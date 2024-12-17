ФИФА вручает свой «Золотой мяч»! Имя возможного победителя уже слили. LIVE

Сегодня, 17 декабря, состоится премия The Best от ФИФА, на ней организация называет лучшего игрока года по своей версии. Изначально церемония должна была состояться в январе, но её экстренно перенесли почти на месяц вперёд. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.
Вот кто входит в число номинантов:
- Дани Карвахаль, «Реал» и сборная Испании;
- Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» и сборная Норвегии;
- Федерико Вальверде, «Реал» и сборная Уругвая;
- Флориан Вирц, «Байер» и сборная Германии;
- Джуд Беллингем, «Реал» и сборная Англии;
- Килиан Мбаппе, «ПСЖ»/«Реал» и сборная Франции;
- Ламин Ямаль, «Барселона» и сборная Испании;
- Лионель Месси, «Интер Майами» и сборная Аргентины;
- Родри, «Манчестер Сити» и сборная Испании;
- Тони Кроос, экс-«Реал» и экс-сборная Германии (завершил карьеру);
- Винисиус, «Реал» и сборная Бразилии.
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🔙 Кто выигрывал премию раньше? Вот весь список
ФИФА вручает награду с 2016 года, и вот кто её удостоился:
- 2016, 2017 – Криштиану Роналду, «Реал» и сборная Португалии
- 2018 – Лука Модрич, «Реал» и сборная Хорватии
- 2019 – Лионель Месси, «Барселона» и сборная Аргентины
- 2020, 2021 – Роберт Левандовски, «Бавария» и сборная Польши
- 2022, 2023 – Лионель Месси, «ПСЖ»/«Интер Майами» и сборная Аргентины
😱 Ge Globo: Винисиус выиграл премию FIFA The Best
По информации источника, вингер «Реала» станет обладателем приза. Интересно, насколько это так, и связано ли данное решение с противоречивыми итогами «Золотой мяча».
🤔 Кто выиграет награду лучшего игрока года по версии ФИФА?
Примите участие в опросе. Так хотя бы прикинем предпочтения аудитории. А потом сравним с официальным решением.