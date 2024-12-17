«Это стало для меня полным шоком». Всё о допинг-скандале Михаила Мудрика в «Челси»

Скандал в «Челси»! Сначала громкую новость сообщила Tribuna: по их информации, в пробе А нападающего Михаила Мудрика обнаружили запрещённое вещество. Анализ у футболиста взяли в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни вскроют пробу B. Игрок временно отстранён от футбола по правилам FA (Футбольная ассоциация Англии). Мудрик пропустил последние матчи «Челси» из-за уведомления от ассоциации о наличии запрещённого вещества в пробе. Позже информацию стали подтверждать в Англии: Daily Mail, The Telegraph и The Athletic. Ну а дальше пошли официальные подтверждения.

«Челси» официальное заявление «Футбольный клуб «Челси» подтверждает, что Футбольная ассоциация недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA. Все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества. И Михаил, и клуб будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата. Клуб не будет давать дальнейших комментариев».

Мудрик также прокомментировал ситуацию в соцсетях: «Подтверждаю, что FA уведомила меня об обнаружении запрещённых веществ в анализе. Это стало для меня полным шоком, так как я никогда сознательно не принимал допинг и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой для выяснения причин произошедшего. Знаю, что не делал ничего плохого. Надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса».

Daily Mail поделился подробностями ситуации. Отмечается, что «Челси» ведёт расследование по поводу способа попадания допинга в организм Мудрика. В августе вингер проходил все необходимые процедуры — запрещённых веществ тогда не обнаружили. Предполагается, что попадание допинга произошло за пределами Великобритании.

Михаил Мудрик Фото: Ryan Pierse/Getty Images

The Athletic со ссылкой на анонимные источники уточнил, что положительный тест Мудрик сдал в ноябре во время международного перерыва. А запрещённым веществом в организме Михаила оказался мельдоний (милдронат). Хотя официальных подтверждений всё ещё нет.

В последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0). Затем он остался в запасе на игру АПЛ с «Астон Виллой» (3:0). А на встречи с «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом», «Брентфордом» и «Астаной» вингер не попал даже в заявку. Всё это время Михаил тренировался на базе «Челси» в Кобхэме. 6 декабря тренер лондонцев Энцо Мареска перед встречей с «Тоттенхэмом» отметил, что Мудрик «всё ещё болен», из-за чего и пропускает матчи. Но дело оказалось в другом.

Согласно правилам FA, футболисту теперь грозит потенциальная дисквалификация сроком до четырёх лет (об этом уже сообщает Sky Sports).