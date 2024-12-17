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Награда игроку года ФИФА: прямая онлайн-трансляция церемонии, премия the best, дата, когда, кто выиграл— Родри, Винисиус, Месси

ФИФА вручает свой «Золотой мяч»! Имя возможного победителя уже слили. LIVE
Константин Кринский
Премия ФИФА The Best
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Интересно, окажется ли утечка правдой.

Сегодня, 17 декабря, состоится премия The Best от ФИФА, на ней организация называет лучшего игрока года по своей версии. Изначально церемония должна была состояться в январе, но её экстренно перенесли почти на месяц вперёд. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Вот кто входит в число номинантов:

  • Дани Карвахаль, «Реал» и сборная Испании;
  • Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» и сборная Норвегии;
  • Федерико Вальверде, «Реал» и сборная Уругвая;
  • Флориан Вирц, «Байер» и сборная Германии;
  • Джуд Беллингем, «Реал» и сборная Англии;
  • Килиан Мбаппе, «ПСЖ»/«Реал» и сборная Франции;
  • Ламин Ямаль, «Барселона» и сборная Испании;
  • Лионель Месси, «Интер Майами» и сборная Аргентины;
  • Родри, «Манчестер Сити» и сборная Испании;
  • Тони Кроос, экс-«Реал» и экс-сборная Германии (завершил карьеру);
  • Винисиус, «Реал» и сборная Бразилии.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

🔙 Кто выигрывал премию раньше? Вот весь список 😱 Ge Globo: Винисиус выиграл премию FIFA The Best 🤔 Кто выиграет награду лучшего игрока года по версии ФИФА?
Live Константин Кринский

🔙 Кто выигрывал премию раньше? Вот весь список

ФИФА вручает награду с 2016 года, и вот кто её удостоился:

  • 2016, 2017 – Криштиану Роналду, «Реал» и сборная Португалии
  • 2018 – Лука Модрич, «Реал» и сборная Хорватии
  • 2019 – Лионель Месси, «Барселона» и сборная Аргентины
  • 2020, 2021 – Роберт Левандовски, «Бавария» и сборная Польши
  • 2022, 2023 – Лионель Месси, «ПСЖ»/«Интер Майами» и сборная Аргентины
18:09 Константин Кринский

😱 Ge Globo: Винисиус выиграл премию FIFA The Best

По информации источника, вингер «Реала» станет обладателем приза. Интересно, насколько это так, и связано ли данное решение с противоречивыми итогами «Золотой мяча».

18:06 Константин Кринский

🤔 Кто выиграет награду лучшего игрока года по версии ФИФА?

Примите участие в опросе. Так хотя бы прикинем предпочтения аудитории. А потом сравним с официальным решением.

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Новости. Футбол
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