ФИФА вручает свой «Золотой мяч»! Имя возможного победителя уже слили. LIVE

Сегодня, 17 декабря, состоится премия The Best от ФИФА, на ней организация называет лучшего игрока года по своей версии. Изначально церемония должна была состояться в январе, но её экстренно перенесли почти на месяц вперёд. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Вот кто входит в число номинантов:

Дани Карвахаль, «Реал» и сборная Испании;

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» и сборная Норвегии;

Федерико Вальверде, «Реал» и сборная Уругвая;

Флориан Вирц, «Байер» и сборная Германии;

Джуд Беллингем, «Реал» и сборная Англии;

Килиан Мбаппе, «ПСЖ»/«Реал» и сборная Франции;

Ламин Ямаль, «Барселона» и сборная Испании;

Лионель Месси, «Интер Майами» и сборная Аргентины;

Родри, «Манчестер Сити» и сборная Испании;

Тони Кроос, экс-«Реал» и экс-сборная Германии (завершил карьеру);

Винисиус, «Реал» и сборная Бразилии.

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