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5 самых дорогих игроков АПЛ прямо сейчас
5 самых дорогих игроков АПЛ прямо сейчас
Transfermarkt провёл декабрьское обновление в АПЛ. Как теперь выглядит топ-5 самых дорогих игроков лиги?
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4-5-е место — Родри
4-5-е место — Родри
Полузащитник «Манчестер Сити» (и обладатель «Золотого мяча») оценивается в € 130 млн. И это при том, что Родри не играет несколько месяцев из-за разрыва крестообразных связок.
4-5-е место — Коул Палмер
4-5-е место — Коул Палмер
Полузащитника «Челси» также оценили в € 130 млн.
3-е место — Фил Фоден
3-е место — Фил Фоден
Оценка вингера «Манчестер Сити» по версии портала – € 140 млн.
2-е место — Букайо Сака
2-е место — Букайо Сака
Вингер «Арсенала» оценивается в € 150 млн.
1-е место — Эрлинг Холанд
1-е место — Эрлинг Холанд
Форварда «Манчестер Сити» оценили в € 200 млн.
5 самых дорогих игроков АПЛ прямо сейчас
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