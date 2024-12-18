«Я часто хожу в магазин за продуктами. Цены — пипец!» Комличенко ярко провожает год

«Ростов» ударно провёл концовку 2024 года: одержал четыре победы подряд в Премьер-Лиге, выбил «Спартак» из Пути РПЛ в Кубке России. Корреспондент «Чемпионата» встретился с нападающим жёлто-синих Николаем Комличенко и узнал, как Карпин мотивирует игроков в своё отсутствие, в чём южане превзошли команду Станковича и смотрят ли футболисты на ценники в магазинах.

«Ни разу не слышал от Карпина: «Обыграйте для меня «Спартак»

— Пожалуй, лучшее, что с «Ростовом» случилось в конце осени 2024-го, — это две победы над «Спартаком» в Кубке России. Каким вышло это противостояние?

— Интересные игры были и в Москве, и дома. Непростые. Со «Спартаком» тяжело играть. Хорошо, что прошли — это первое. Второе: мы их ещё и на выезде обыграли. Дважды выиграть у «Спартака», не важно каким составом — это о чём-то говорит.

— Проход заслуженный?

— Если два раза выиграли, получается, да (смеётся).

— Ключевой эпизод первого матча — незабитый пенальти Барко?

— Как мы говорим обычно: если бы… Никто не знает, что было бы. Можно сказать, что этот эпизод сыграл большую роль. Мы забили, и по-другому всё сложилось.

— Видел момент, когда Станкович разбил стекло на скамейке запасных?

— Да.

— Впервые наблюдаешь такие эмоции?

— Нет. Бывает. Чаще тренеры кидают бутылки или пинают. Но уже всё нормально: стекло заменили. Тем более «Спартак» вроде бы всё компенсировал (улыбается)!

— Твоя реакция?

— Это эмоции. Насколько я помню, Деян всегда был эмоциональным футболистом. Тренер такой же — не скрывает свои чувства. Скажем так, игровая ситуация.

— Карпин делал что-то подобное?

— Георгич ничего не разбивал. Он может бутылку пнуть или кинуть. Обычно все всё по тону понимают: когда он кипит, а когда нет (смеётся).

— Что изменилось у «Ростова» по сравнению с матчем со «Спартаком» в чемпионате?

— Мы и тогда играли неплохо. Только три получили и два ещё не засчитали. Сейчас где-то отдавали инициативу или «Спартак» сам её забирал, но результат положительный. За две игры — один пропущенный. И не было прям такого обилия моментов, что нас прощали, как в чемпионате. Отличие в том, что мы стали дисциплинированнее. Поняли, что нас будут наказывать даже за маленькие недочёты. Это одно из изменений. Второе — ребята набрали более-менее оптимальную форму к ноябрю. Не физически, а ментально раньше было не очень. Из-за поражений, плюс где-то не залетало. Сейчас ментально все на хорошем подъёме — это тоже сыграло свою роль. Ключевое — намного дисциплинированнее сыграли в обороне.

Николай Комличенко в матче со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы трижды пересекались со «Спартаком» в первой части сезона. Как тебе команда Станковича?

— Такой же «Спартак». Есть высококвалифицированные исполнители. Пытаются играть низом, когда получается. Прямо-таки кардинальных перемен или чего-то нового не увидел.

— Чувствуется, что «Спартак» может претендовать на золото?

— Сейчас «Спартак» — точно претендент на чемпионство. Всего два очка до первого места. По тому, как провели последние игры, похоже, что претендуют.

— А по играм со «Спартаком» показалось, что они претенденты?

— Когда с ними играли на Кубок, то прям чемпионской игры не было видно. Плюс результат говорит сам за себя. Может быть, состав был не основной, не мне решать. Но тогда было непонятно.

— Сейчас «Спартак» претендент на золото, а ещё недавно их называли середняком.

— Назвать «Спартак» середняком нельзя. Это топ-команда, с амбициями. Наверное, всегда со взглядом на высокие места. «Спартак» точно не середняк.

— Карпин выделяет как-то матчи со «Спартаком»?

— Вообще никак. Абсолютно такой же подход, как и ко всем остальным. Что к «Пари НН», что к «Спартаку» готовились одинаково.

— Особого отношения нет?

— Заряда какого-то нет. Ни разу не слышал такого: «Обыграйте для меня «Спартак».

Валерий Карпин на «Лукойл Арене» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Для тебя с кем самые принципиальные матчи?

— Наверное, как и всем, интереснее играть с «Зенитом». Когда был в «Динамо», один раз их обыгрывал. А вот с «Ростовом» их ещё не побеждал. С ЦСКА недавно была очень интересная игра. Давно не обыгрывали. Получается, что остался «Зенит». Назову «Зенит».

— Болельщики в ответном матче со «Спартаком» требовали возвращения Кубка на Дон. Пора?

— Вопрос не в том, пора или не пора. Всегда хочется выигрывать и бороться за высокие места. Но для этого нужны определённые условия. За Кубок можно побороться. Мы вышли в полуфинал, там два матча — почему бы и нет! Всё в наших ногах. Мы и в прошлом сезоне могли побороться, но с «Балтикой» опять не залетело что-то, а нам залетело, как всегда. Женя Латышонок здорово играл. Только «Балтика» за Кубок боролась-боролась, но напоролась, скажем так — вылетела из РПЛ. Где-то не вылезли немного. Поэтому нужно не забывать про чемпионат — это важно. Но Кубок интересный. Дай бог, получится пройти дальше и побороться.

