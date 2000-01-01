5 самых дорогих составов клубов АПЛ
Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков в АПЛ. Как теперь выглядит топ-5 самых дорогих команд лиги?
5-е место — «Манчестер Юнайтед»
Стоимость состава «красных дьяволов» — € 795 млн.
4-е место — «Ливерпуль»
Игроки мерсисайдцев суммарно оцениваются в € 967 млн.
3-е место — «Челси»
Стоимость состава «синих» —
€ 1,01 млрд.
€ 1,01 млрд.
2-е место — «Арсенал»
Игроки «канониров» суммарно оцениваются в € 1,15 млрд.
1-е место — «Манчестер Сити»
Стоимость состава «горожан» — € 1,19 млрд.
5 самых дорогих составов клубов АПЛ прямо сейчас
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