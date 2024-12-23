«Сити» готовится к крупным изменениям. Гвардиола получит помощь уже в январе

У клуба мощный шорт-лист (в нём даже Погба). А несколько звёзд готовятся на выход.

«Манчестер Сити» проводит худший сезон под руководством Хосепа Гвардиолы. Ещё никогда в эпоху испанца команда не набирала так мало очков (27) после 17 туров. «МС» испытывает игровые и кадровые проблемы. Поэтому в зимнее трансферное окно клуб выйдет на рынок. Какие планы на январь у чемпиона Англии?

«Манчестер Сити» редко совершает крупные сделки зимой. Последняя – покупка Хулиана Альвареса в январе 2022 года за € 21,4 млн (на момент трансфера не был топ-игроком). Но экономические показатели клуба позволят раскошелиться в предстоящее окно. «Манчестер Сити» зафиксировал выручку в размере £ 715 млн (трансферная – £ 139 млн) по итогам финансового года. Ждём больших новостей в январе.

The Telegraph отмечает, что «Сити» планирует серьёзно перестроить состав. В клубе думают о трансфере четырёх-шести футболистов. ESPN сообщает, что зимой «Манчестер Сити» пойдёт за полузащитником. Главные опции – Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»). Оба футболиста способны выступить заменой травмированному Родри. Хотя Субименди не очень нравится перспектива стать потенциальным дублёром обладателя «Золотого мяча».

Мартин Субименди Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

The Independent отмечает, что «Сити» также рассматривает возможность приглашения Поля Погба. Француз является свободным агентом, а в марте он сможет вернуться на поле после дисквалификации за допинг. Но не всё так просто. По информации источника, Поль не хочет вести переговоры с командой Гвардиолы. Причина – в связях француза с «МЮ» (Погба – воспитанник клуба). Да и Фабрицио Романо заявил, что клуб и футболист не ведут переговоров. Но как же будет эпично, если сделка всё же состоится!

Из других вариантов на позицию полузащитника для Гвардиолы – Эдерсон из «Аталанты» (сообщает BBC), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон», информация TEAMtalk), а также Адам Уортон («Кристал Пэлас») и Тейани Рейндерс («Милан», журналист Руди Галетти). Но эти сделки маловероятны. Также «Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки центрального защитника – Марка Гехи («Кристал Пэлас») или Джеррэда Брэнтуэйта («Эвертон»).

Daily Mail отмечает, что чемпион Англии думает о новом центрфорварде на подмену Эрлингу Холанду и правом защитнике. TBR Football сообщал об интересе «Манчестер Сити» к форварду «Спартака» Манфреду Угальде. Однако никаких подтверждений информации пока нет.

А Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что в клубе размышляют о покупках.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Хочу вернуть своих игроков. И побороться с тем составом, который у нас был в начале сезона. Я всегда говорил, что мне нужны именно эти футболисты, а не новые. Но в нужный момент мы подумаем [о новых сделках]».

Также испанец отдельно упомянул про успешные финансовые показатели: «Огромные поздравления руководству с очередным рекордным сезоном по доходам. Но это не означает, что у нас есть большие ресурсы, чтобы покупать кого угодно. Особенно сейчас, с учётом того, насколько раздут трансферный рынок». Не «жирный», но намёк.

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

А будут ли трансферы на выход? The Athletic сообщил, что «Манчестер Сити» не исключает расставания с лидерами. Например, с Кайлом Уокером, Кевином Де Брёйне (истекает контракт), Эдерсоном, Джеком Грилишем и – неожиданно – Рубеном Диашем. TEAMtalk отметил, что в услугах 27-летнего португальца заинтересован «Челси».