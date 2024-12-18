В «ПСЖ» разгорелись новые конфликты. У Луиса Энрике проблемы сразу с двумя звёздами

«Монако» Александра Головина и «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграют в среду вечером, 18 декабря, на стадионе «Луи II». Этот матч может поменять ход гонки за титул во Франции. В случае домашней победы монегаски сократят отставание от лидера и действующего чемпиона до четырёх очков. «Монако» должен воспользоваться проблемами Парижа! Ведь «ПСЖ» завершает первый круг Лиги 1 на фоне конфликта главного тренера Луиса Энрике с двумя звёздами команды.

В предыдущем туре «ПСЖ» переиграл на «Парк де Пренс» «Лион» (3:1). Но французским журналистам интереснее обсуждать не столько приевшиеся победы парижан, сколько скандалы вокруг клуба. Благо поводы для горячих новостей и статей команда Луиса Энрике подкидывает постоянно. Теперь в центре внимания взаимоотношения испанского тренера с Усманом Дембеле и Рандалем Коло Муани.

Нападающий Коло Муани, которого весь мир помнит по промаху на последних минутах дополнительного времени в финале ЧМ-2022 с Аргентиной (вернее, по сейву Эмилиано Мартинеса после его удара), вообще не попал в заявку на матч с «Лионом». Между тем Рандаль до сих пор третий по стоимости игрок за всю историю «ПСЖ». В сентябре 2023 года его выкупили у «Айнтрахта» за € 95 млн. Исходя из ценника, Коло Муани — точно звезда. Больше парижский клуб платил только за Неймара и Килиана Мбаппе.

По информации RMC Sport, отказ от услуг Коло Муани был личным решением Луиса Энрике. Тренеру просто не нравится игрок, входящий в топ-7 Лиги 1 по размеру зарплаты (€ 7 млн в год). Сам Луис Энрике прокомментировал отсутствие Рандаля в заявке в своём привычном ироничном стиле: «Я могу задействовать только 20 футболистов. Знаю, что плохо говорю по-французски, но могу чётко объясниться на испанском. Те, кто не понимает, не моя проблема».

Луис Энрике с Рандалем Коло Муани Фото: Lionel Hahn/Getty Images

В ноябре известный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что «ПСЖ» уже в зимнее окно может отдать Коло Муани в аренду. Сам форвард хочет уйти, чтобы играть. L'Equipe, в свою очередь, написал, что у Рандаля сейчас сложный период, поскольку он не вписывается в игровой план Луиса Энрике. На француза нацелен «Манчестер Юнайтед», однако речь идёт только об арендном соглашении, так как у манкунианцев нет денег на полноценный трансфер.

Коло Муани сыграл в нынешнем сезоне 14 матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, но только два — в основе. Он забил всего два мяча и сделал одну голевую передачу. Даже в сборной Франции Рандаль результативнее — в двух играх с Бельгией он стал автором трёх голов. В прошлом сезоне Луис Энрике ставил Коло Муани то вингером, то центрфорвардом. Однако нападающий, до переезда в Париж разрывавший Бундеслигу, не понравился тренеру нигде.

Дембеле, пусть и приходил в «ПСЖ» из «Барселоны» «всего лишь» за € 50 млн (парижане активировали опцию выкупа игрока), ещё более яркая по статусу звезда команды. Об этом говорит тот факт, что Усман — самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Франции с зарплатой € 11 млн в год без учёта бонусов. Дембеле, кстати, забил первый гол «Лиону» в прошедший уикенд. Да и вообще, у вингера достаточно хорошая результативность — он оформил 6+7 в 18 матчах во всех турнирах. Усман — первый среди всех игроков «ПСЖ» в Лиге 1 по передачам под удар (35), второй по ударам (39), попаданиям в створ (20) и обводкам (21).

Тем не менее и отношения Луиса Энрике с Дембеле, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Ещё в начале октября тренер отстранил вингера от участия в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» из-за конфликта. По данным L'Equipe, тогда у Луиса Энрике возник «жаркий спор» после замены Усмана в игре с «Ренном». Испанец заявил, что Дембеле «не выполняет свои обязательства перед командой». Француз же обиделся на некоторые указания тренера и потом не приехал вовремя на тренировку — это случалось с ним и в предыдущих клубах.