— Значит, чёткой задачи — бороться за трофей не стоит?

— Прямо основной задачи выиграть у нас нет. Цель: пройти как можно дальше и показать максимум. Так всегда у Валерия Георгиевича. А там посмотрим. По-разному бывает.

— Станкович сказал, что надеется сыграть в Суперфинале с «Ростовом». Тебе с кем хотелось бы сыграть?

— В Суперфинале — без разницы.

«Георгич всё видел. Паники не было»

— Как бы ты в трёх словах описал промежуток с середины сентября до начала ноября для «Ростова»: ни одной победы в восьми матчах?

— Неприятно. Больно. Обидно.

— Как так получилось?

— Нет одной причины. Мы же не стали все вдруг плохими футболистами. Все игры складывалось по-разному. Где-то просто не залетало, где-то не дорабатывали, где-то нас обыграли, как в матче с «Акроном», где-то просто средне играли. Всё было по-разному. Мы переживали. Но не плакались, что всё плохо. Просто работали дальше. Георгич в этом плане нас здорово мотивировал. Он всё видел, и не было паники.

— Этот отрезок похож на прошлогодний?

— Тогда была другая ситуация: после четвёртого места появилась чуть-чуть звёздность. Почувствовали, что мы на высоком уровне и можем не добегать в некоторых моментах, не дорабатывать. Нас за это и наказывали. В этом сезоне я бы такого не сказал: боролись, бегали. Просто так складывалось.

— Какие были мысли в этот промежуток? Вспоминаются слова Карпина: «Нам бы не вылететь».

— Мы не думали о вылете. Просто хотелось побыстрее выиграть. Я как-то сказал в интервью: «Сейчас мы выиграем – и пойдёт другая серия». В футболе так и бывает. Есть болельщики, которые поддерживали нас. Есть те, кто критиковал сильно. Но главное, чтобы были с нами до конца. Сейчас, как видите, всё нормально.

— Бывает, что игроки собираются без тренера в такие трудные отрезки и общаются. Было что-то такое у вас? Может, жёсткий разговор?

— Жёсткого разговора не было. Мы все постоянно общаемся и обсуждаем. И этот момент не был исключением. Мы общались внутри команды: и с молодыми ребятами, и с теми, кто постарше. Все понимали ответственность. Не было такого, что кто-то один виноват. Никто никого не обвинял. Все понимали, что виноваты все — общекомандная вина. Мы можем исправить это только вместе. Так и получилось.

— Ты как-то сказал, что «Ростов» с Карпиным и без него — разные команды. Допускаешь в мыслях его уход?

— Георгич сколько уже в «Ростове»? Если тотал брать, то лет семь, наверное. Даже больше. Когда тренер так долго в одной команде, она становится тренерской. Но всё в этой жизни бывает. Карпин уже уходил. Как он говорит: «Никто не умер. Никакой трагедии не случилось. Жизнь продолжается». Мы профессиональные футболисты. О его уходе сейчас никто не задумывается. На повестке нет этого вопроса.

— Он просто не раз говорил, что устал от бесконечных переездов, разлуки с семьёй.

— Он тоже человек. Такой же, как и мы. Насколько я знаю, они решили, что дочка пойдёт в школу в Эстонии. Они уехали. Без семьи очень тяжело. Всё это откладывается: усталость от переездов накапливается, плюс были неудовлетворительные результаты. Такой фон сложился для СМИ. Но в команде мы работали, и на нас это никак не отражалось.

— Как команда внутри реагировала на эти слова Карпина?

— Вообще никак. Мы понимали, что он не бросит нас в такой ситуации. Я думаю, что он бы не ушёл.

— Ни разу не возникало ощущения, что вот сейчас уйдёт?

— Я скажу так, что после какого-нибудь домашнего поражения он мог, конечно, так сказать. Но не сказал же.

— На эмоциях?

— Ну да. Он очень эмоциональный человек. Всё бывает.

— Как идёт тренировочный процесс в «Ростове», когда Карпин в сборной?

— Нет только тактики. А так — то же самое: бегаем, зал. Нагрузки высокие. Даже, наверное, больше, чем в недельном цикле. Остаются его помощники, с которыми работаем. Но он всё контролирует. Ему приходят отчёты по пробегу. Если кто-то плохо тренировался, он вечером напишет: «Как дела? Что случилось? Почему так?» Откосить или филонить — без шансов.

— У тебя что-то такое было?

— Недавно. Было плохое настроение утром, после трёх выходных, как это обычно бывает. Тяжело втягиваешься. Тренировку провёл вяло. Вечером сообщение: «Николай, добрый вечер!» Сразу всё понимаешь (смеётся).

— Настроение появляется?

— Настроения, наоборот, не прибавляется. На следующий день — да, появляется. Сразу оп — и всё хорошо.

— Как тебе режим Карпина?

