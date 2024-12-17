6:0! «Интер» унизил в гостях команду-сенсацию Серии А

Вывеска «Лацио» – «Интер» интриговала. Миланцы – сильнейшая по составу и качеству игры команда Италии. А римляне приятно удивляют: при не самом крутом подборе футболистов тренер Марко Барони делает впечатляющую работу. Матч с действующим чемпионом Италии воспринимался как важный экзамен для «Лацио». И команда его с треском провалила.

Хотя стартовые полчаса прошли для «Лацио» неплохо. Команда выглядела интереснее соперника. Убойных моментов римляне не создали, но подходы были. Например, Ян Зоммер спас «Интер» после хитрого удара от Густава Исаксена. Разница в силе составов не ощущалась. У «Интера» не получилось напрячь соперника. За это аплодисменты тренеру «Лацио» Барони.

На 28-й минуте после травмы защитника хозяев Марко Гилы на поле вышел наш старый знакомый – Самуэль Жиго. Бывший игрок «Спартака» перебрался в Рим в августе 2024 года на правах аренды из «Марселя». Всегда приятно видеть экс-футболистов РПЛ в топ-5 лигах Европы.

Маркус Тюрам и Самуэль Жиго Фото: Claudio Pasquazi/Getty Images

Совпадение или нет? Но через несколько минут после выхода Жиго «Интер» забил. Гости внесли мяч в ворота «Лацио», однако сначала судья Даниэле Киффи не засчитал гол. Защитник «Интера» Дензел Думфрис сыграл рукой в моменте ранее. Однако на помощь миланцам пришёл VAR. Видеоассистенты разглядели игру рукой у Николо Ровеллы, главный судья отправился к монитору, итог – пенальти. Хакан Чалханоглу без труда реализовал 11-метровый – 1:0.

«Лацио» отправили в нокдаун. Полтайма римляне выглядели круче, а тут их наказали при первой оплошности. К несчастью для хозяев, «Интер» забил до перерыва ещё один мяч. На 45-й минуте гости начертили свою классическую атаку: Думфрис перевёл мяч на одинокого Димарко, а тот с лёта пробил в угол. Ещё со времён Антонио Конте латерали «Интера» наказывают соперников в атаке. Традиция не рушится и при Симоне Индзаги.

«Лацио» только один раз в сезоне Серии А пропустил два мяча на своём поле. В конце августа римляне сыграли вничью с «Миланом» – 2:2. А тут команда Барони пропустила дважды уже к концу первого тайма. Сломало ли это команду? Может. Потому что перерыв не поднял моральный дух команды (Жиго, кстати, заменили обратно). К 53-й минуте «Лацио» «горел» уже со счётом 0:4. Сначала Николо Барелла нанёс шикарный удар под перекладину. А следующая атака «Интера» завершилась точным ударом Думфриса головой из штрафной римлян. Команда Индзаги наглядно показала, что такое чемпионская хватка. «Интер» наказывал за малейшую слабость, за любую ошибку.

Маркус Тюрам Фото: Paolo Bruno/Getty Images

До конца матча оставалось ещё около 40 минут. Но де-факто встреча закончилась. Задачей «Лацио» до финального свистка стала минимизация позора. И её команда провалила. На 77-й минуте вышедший на замену Карлос Аугусто отправил пятый мяч в ворота Ивана Проведеля. Димарко покатил на бразильца, а тот эстетично перекинул голкипера «Лацио».

А на 90-й минуте Маркус Тюрам оформил «сет» и сделал счёт 6:0. Француз поразил ближний угол ворот Проведеля, не испытав серьёзного сопротивления со стороны защиты. Хозяев стало откровенно жаль.

«Интер» подобрался к «Аталанте» и «Наполи» в таблице Серии А. При встрече в запасе миланцы отстают от соперников на три и одно очко соответственно. Именно эти три клуба и разыграют золото чемпионата Италии в нынешнем сезоне. А вот симпатичный «Лацио» пока не тянет гонку с «большими дядями». Но за зону Лиги чемпионов римляне обязательно поборются.