Казалось, стороны забыли об обидах, когда Луис Энрике вернул Дембеле в состав. Но, как утверждает L'Equipe, между ними по-прежнему сохраняется напряжение. Удаление Усмана в матче Лиги чемпионов с «Баварией» только усугубило ситуацию. В раздевалке чувствуют, что тренер «потерял» игрока. На днях Луис Энрике, комментируя новости о своём конфликте с Дембеле, сказал:

«У меня одинаковые отношения со всеми игроками. Я тренер. Я им не отец, брат или приятель. Я должен принимать решения, и у меня нет никаких проблем с этим — принимаю те, что считаю лучшими для своей команды. Это означает, что нужно выводить всех из зоны комфорта — как тех, кто играет больше, так и тех, кто получает меньше времени. Всегда так делал в своей карьере и не собираюсь менять подход».

УСМАН ДЕМБЕЛЕ Фото: Xavier Laine/Getty Images

Любопытно, что Дембеле, комментируя высказывания Луиса Энрике, использовал слова тренера: «Мы не братья, он не мой отец. Мы не кореша. У нас отношения тренера и футболиста. Мы стараемся делать всё, чтобы «ПСЖ» развивался, выигрывал титулы, хорошо играл и радовал всех».

Очевидно, Луис Энрике разозлён прежде всего из-за того, что его команда находится вне топ-24 в Лиге чемпионов. Испанца наверняка задевает бесконечная критика, даже если он утверждает обратное. Вылет из еврокубков в январе будет позором для «ПСЖ» с его ресурсами, а такой исход уже не кажется фантастикой, ведь в оставшихся двух турах парижане сыграют дома с «Манчестер Сити» и на выезде со «Штутгартом».

В октябре стало известно, что часть команды недовольна тренером из-за его тактических решений и отсутствия гибкости. Тот же Дембеле, согласно L'Equipe, считает футбол Луиса Энрике стереотипным и очень предсказуемым. По мнению вингера, требования испанца ограничивают его возможности на поле, не дают полностью реализовать потенциал. Вдобавок игроки, в том числе сам Усман, недовольны снятым документальным фильмом о первом годе работы Луиса Энрике в «ПСЖ». В нём показывается, как тренер разносит Дембеле, Килиана Мбаппе и других футболистов.

Луис Энрике действительно напоминает учителя, который шлёпает ученика указкой по рукам только потому, что не может его чему-то научить. Донести как следует информацию. Не понимаешь — получай!

По информации RMC Sport, в декабре Луис Энрике устроил отдельную встречу с игроками, чтобы разрядить напряжённую обстановку. Тренер признал, что должен немного ослабить свой жёсткий подход. Футболисты оценили поступок испанца, но в ситуации с Дембеле, судя по всему, и это не сработало.

«Чего я не собираюсь делать, так это реагировать на ложь, выдумки или слухи, которые распространяются. Я не играю в эти ваши игры. Это великолепная раздевалка, и мне больше нечего сказать. К счастью, я в футболе уже более 30 лет. Я не трачу время на ложь, которая меня окружает, даже если эта ложь может быть создана людьми, находящимися внутри клуба. Я не участвую в этой войне. Моя война заключается в том, чтобы помогать команде, представлять свой клуб… На самом деле, я узнаю́ обо всех этих слухах только потому, что руководители пресс-службы рассказывают мне об этом на предматчевой встрече. Для меня это печально», — отреагировал сам Луис Энрике на последние инсайды.

На фоне новостей о проблемах Луиса Энрике с Дембеле и Коло Муани не забудем и о его сложных взаимоотношениях с Джанлуиджи Доннаруммой, которого задел тренерский выбор в пользу Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией». «ПСЖ» приостановил переговоры о новом контракте итальянца. Сам голкипер обдумывает своё будущее в Париже и может сменить клуб.