— Уже давно привык к этим требованиям. Считаю, что так и должно быть в профессиональном спорте. Есть те, кому это дано, кто может даже не режимить, но всё равно будет сухим и хорошо физически себя чувствовать. А есть такие, как я, которым нужно за собой следить. Я батон только понюхаю — у меня уже два килограмма прилипнет! Поэтому надо следить. К этому привык и хорошо отношусь.

«В самолёте запахло жареным. У всех сиденья мокрые были!»

— Надоели переезды за два с половиной года?

— Поднаелся прилично, да. У нас есть пример Уткина. Он настолько поднаелся, что вообще край, не могу, надо что-то делать. Ну а что делать? Терпение, терпение и ещё раз терпение! Единственное, что нас спасает — это карточная игра бридж. Если бы и бриджа не было… Тяжело. Непросто. Терпим, что делать. Другого выхода нет.

— Можешь вспомнить самую безумную дорогу или поездку за это время?

— Ада не было. Недавно перед «Спартаком» прилетели. Приземлялись. В Москве был ветер сумасшедший. И мы, и «Краснодар» в этот день прилетали перед Кубком. Вообще ужас! Нас так трясло — думал, что всё. В самолёте запахло жареным. У всех сиденья мокрые были. Я тебе говорю! Единственное, пилот на спокухе: «Ребят, чуть-чуть потрясёт, пристегнитесь». А нас вообще трясёт жёстко. У меня телефон из рук вылетел, я его ловил. «Краснодар» чуть раньше нас прилетел. Байрамян разговаривал со Сперцяном. Эдик тоже говорит, что была жесть. Очень жёстко. Это прям из недавнего.

— А на автобусах?

— На автобусе всегда спокойно. Классика: шесть-семь часов. Ничего необычного нет.

— Кроме игры в карты, чем ещё занимаешься в автобусе? Может, книги читаешь или фильмы смотришь?

— У меня времени на это нет. Я всё картам уделяю!

— Азартный?

— В этом плане — да. Мы ещё не выехали с базы — уже сели, у нас уже стол. Благодаря этому нормально проходят дороги.

Николай Комличенко Фото: fc-rostov.ru

— Кто играет в бридж?

— Я, Хорик [Байрамян], Сутормин. Раньше Ятимов играл. Но у него пошла какая-то неуверенность в воротах. Ему Виталий Витальевич сказал: «Давай пока паузу с картами». Он с этим связал. Ещё раньше Песьяков и Уткин играли. Из тренерского штаба только Михаил Святославович [Осинов] может нас поддержать, для количества. Тренеры отдельно что-то делают.

— На что играете?

— На фантики (смеётся).

— Была хотя бы раз мысль из-за переездов: «Всё, хватит»?

— Нет, наверное. Настолько категорично я не смогу. Всё-таки есть контракт. Можно было бы сказать, что я устал. Но, наверное, я не могу так сказать. Пока перевешивает больше то, что мне нравится в этой команде с Георгичем. В этом коллективе, с этими требованиями и отношением к делу. Это всё перевешивает. Больше положительного, чем отрицательного.

— Карпин часто повторяет: «Если я начну говорить о судействе, то меня отстранят на 5-10 лет». Понимаешь, о чём он?

— Ну да, примерно, понимаю (улыбается).

— Настолько всё серьёзно, что можно получить?

— Я понимаю, о чём он говорит. Но мы же не можем комментировать судейство. Скажем так: все всё понимают.

Павел Кукуян и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А в Чехии кто-то говорил про судейство?

— Были, были скандалы. Но не очень громкие.

— А что было?

— Могли людей дисквалифицировать за допинг или что-то такое. Это уже сколько лет назад было (смеётся). Самое громкое — это если кто-то тебя в казино увидит. Коррупционного ничего не было. На футбольном поле всё было чисто.

— Есть ли вообще вопросы к судьям в этом сезоне?

— Как и все, они ошибаются. Люди. Бывает. Сейчас вроде как стали давать чуть больше бороться. Это я заметил. Больше стало единоборств, которые 50 на 50 и не свистят. Раньше свистели каждый момент. С теми же пенальти сделали акцент в сторону ужесточения борьбы — порог стал повыше. Это я так думаю.

— Есть правило в футболе, которое тебя больше всего бесит?

— Когда выбегают медики и надо уходить с поля — это меня напрягает. Если жёлтую карточку не получил, надо всё равно выходить. Это мне не нравится.

«Судьи говорят: «Николай, сегодня, пожалуйста, не надо, не «рисуйте»

— Сезон-2022/2023 был одним из самых результативных у тебя в России. Почему прошлый получился не очень?

— Были две неприятные травмы осенью. Самое обидное, что классно провёл зимний Кубок РПЛ и на сборах чувствовал себя хорошо, а потом жёстко сломался. У меня никогда такого не было. Неправильно чуть-чуть восстановился. Пока набирал форму, Голенков неплохо играл, забивал. Тяжело было вернуться на уровень. Как бы всё объяснимо.

— Впервые столкнулся с таким тяжёлым восстановлением?

