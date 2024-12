ФИФА выбрала Винисиуса лучшим не головой, а сердцем. Топ-заявка на борьбу двух премий!

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус стал обладателем награды FIFA The Best – она вручается Всемирной федерацией футбола лучшему футболисту года. Почему этот выбор понятен, но в то же время не имеет ничего общего с «Золотым мячом» Родри – в колонке Дмитрия Бажанова.

Винисиус – это кандидат от народа в борьбе за приз лучшему футболисту мира. Он, конечно, ни разу не скромняга. Вини – провокатор и резонёр не только на поле, но и за его пределами. Из-за этого многие его не любят. Наверняка есть и те, кому сложно адекватно оценить футбольный уровень бразильца из-за негативного отношения к его образу. Испытывают такую личную неприязнь, что кушать не могут! И потому на автомате принижают его футбольные достоинства, которых на самом деле очень много.

Впрочем, «народность» Вини, когда речь идёт о призе лучшему игроку мира, не касается его образа. Речь о том, что бразилец на поле делает то, за что можно полюбить футбол. Полюбить, в частности, в детстве, когда разум ещё не замутнён xG, схемами, продвигающими передачами и прочими статистическими и тактическими премудростями. В этих премудростях в принципе нет ничего плохого. Но полюбить футбол благодаря им способны единицы. А Винисиус регулярно исполняет на поле то, что в эту игру влюбляет: быстро бежит, дерзко обыгрывает и раскладывает мячи по углам. И в 2024 году он делает это лучше всех в мире.

Родри, получивший «Золотой мяч», – это как раз оппозиция Винисиусу. Он, в отличие от бразильца, тихоня и скромняга. Он не индивидуалист. Напротив, Родри – оплот коллективного футбола и в клубе, и в сборной. Его ценность лучше всего отражает как раз новомодная продвинутая статистика. Даже его позиция лучше всего описывается термином, который вошёл в футбольный обиход не так давно, – «контролирующий опорник». Да, в прошлом сезоне Родри как никогда много забил и запомнился ещё и этим. Но всё же голы – точно не главное, чем он ценен.

Выбор Родри в голосовании за лучшего игрока мира – это выбор прошаренной аудитории. Если гипертрофировать, это выбор снобов. Речь не о том, что снобы плохи и что их выбор неправильный. Просто, ещё раз, чтобы понять, что Родри гениален, мало просто включить футбол. Надо ещё хорошенько всмотреться и подумать.

Родри с «Золотым мячом» Фото: Naomi Baker/Getty Images

С Винисиусом всё проще. Чтобы увидеть и понять его гениальность, нужны в первую очередь чувства. Вини – мастер вызывать вау-эффект. Иногда он добивается этого нефутбольными способами – порой очень-очень зря. Но и с помощью футбола бразилец регулярно поражает аудиторию.

Кайф от игры Винисиуса – это кайф от просмотра классного блокбастера, который тебя завораживает и не отпускает до самых титров. А кайф от игры Родри – это наслаждение от прочтения хорошей книги. У тебя не случилось скачка адреналина, не упала на пол челюсть. Но ты понимаешь, что после этой книги ты стал лучше. Ты понял для себя что-то важное.

И то, и другое – удовольствие. Просто совершенно разное. Не лучше и не хуже, а именно разное.

Благодаря яркому противопоставлению двух главных героев этого футбольного года мы можем получить соперничество двух премий. France Football выбрал лучшим Родри. Приз The Best от ФИФА получил Винисиус. Ещё не утихло бурление после вручения «Золотого мяча», а уже поднялось новое – после того, как премию ФИФА вручили Вини. Бразилец ещё и дополнительно подогрел обстановку очередным ярким заявлением.

Винисиус обладатель премии FIFA The Best «Пришёл, увидел, победил. Пишу это сегодня тому маленькому мальчику, который наблюдал, как многие его кумиры поднимают данный приз. Его время пришло. Точнее, пришло моё время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся. Они пытались и продолжают пытаться принизить меня, обесценить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести. Когда я жил в Сан-Гонсалу, системе было наплевать на меня. Она почти поглотила меня. Я победил ради себя и семьи. На этом пути меня поддерживали «Фламенго», «Реал», сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде, люди, которые сопровождают меня каждый день в рутине, и те, кто восхищается мной. Лучшим игроком в мире».



Несколько лет ФИФА и France Football вручали «Золотой мяч» совместно. В 2016-м их коллаба закончилась. После этого «ЗМ» продолжил вручать France Football, а в ФИФА придумали премию The Best. Но навязать серьёзную конкуренцию ФИФА со своим призом не сумела. Как это измерить? Попробуйте с ходу вспомнить всех обладателей The Best. Это не так просто, с учётом того, что этот приз не всегда выигрывали те же футболисты, кто в тот год получал «Золотой мяч».

Сейчас же The Best получает очень хорошую рекламу. Споров, кто больше заслужил приз лучшему игроку мира, – тонны. «Золотой мяч» получил Родри. Но согласились с этим точно не все. И тут выскакивает ФИФА со своим The Best и вручает приз Винисиусу. Поклонники бразильца довольны, а его хейтеры в связке с фанатами Родри, наоборот, не согласны.

Пожалуй, премия The Best никогда раньше не получала столько внимания. Даже в 2020 году, когда France Football вопреки всякой логике не стал вручать «Золотой мяч» из-за ковида, а ФИФА заслуженно признала лучшим в мире Роберта Левандовского.

Продолжают набирать силу Ламин Ямаль и Флориан Вирц. На месте Джуд Беллингем и Джамал Мусиала. Никуда не делись Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Да и Винисиус с Родри тоже никуда не собираются. Претендентов на звание лучшего в мире предостаточно. В 2010-е такое было непредставимо.

В вопросе, кто лучший игрок мира, никогда не бывает единодушия, это слишком субъективно. А на ближайшие годы ещё и кандидатов много, так что споры гарантированы. А значит, поспорить друг с другом смогут ещё и две премии.

Когда-то с призом France Football круто соперничал приз журнала World Soccer. В 2010-м они признали лучшим в мире Хави, а не Лео Месси. В 2022-м – Месси, а не Карима Бензема. Плюс World Soccer, в отличие от France Football, никогда не ограничивал свой приз по национальному признаку. В 1983-м, к примеру, журнал признал лучшим Зико. А в 1986-м – естественно, Диего Марадону. А «Золотой мяч» в том году получил Игорь Беланов. Блестящий игрок, но лучшим в мире он, конечно, не был. Однако тогда «ЗМ» могли получить только европейцы.

На длинной дистанции «Золотой мяч» всё же «съел» приз World Soccer. Сейчас «ЗМ» – индивидуальная награда номер один. Но, ещё раз, кандидатов на приз лучшему в мире на ближайшие годы много. Так что соперничество, вероятно, будет не только между футболистами, но и между премиями. История Винисиус/Родри, ФИФА/France Football – это только начало.