«Особенно символичен его образ». Как СМИ восприняли триумф Винисиуса на премии The Best

Виниус Жуниор вернул то, что принадлежит ему по праву. Чуть ли не от рождения. Так посчитало большинство бразильских медиа, реагируя на вручение форварду награды The Best от ФИФА как лучшему футболисту 2024 года. Но были и другие точки зрения. Хоть и многие крупные мировые СМИ в принципе не стали концентрироваться на этом событии. Ведь было понятно: после игнорирования Вини в номинации на «Золотой мяч», будет странно продинамить его ещё и с премией ФИФА.

Globo: «Винисиус достиг вершины мира по-своему»

Журналист Карлос Мансур эмоционально высказался о победе Винисиуса в номинации.

«Особенно символичен его образ. Это выходит за рамки 26 голов и 10 результативных передач, дриблинга и способности быть ещё более влиятельным на игру. Дело в том, что Винисиус достиг вершины мира по-своему. И этот путь оказался не самым комфортным. Представьте себе, что вы молодой человек с большими перспективами и с 16 лет сталкиваетесь с довольно жёсткими параметрами оценки своей карьеры: либо он станет звездой, либо разочарованием. Современный футбол иногда навязывает начинающим талантам правило, согласно которому быть просто хорошим недостаточно.

Поэтому жизнь Винисиуса – постоянно давление. Одни ожидают, что он станет лучшим в мире, другие ждут титула чемпиона мира. С первым он справился. Второе ещё предстоит.

Плюс Винисиус не молчит. Говорит о проблемах ксенофобии, дискриминации. Он считает, что его ответственность выходит за рамки игры в футбол. Его ждут новые этапы взросления как игрока и как личности, он будет делать нечто большее. В то же время он окажет услугу обществу: предоставит свой имидж, свою славу и свой голос делу, он будет говорить от имени стольких молодых чернокожих мужчин.

На сцене церемонии ФИФА был игрок, который одновременно и классный футболист, и с самого раннего возраста боролся с гневом белой элиты. Решение стольких задач одновременно было бы слишком тяжёлым для многих спортсменов. Для Винисиуса — нет. Смелый вызов системе делает его символом борьбы за равенство».

A Tarde: «Винисиус присоединился к элитному клубу»

Издание A Tarde высказалось о получении игроком награды менее эмоционально.

«Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком мира в 2024 году и получил первую награду ФИФА в возрасте 24 лет. Бразильцы не получали этот приз с 2007 года, когда награду забрал Кака. Помимо Винисиуса, её выигрывали Ромарио, Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо. Получается, нападающий «Реала» попал в элитный клуб. И показал организаторам премии «Золотой мяч», чего он по-настоящему стоит.

Его выступление после получения награды было очень эмоциональным. Он вспоминал детство, игру босиком в футбол, нищету, преступность. А его пример показывает, что всё возможно. Вы только посмотрите на его достижения: победа в Лиге чемпионов, Ла Лиге, куча голов, передач. Второе место в номинации France Football. Теперь же от него будут ждать ещё большего. И Винисиус обязан справиться».

Lancer: «Бразилец взорвал соцсети своим письмом»

Ещё одно бразильское издание сконцентрировалась на письме, которое Виниус опубликовал на своей странице в соцсетях.

«После получения награды The Best в Дохе Вини произвёл сильный взрыв в социальных сетях. Бразилец рассказал о трудностях в начале карьеры и заявил об упорной борьбе с внешними обстоятельствами.

«Моё время пришло. Сегодня я пишу тому мальчику, который видел, столько идолов подняли этот трофей… Самое время сказать: да, я лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это. Они пытались и пытаются обесценить меня, принизить меня. Но они не готовы. Никто не будет говорить, за кого я должен бороться, как я должен себя вести. Когда я был в Сан-Гонсалу, то был никому не нужен. Я выиграл всё это для себя, для своей семьи. С большой поддержкой на этом пути: «Фламенго», «Реал», сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде за эти годы...»

Такие слова футболиста особенно символичны на фоне премии «Золотой мяч», где он уступил Родри.

Foot Mercato: «Бразилец доминировал в голосовании болельщиков!»

Французское медиа сконцентрировалось на том, что широкая аудитория отдала голоса за Винисиуса.

«Реал» получил несколько наград на церемонии в Дохе. Повод вновь показать себя миру после фиаско с «Золотым мячом».

В новейшей истории футбола было несколько моментов, когда «Мадрид» оказывался в такой плохой форме, как сейчас. Из-за многочисленных травм ключевых игроков, низких результатов, слухов о возможном уходе Карло Анчелотти у клуба не самое спокойное начало сезона. Изюминкой этого довольно сложного старта стала церемония вручения «Золотого мяча». В то время как все прогнозы предвещали сокрушительную победу Винисиуса Жуниора, в конце концов был выбран полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Мадрид был в бешенстве. Но получил своё в Катаре.

Эффекта награде добавляет то, что в голосовании участвовали болельщики. А не только СМИ, тренеры и игроки. Бразилец доминировал именно среди широкой аудитории. Болельщики одали ему 1 147 276 очков против 264 835 у Родри и 460 887 у Джуда Беллингема. Это означает, что, если бы организаторы «Золотого мяча» прислушивались к общественности, шансов у Родри не было бы.

Часто критикуемый в различной прессе и оскорбляемый на стадионах Европы Винисиус Жуниор доказал, что он завоевал сердца болельщиков по всему миру. Плюс Карло Анчелотти забрал трофей лучшему тренеру года, обойдя Пепа Гвардиолу, Хаби Алонсо, Лионеля Скалони и Луиса де ла Фуэнте».

Marca: «Одинокий рейнджер мирового футбола»

А вот испанское СМИ с иронией восприняло слова Винисиуса.

«Всё шло по заранее установленному сценарию в знаменитой академии Aspire в Дохе. Динамичная церемония награждения ФИФА с четырьмя хорошо пронумерованными и выбранными VIP-персонами и мимолётным присутствием победителя Винисиуса, который был рад получить свою награду, чего он не сделал в Париже. Узнав о вердикте, который не был ни подавляющим, ни единогласным и в котором голосование болельщиков было абсолютно решающим, Винисиус схватил микрофон. Не благодарить, а подвести итоги своего насыщенного событиями детства. Скромный месседж.

Видимо, он считает это чем-то нормальным. Мы имеем дело с совершенно захватывающим случаем, где всё выглядит грубо и преувеличенно. Слёзы после гола, критика спорта, величайшее расистское нападение в истории. Он делает вид, что один против всех. Даже команда и тренер очень далеко. Просто одинокий рейнджер мирового футбола».