— Нет. В «Динамо», когда был ковид, я тоже травму получил. У меня получается, что после травм тяжело восстанавливаюсь. Мне надо больше времени. В футболе всегда так: ты травму получил, выбыл из обоймы, а твой конкурент набрал форму и играет хорошо, поэтому нужно ждать свой шанс. И если он тебе представится, им ещё надо воспользоваться. Непростая тема.

— Комличенко перестал зарабатывать аномальное количество пенальти. Чем ты это объяснишь? Научились играть против тебя в штрафной?

— И это тоже. И судьи начали по-другому ко мне относиться. Ещё в том сезоне я это почувствовал. Может, не только ко мне так относятся. Может, перестали какие-то мелкие хитрости или фолы замечать судьи. Это очевидно. Ну и пенальти по статистике меньше стало, как вижу.

Николай Комличенко Фото: РИА Новости

— Но в том сезоне только один пенальти признали ошибочным.

— Да. Сейчас поменяли или доработали трактовки и правила. Уже не так свистят. Ну и футболисты против меня аккуратнее играют в штрафной — в пределах допустимого. Уже ноги никто особо не суёт, не машут. Стало тяжелее зарабатывать (улыбается).

— Кто-нибудь из арбитров или футболистов перед матчем подходил и подкладывал на эту тему?

— Постоянно!

— Вспомни что-нибудь яркое.

— Судьи постоянно говорят: «Николай, сегодня, пожалуйста, не надо, не «рисуйте». Мы будем за вами следить». Футболисты: «Давай не падай». В каждой команде есть знакомые, с которыми общаешься или пересекались. Они подходили: «Давай сегодня не падай». Или когда упал, сразу подбегают: «Вставай, хорош «рисовать». Такое было.

— В одном из интервью ты сказал, что нужно до 30-летия войти в Клуб Федотова. Сейчас у тебя 94 мяча — реально за вторую половину сезона добить до сотни?

— Дай бог. Всё в моих ногах и руках. Недавно с Георгичем обсуждали эту тему. Он говорит: «Давай-давай. Надо». Я тоже хочу. Есть такая цель. Было бы классно до 30-летия забить. В принципе, осуществимо всё. Главное, чтобы залетало.

— А если не получится — расстроишься?

— Нет. Ничего страшного. Просто такая цель. Не забью до 30 лет — значит, забью до 31 года (смеётся). Будем повышать!

— Как относишься к стремлению Дзюбы побить все рекорды в чемпионате и сборной?

— Как форвард я его понимаю. Всё осуществимо. Но Георгич намекал, что про сборную можно забыть. Он не будет вызывать просто так, ради галочки или рекорда. По-моему, все это говорили. Это не его стиль, не его методы. В РПЛ — пожалуйста, он играет, забивает и отдаёт за «Акрон». В Премьер-Лиге всё осуществимо.

«Глушенков — взрослый человек. Сам понимает, о чём и когда говорит в медиа»

— Как ты воспринял слова Глушенкова, что он лучше потренируется с легионерами «Зенита», чем будет играть за сборную со слабым соперником?

— Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков — человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чём и когда говорит в медиа. Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь — вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.

— Разрыв крестообразной связки был.

— А, «кресты». Но когда они были — ещё в «Спартаке». А так я не помню. Он всегда играл на хорошем уровне. А сейчас раз — и две травмы подряд. Может быть, это звонок. Футбольный бог тоже присутствует — немножко наказал за это.

— Есть мнение, что большинство футболистов думает так же, как Глушенков, просто они боятся говорить вслух.

— Не сказал бы. Не надо обобщать. Есть список лучших футболистов на данный момент — они и вызываются в сборную. Почему должно быть не престижно вызываться в сборную? Тебя вызвали в сборную — значит, ты один из лучших. Да, Георгич сейчас берёт футболистов до 30 лет — понятно. Но всё равно надо понимать, что это честь. Какими бы громкими эти слова ни казались, это так. С Брунеем — да, это исключение. Насколько я понимаю, там вообще не было вариантов с соперником. Но надо было собираться и играть. С кем бы я ни разговаривал, ни от кого не слышал, что не хочет ни в какую ехать. Сборная — это сборная. Для меня это точно так. И ребята все адекватно реагируют: «Ну да, Бруней, но ехать надо».

— Последний раз ты был в сборной в марте 2023-го. Есть понимание, почему Карпин не вызывает?

— Не обсуждали. Наверное, у него есть своё виденье. Есть ребята в лучшей форме, чем я. Наверное, так. Буду забивать постоянно — может, вызовут. А может, уже всё, дверь закрылась (смеётся).

— В следующем году 30.

— Да. Это уже будет на грани. Нужно будет прям в суперхорошей форме быть, чтобы вызывали в 30.

«Лучше пиво, чем кола. Поддерживаю Карпина»

— Ещё многие возбудились после слов Глушенкова про восстановление с помощью пива. Как у тебя с этим обстоят дела?

— У меня великолепно (смеётся)! Восстановление — самая главная часть в футболе! Лучше пиво, чем кола. Я поддерживаю главного тренера сборной и «Ростова».

— Сколько допустимо выпить?

— Парочку бутылок.

— Тем более в Ростове популярны пиво и раки.

— Пиво и раки. Ещё сушеная рыба — рыбец, лещ. Это нормально в умеренных количествах. Все всё понимают. Стали профессиональнее в этом плане.

