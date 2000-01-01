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Adidas выпустил эксклюзивные бутсы для Ямаля
Adidas выпустил эксклюзивные бутсы для Ямаля
Adidas выпустил эксклюзивные бутсы для Ламина Ямаля. Обувь для футболиста «Барселоны» сделали в крайне необычном дизайне!
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Особые заслуги
Особые заслуги
Adidas решил сделать бутсы для Ямаля, чтобы отметить крутость 2024 года для футболиста. Ламин выиграл чемпионат Европы со сборной Испании, а также он был признан лучшим молодым футболистом мира.
Яркий дизайн
Яркий дизайн
Бутсы adidas F50 выполнены в нежно-розовом цвете с небольшими белыми элементами. Вместо названия модели красуется число 304 — почтовый индекс Рокафонды, где вырос Ямаль.
Adidas выпустил эксклюзивные бутсы для Ямаля. Они выглядят очень необычно
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