-за воспаления бицепса, а в начале декабря вылетел из-за повреждения колена. Первая часть сезона для полузащитника «Торино» сложилась неудачно. Вернёт ли он себе место в основе после восстановления от травм?

Бактиёр Зайнутдинов и Жедсон Фернандеш (тогда и сейчас – «Бешикташ»)

Куда могли перейти: «Зенит»

Бактиёр Зайнутдинов Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Летом 2024 года «Зенит» проводил масштабную трансферную кампанию. Петербуржцы рассматривали вариант с двойной покупкой из «Бешикташа» – полузащитников Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша. В декабре экс-генсек стамбульцев Каан Шакул заявил, что клубы договорились о трансфере двух игроков за € 27,5 млн.

Однако в июне журналист Серджан Дикме сообщил о срыве сделки. Он отметил, что Зайнутдинов отклонил предложение «Зенита». Из-за этого сорвалась сделка и по Фернандешу.

В нынешнем сезоне Жедсон провёл уже 23 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Фернандеш – один из лидеров «Бешикташа» и важнейший элемент в полузащите стамбульцев. А вот Зайнутдинов провёл всего шесть матчей: пять — в турецкой Суперлиге (75 минут в общем) и один – в Лиге Европы (90 минут). Интересно, что в еврокубках Бактиёр оформил ассист во встрече с «Будё-Глимт». Но больше результативных действий казахстанец не совершал. Стоило ли отказываться от трансфера в «Зенит»?

Керем Актюркоглу и Деррик Кён (тогда – «Галатасарай», сейчас «Бенфика» и «Вердер» соответственно)

Куда могли перейти: «Спартак»

Керем Актюркоглу Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Спартак» летом 2024 года искал футболистов на позиции вингера и левого защитника. Москвичи рассматривали вариант сразу с двумя игроками «Галатасарая» – Керемом Актюркоглу и Дерриком Кёном. Известный инсайдер Ягиз Сабункуоглу сообщил, что «Спартак» предложил чемпионам Турции € 22 млн. СМИ каждый день по несколько раз выкатывали обновление по сделке. Но в итоге трансфер сорвался: Кён отказался ехать в Россию по политическим причинам и выбрал «Вердер», а Актюркоглу перебрался в «Бенфику».

Керем с ходу стал лидером клуба. За 23 матча забил уже 12 мячей и оформил восемь ассистов. Турок отличился в трёх стартовых турах Лиги чемпионов, а в чемпионате Португалии занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров. «Спартак» же вместо Актюркоглу подписал Маркиньоса. Бразилец не так результативен, но всё равно полезен.

Кён также не прогадал с выбором. Деррик выиграл конкуренцию за место основного левого защитника «Вердера»: на его счету 18 матчей в сезоне и два забитых мяча. Да и в «Спартаке» разыгрался Олег Рябчук. Так что ни одна из сторон не проиграла от срыва трансфера.

Кенан Караман (тогда и сейчас – «Шальке»)

Куда мог перейти: «Локомотив»

Кенан Караман Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Нападающий сборной Турции и немецкого «Шальке» находился в паре шагов от переезда из Гельзенкирхена в Москву. Караманом интересовались железнодорожники. «Мы общаемся с «Локомотивом» по переходу Кенана», — отметили в июне в агентстве EMG Mundial, представляющем интересы нападающего. «Шальке» требовал за Карамана всего € 3 млн. Однако сделка так и не состоялась.

Вряд ли «Шальке» пожалел, что турок с немецким гражданством остался в клубе. Караман – лучший бомбардир команды в сезоне: в 17 матчах он забил 10 мячей. «Шальке» занимает 14-е место из 18 во Второй Бундеслиге. Если бы не Кенан, не исключено, что гельзенкирхенцы находились бы в зоне вылета.