— Чешское пиво с рулькой или ростовские раки с пивом?

— Блин, тяжёлый вопрос (смеётся). Чтобы меня все ростовские захейтили (улыбается)! При всей любви к Ростову, но чешское пиво — это чешское пиво. Это все подтвердят!

— Недавно Писарев выдал про Осипенко, что тот способен заиграть в «Ювентусе». Смог бы?

— Не знаю. Я в Италии не играл и не следил за чемпионатом. Николай Николаевич — большой мастер, знает, как там и что. Шалимов недавно сказал, что там в первую очередь обращают внимание на оборону, на пропущенные. «Ростов» пока в этом плане не очень. Критерии есть для этого. «Ювентус» — это прям вообще топ-топ. Один из величайших клубов мира. То, что Макс мог бы играть в Серии А — это 100%! В средних командах — вообще без разговоров. В этом я уверен.

— Если Осипенко в «Ювентус», то где бы смог играть Комличенко?

— Я? В Чехии. В Чехии нормально! Ха-ха-ха. В Чехии заиграл, значит, там смог бы!

Николай Комличенко в «Млада Болеслав» Фото: fkmb.cz

— Чешские клубы неплохо играют в еврокубках.

— Да. Правда, «Спарта» скрутилась в последнем матче хорошенько. А «Пльзень» и «Славия» — я что-то не помню. У них стабильно играют две-три команды в еврокубках. Те же, кто был пять лет назад, и остались. Уровень тоже остался.

— Какой из европейских чемпионатов тебе нравится?

— Англия — 100%. Италия не нравится: медленный, скучный и тактический футбол. Испания — классный и техничный. Вообще все просто на мяче. С Захаряном разговаривал, он говорит, что все на мяче — очень тяжело. Германия — тоже классно: атлетичный, чем-то похож на Англию.

— Как часто с Захаряном общаешься?

— Бывает. Переписываемся частенько. Обсуждаем какие-то футбольные события. Недавно, когда «Динамо» забил, он мне написал и скинул видео. Мы обсудили и посмеялись, в дружеской обстановке. Он недавно травму получил, я его поддержал. Нельзя сказать, что мы часто общаемся и прям друзья, но поддерживаем другу друга, когда есть возможность.

— Что можешь сказать о его карьере в Испании?

— Травмы пока не дают заиграть. Где-то прочитал недавно, Федя Смолов сказал, и у меня такая же мысль была, что он рассчитывал на второй сезон, что попрёт. А получилось — травма и операция. Тяжёлый момент. Переживаем за него! Болеем! Когда наши играют в Европе в таких топовых чемпионатах, я думаю, все следят. Арсену скорейшего выздоровления!

— Но уходить куда-либо ему не стоит?

— Нет. Адаптация, как я понял, прошла. Просто нужно набрать форму. Таланта и мастерства у него точно хватит, чтобы там играть.

Арсен Захарян в «Реале Сосьедад» Фото: Getty Images

«Сажусь в самолёт, думаю: сейчас всё подпишу. Москва, ЦСКА, топ-клуб — бомба!»

— Твои слова в сентябре: «Никуда не рвусь, но никто не знает, что может произойти». Как будто ты был готов уйти из «Ростова»?

— Нет, не было такого. Не было предложений. Просто я так забавлялся со СМИ (смеётся). Мне ни с чего эти вопросы задаются. Если бы было предложение или интерес от команд — это одно. А я не очень удачно провёл прошлый сезон — какие могут быть предложения? Куда бы я мог уйти? Это смешно.

— Весной писали про «Локомотив».

— Это весной было. Потом «Локомотив» взял нападающего. Всё понятно было. Я ещё понимаю, если бы хорошо провёл сезон – и были бы разговоры. В принципе, в трансферное окно всё может случиться по щелчку. Когда окно открыто — ты ничего не знаешь. Поэтому не могу обещать. У меня спрашивает журналист: «Обещаете, что останетесь?» Как я могу пообещать, если не знаю?

— Антон Чистяков рассказал, что в 2020 году ты мог перейти в «Спартак», а ранее в ЦСКА. Якобы твой трансфер в ЦСКА заблокировал Гончаренко. Было?

— Да-да, правда. Это ещё я в Чехии был. В «Спартаке» тогда Кононов был?

— В 2020-м — Тедеско.

— При Тедеско точно не было. При Кононове были какие-то разговоры. Но просто разговоры. С ЦСКА реально было. Я уже летел подписывать договор, как раз в сборную вызвали. Всё согласовали. Сначала с «Локо» сорвался трансфер. Потом ЦСКА предложили. Клубы договорились. Мы договорились: прилетаю в сборную — и сразу на медосмотр с ЦСКА. Это уже последние дни августа. Я сажусь в самолёт, всё спокойно, думаю: сейчас всё подпишу. Москва, ЦСКА, топ-клуб — бомба! Прилетаю. Много звонков от агента. Он говорит: «Всё. В последний момент Гончаренко сказал… Ну как, ЦСКА сказал, что мы отказываемся». Я такой: «Понял». Прилетел и никакого медосмотра. Хотя контракт, все условия были согласованы. Потом я зимой перешёл в «Динамо».

