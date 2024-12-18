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Новое правило для вратарей в футболе, как будут наказывать за затяжку времени, подробности, угловой вместо свободного

В футболе введут новое правило для вратарей. Тянуть время теперь точно никто не захочет
Никита Паглазов
Новое правило для вратарей в футболе
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IFAB придумал метод для реальной борьбы с затяжками. А «офсайд Венгера» по-прежнему актуален.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) занимается регулированием правил. Организация тестирует изменение, которое может серьёзно повлиять на игру. Как сообщает The Times, в этот раз проверяют обновлённое правило ввода мяча голкипером. Планируется ввести ограничение на максимальное время удержания мяча вратарём — восемь секунд. Судья при этом начнёт отсчёт времени. Если восемь секунд прошли, а мяч в руках вратаря, то арбитр назначит угловой.

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Нововведение уже испытали в высшей лиге Мальты, также скоро правило появится в чемпионате Италии U20. Но пока что там планируют наказывать вбрасыванием, а не угловым в пользу соперника. Если правило пройдёт успешные испытания, то может появиться во всех лигах со старта сезона-2026/2027. Интересно, что болельщики на Мальте помогали арбитрам отсчитывать время, что усилило давление на вратарей.

«Полученные данные очень интересны. Случаев назначения угловых практически не было. Сдерживающий фактор — именно то, что нам бы хотелось видеть на данном этапе, чтобы вратари скорее отпускали мяч и возвращали его в игру. Голкипер не сделает это во второй раз. Никто не захочет испытать гнев тренера после «привезённого» углового или вбрасывания. Это изменит поведение вратарей», — отметил член правления IFAB Патрик Нельсон.

Эдерсон Мораес

Эдерсон Мораес

Фото: Visionhaus/Getty Images

А как же правило шести секунд? По действующему регламенту судья обязан наказать вратаря, не вводящего мяч в игру более шести секунд, свободным ударом. Однако арбитры не применяют это правило. Почему? Его выполнение часто бывает сложным, особенно если нарушение происходит в штрафной площади. Также это даёт слишком высокую вероятностью забить гол для соперника, который даже не владел мячом. Именно поэтому IFAB думает над лучшим решением проблемы.

Как выглядит обновлённое правило в действии:

  • судья начинает отсчёт восьми секунд, когда вратарь получает явный контроль над мячом;
  • когда остаётся пять секунд, арбитр поднимает руку, чтобы чётко показать оставшееся время;
  • угловой/вбрасывание в результате нарушения выполняется с той стороны поля, которая ближе к месту, где находился вратарь;
  • за первое нарушение голкипер получит устное предупреждение, за любое последующее — жёлтую карточку.

А что там с «офсайдом Венгера»?

Ещё одно потенциальное изменение касается офсайдов. Его проект ещё в 2020 году представил Арсен Венгер, экс-тренер «Арсенала», ныне — глава отдела развития футбола в ФИФА. Француз предложил следующее: атакующий игрок будет считаться оказавшимся в офсайде, только если полностью окажется за последним защитником соперника.

Арсен Венгер

Арсен Венгер

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Теперь Венгер уже не так уверен в необходимости реформаций. Однако в IFAB активно ведутся разговоры об изменении правила офсайда. Хотя конкретных предложений пока нет.

Вот слова технического директора IFAB Дэвида Эллерея: «Мы все согласны, что было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге или носа в офсайде. Это часть дебатов, мы думаем, есть ли способы, как улучшить ситуацию».

Перед стартом сезона в АПЛ также состоялась реформация:
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