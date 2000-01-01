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Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона Ла Лиги
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона Ла Лиги
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Ла Лиги. Кто теперь претендует на чемпионство?
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«Атлетик»
«Атлетик»
Шансы клуба из Бильбао на победу равны 0,5%. Более вероятно, что «баски» финишируют в Примере четвёртыми.
«Атлетико»
«Атлетико»
Вероятность чемпионства парней Симеоне — 13,9%. У команды больше шансов завоевать бронзу (45,9%).
«Барселона»
«Барселона»
Шансы каталонцев на титул — 27,2%. А вероятность стать вице-чемпионами – 39,8%.
«Реал»
«Реал»
Вероятность того, что мадридцы защитят титул, оценивается в 58,5%. Шансы завоевать серебро ниже — 28,9%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона Ла Лиги. «Реал» снова фаворит!
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