— Какие чувства у тебя были?

— Было максимально неприятно. Ощущения странные. Уже ведь договорились обо всём. Все довольны, то что надо. И не получилось. Потом переговорили с Черчесовым. Он меня настроил на нужный лад. Тогда Черчесов в сборной был. Сказал, чтобы забыл это и настраивался на сборную: продолжай работать, и всё.

— С Гончаренко с тех пор общался?

— Я с ним вообще ни разу не общался. Мы с ним заочно друг друга знаем. Знаю, что он хороший тренер, высококвалифицированный. Когда он в «Краснодаре» работал, я общался с ребятами. Все говорили, что он топ-тренер. Но лично мы не разговаривали. Я до конца не знаю, что там произошло, почему он отказался. Было и было.

«Переход в «Зенит» — это из области фантастики»

— Есть мнение, что «Ростов» отпустит своих лидеров — тебя, Глебова и Осипенко — только за оверпрайс. Это правильно или всегда можно договориться?

— Наверное, это логично. Берём классных футболистов Осипенко и Глебова, меня не берём (улыбается). Классных футболистов всегда тяжело отпускать, потому что равноценную замену ты сразу не найдёшь. А за пачку сухарей никто не отдаст. Хотите — предлагайте. Дальше нюансы руководства. Как я понимаю, просто не нашли бы равноценной замены. Плюс слово Валерия Георгиевича решало. Это дела руководства. В принципе, мы понимаем почему. Может быть, где-то хотят ещё больше получить. Но это нормально. Может, не договорились ещё по каким-то вопросам. Разговоров было много. Но ребята молодцы — это их не особо сильно отвлекало.

— Осипенко очень редко общается. Когда Глебова спрашивают про «Спартак», говорит: «Давай дальше».

— Да. У него уже при слове «Спартак» защитная реакция. Он абсолютно спокоен. Мы тоже шутим постоянно. Уже сколько трансферных окон — Глебов в «Спартак». Смеёмся и шутим.

Максим Осипенко и Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Голенков частенько начал тебя вытеснять из состава. По-хорошему тебя это злит?

— Чаще всё-таки было «не вытеснять». Голенков — молодец, конкуренцию создаёт. Но надо не забывать, что он начинал играть, когда я получал травму. И в этом, и в том сезоне. Он выступал хорошо. Место забивал, мол, я тоже могу играть. Не было причин его убирать, когда я выздоравливал. Как только набираю форму — всё становится нормально. Тут уже здоровая конкуренция. Кто лучше сыграл, тот и играет. В принципе, это подстёгивает нас обоих.

— Если позовёт «Зенит» — перейдёшь?

— Кого? Меня?

— А почему нет? У них были проблемы.

— Не верю! Куда брать ещё одного высокого нападающего? У них есть нападающие намного лучше.

— Если представить, что Кассьерру продадут, Соболева отдадут в аренду..?

— Не-не. Они придут не к Николаю. Последний, кто в очереди будет — вот после него, может быть. Это из области фантастики.

— Охарактеризуй «Ростов» Карпина одним словом.

— Трудяги.

«Критика в адрес Песьякова была слишком жёсткой»

— Какие чувства были после матча с «Зенитом» в последнем туре прошлого сезона?

— Чувства были, что проиграли хорошую игру с «Зенитом» на выезде. Для них это была чемпионская игра. Для нас она ничего не решала. Мы хотели завершить сезон победой. Сыграли неплохо. Вот так вот получилось. Мы делали максимум. То, что от нас зависело. Расстроились, но завышенных ожиданий точно не было.

— Как тебе критика в адрес Песьякова от болельщиков, что он подарил чемпионство «Зениту»?

— Это слишком жёстко. Сколько Песьяков выручал нас! Благодаря ему у нас была хорошая и чёткая игра, потому что всё начинается от вратаря. Он этого точно не заслуживал. Это было неправильно. Мы его поддерживали. Мне самому даже было неприятно. Потому что его вины там не было: обычный игровой эпизод. По-вратарски, может быть, ошибся. Однако и удар был непростой. Бывает со всеми. Но он точно не заслуживал жёсткого хейта.

— Удивился, что он не продлил контракт с «Ростовом» и ушёл в «Крылья»?

— Да-да. Все удивились. Мы рассчитывали, что он останется. Он многое для нашей игры, для её построения, тактики сделал. Много значит для коллектива. Как мы видим, равноценной замены по игре ногами нет. Хотя сейчас Рустам классно начал выступать, поймал уверенность. Но Виталий Витальевич тоже говорил, что ему тяжело.

— Что можешь сказать про РПЛ в условиях бана? Уровень усреднился?

— Мнений много разных. Кто-то считает, что упал уровень. Кто-то говорит, что наоборот. Тяжело сказать. Не хочется делать громких высказываний, но просто стало меньше топовых иностранцев. Их и раньше не прям много было. Все большие команды могут себе позволить привозить игроков. Однако сейчас тоже стоит понимать, что не все приедут в Россию. Я бы не сказал, что уровень прям упал. Но не мне оценивать. Я даже не знаю, как это оценивать. Как это люди оценивают?

— По своим ощущениям, по игре на поле.

— Да всё так же. В «Ростове» тоже стало тяжелее играть. Против нас команды играют уже не так, когда мы разыгрывали, катали мяч. Тяжело судить. Странный вопрос для меня как футболиста, который играет в РПЛ.

«Видел нарезки Медиалиги: мат-перемат. Стоят на бровке чуть ли не 500 человек!»

— Твоё отношение к Медиалиге?

— Нейтральное. Точно не плохое. Ребята создают для медиа поводы. У них своя лига, свой мир. Но нам в Ростове до Медиалиги… Я не знаю. Для тех, кто живёт в Москве или Питере, Медиалига — это тема. А мы в регионах только читаем в СМИ о Медиалиге. Меня немного подбешивает, когда начинаются высказывания: «Дайте нам команду РПЛ». Ну блин. Если честно, то уже не назовёшь эти команды любительскими. Во всех командах играют профики: кто-то закончил, у кого-то не получилось. Когда только всё начиналось, было много блогеров. Это я понимаю — Медиалига. Ребята из медиа все играли. Сейчас все эти блогеры создают только повод, а играют бывшие профики. Странно слышать, когда говорят, что любителями хорошо играли с командой РПЛ. Ребят, во-первых, вы не настолько уже любители. Все понимают, что команда РПЛ выходит на пол-Фёдора чаще всего. У меня был опыт за «Динамо» против «Амкала». 5:0. Когда даже Овечкин забил! Не даже, но Ови вышел и забил мяч. Легенда хоккея! Потом ещё им отгрузили и поехали. Для болельщиков это прикольный инфоповод. Но не надо к этому относиться серьёзно, сравнивать с уровнем РПЛ. Это разные вещи.

— Должно быть взаимоуважение?

— Как минимум. Нужно понимать свой уровень, где вы находитесь и где РПЛ. Профессиональный статус и медиа — это разное. Я не за и не против. Нормальная тема и история. Популяризация футбола. Посмотри, сколько болельщиков приходит на игры. Три-четыре года назад собери команду любителей — никто туда не придёт. Сейчас это стало более популярно, более глобально на каком-то уровне. Но профики, РПЛ и медиа — это разные вещи. Даже сравнивать не надо, потому что это небо и земля. Разные планеты. Медиалига — это классная история. Они разрываются. Все стали обращать внимание и обсуждать. Они даже в Кубке пытаются играть. Доходят до клубов Первой лиги. Скажи, команда любителей может дойти до команд Первой лиги? Очень редко. Редчайшая ситуация. Значит, они не такие уж и любители. Для болельщиков Медиалига — это классно. Классно, когда команда Медиалиги может сыграть с командой РПЛ. Это создаёт инфоповод. Но не надо преувеличивать значимость.

— Многие отмечают открытость Медиалиги. В профессиональном футболе такого нет.

— Блин, как общаются. Видел нарезки: мат-перемат. Стоят на бровке чуть ли не 500 человек! Чуть ли не подножки делают. Кто-то подрался. Это точно не красит футбол. Его становится мало.

— Какие-то поп-MMA?

— Типа того. Превращают футбол в какую-то поп-тусовку, где 500 человек стоят. Гол забили — выбежали на поле. Бегают с камерами. Может быть, в этом и суть. Кому-то нравится. Кто-то это принимает, а кто-то нет. Это нормально. Я рассматриваю это с точки зрения профессионала. Моё мнение: Медиалига — это ваше, и не надо думать, что вы можете любых обыграть.

«Я часто хожу в магазин за продуктами — цены шокируют!»

— Популярный вопрос, который задают всем футболистам, — сколько тебе нужно денег в месяц для комфортной жизни?

— Ха-ха-ха. Серьёзно? Я не знаю. Но не 30 тысяч. И не 100 тысяч. Будем реалистами. Это не те цифры. И все это понимают. Для комфортной жизни — чем больше, тем лучше. Чем больше ты будешь зарабатывать, тем качественнее продукты будешь покупать. Тем больше и обширнее будет список этих продуктов. Пойдёшь на рынок и купишь не килограмм яблок, а килограмм гранатов. Возьмёшь помидоры не за 300 рублей. И то 300 — это дорого! Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их. Они реально вкусные! Я южный парень, я разбираюсь. Но не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит, ха-ха! Поэтому беру раз в две недели. Но цены — это пипец. Видишь, к чему идёт? Если хорошо зарабатываешь, то и тратишь много. Потому что можешь себе позволить. Одно от другого зависит. Если меньше получаешь — идёшь в «Пятёрочку». А если хорошо зарабатываешь, можешь на рынке пойти в премиум-точку.

— Или в «Азбуку вкуса».

— В Москве у вас «Азбука», а у нас здесь — гастроном. Можешь чаще заказывать себе хорошую доставку или сходить в ресторан. Назови мне того, кто скажет: «Да не, я получаю миллион рублей, но буду экономить и ходить только в «Пятёрочку». Ну нет такого! Кто бы сколько ни лукавил. У кого семья, дети, аренда квартиры — выходит нормальная сумма в месяц.

— У тебя примерно сколько?

— Я не знаю.

— Больше 500 тысяч? Самый честный ответ был у Мостового, который ответил: больше миллиона.

— У меня есть вопросы родительской помощи, родственникам, всегда нужно уделять внимание жене, обязательно! Вложились в квартиру. Обслуживание дома, аренда квартиры. Обслуживание машин. Детские садики. Всё это складывается в неплохую сумму. Я не скажу, что трачу на себя эти деньги. Они идут в семью. Потому что могу позволить. Когда не смогу позволять, придётся где-то срезать (смеётся). Оно так и выходит — около полумиллиона, когда-то больше. Когда хороший месяц, хорошее настроение — можешь что-то ещё себе позволить. Это нормально!

— Подытожим: Николай Комличенко тратит в среднем больше полумиллиона в месяц?

— Со всем вместе, наверное, да. Я на цены смотрю. Пойти на рынок — 30 тысяч сразу улетело. Хочешь вкусные продукты — давай! Садик, два ребёнка, ещё там!

— Ты разрушаешь миф, что современные футболисты даже не смотрят на цены в магазинах.

— Когда играл в «Динамо» и только начал получать хорошую зарплату, не смотрел на цены особо. Я примерно понимал, что сколько стоит. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Я думал: «Да нет вроде». А потом посмотрел раз, два. Лёха Сутормин такой же! Говорит: «Представляешь, я пошёл в магазин. Яйца — больше 300 рублей за десяток». Я ему говорю, что да, знаю. Сам в шоке! Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел.

— Может, молодёжь не смотрит?

— Может. Хотя молодёжь тоже хитрая: живут на базе, кушают на базе. На что им тратить? Стирают им вещи там же. Все расходы — сходить в ресторан и отдохнуть где-то.

— Когда видишь высказывания Латышонка про 30 тысяч или Лички про 50 тысяч — что думаешь? Обманывают?

— Они не обманывают. Я думаю, они имеют в виду, сколько тратят на себя, на свои потребности. Они не учитывают ежемесячные взносы, ипотеку или какие-то бизнесы. Просто на себя: рестораны и одежду. Гаджеты ты не будешь себе ежемесячно покупать. Бриллианты или часы — тоже. У кого большая зарплата — может себе позволить.

«Ещё мечтаю сыграть в Лиге чемпионов»

— О чём мечтает Николай Комличенко?

— Много о чём. Забить 100 мячей до 30-летия. Сыграть в Лиге чемпионов. Сыграть за сборную на крупном турнире. Видишь, как получается — я мечтатель! Ещё много нереализованного. Но, как говорится, мечты нужны, чтобы о них мечтать.

— Тебе 29. Мечта о Европе ещё есть?

— Слушай, чтобы прям мечта — нет такого. Я так и не сыграл в Лиге чемпионов, не послушал этот гимн. Недавно с агентом разговаривали, посмеялись. Он был у Головина на Лиге чемпионов, скинул видео. Блин, у меня аж мурашки. Вообще кайф! Атмосфера, стадион и гимн. И он написал: «Брат, это мечта». Я говорю: «Да. Но только я никогда не слышал и смеюсь». Агент мне говорит: «Ничего. Всё ещё впереди». Ответил: «Ага. Нам пока не светит». Он: «Ну, может быть, в азиатской» (смеётся). Мечты, понятно, есть. Всё может быть. Хотя для нас дорога не везде открыта. Почему бы и нет? Всё может быть в этой жизни.

— Как раз следующий вопрос у меня был: в еврокубках мечтаешь сыграть?

— В Лиге чемпионов только. В Лиге Европы я играл. А Лига чемпионов — это мечта!

— Уже прикидывал, до скольки лет планируешь играть?

— Нет, не задумывался. Недавно для себя понял: после 30 надо более ответственно относиться к своему здоровью и восстановлению. Убирать все вредные привычки. Это относится к еде, алкоголю и восстановлению. Я об этом думал и понимаю, что, чем внимательнее ты будешь к этому относиться после 30, тем больше будешь играть. Мне футбол нравится, я его люблю. Хочу подольше поиграть. Чтобы продлить своё футбольное долголетие, нужно серьёзнее относиться к этим всем вещам.

— Планки по возрасту нет?

— Нет.

— Есть примеры Роналду и Пепе, которые очень долго играют.

— Это единицы. Ты назвал одного-двух. Представь, единицы во всём футболе! Роналду и Пепе — суперпримеры! Нужно учитывать не только восстановление, но и не забывать про физиологию. Сколько футбольный бог даст, сколько здоровье будет позволять, столько и буду играть.

— Задумывался, что будешь делать после футбола?

— Тренировать точно не буду.

— Почему?

— Не-не. Это столько нервов. Опять сборы, снова без семьи. Тренером — точно нет. Я не знаю, как они выдерживают, сколько нужно нервов и сил. Я смотрю на Георгича: просто сумасшедшее должно быть желание тренировать. Не знаю, чем буду заниматься.

— Но в спорте и футболе будешь?

— Хотелось бы в футболе остаться. Мне нравится скаутская и агентская деятельность. Если не получится, куплю себе дом на озере и буду рыбу ловить (смеётся). Рыбак и охотник — это моё!