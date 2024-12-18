Взлёты Батракова и Латышонка или успех Сафонова: прорывы 2024 года в российском футболе

Алексей Батраков, «Локомотив»

Полузащитник ни разу не играл в РПЛ до нынешнего года. Оно и понятно, ведь Батракову всего 19 лет. Да, парень разрывал на уровне ЮФЛ и МФЛ, но ведь РПЛ — совсем другой уровень. Однако Алексей и там не затерялся. Тренерский штаб «Локомотива» подпускал парня к основе в концовке сезона-2023/2024. Пять матчей, один гол — статистика Алексея на весеннем отрезке.

А вот первая часть этого сезона — космическая для 19-летнего футболиста. 10 голов и шесть результативных передач в 17 встречах РПЛ. Ещё год назад о Батракове мало кто слышал. Теперь же это лучший российский бомбардир сезона в РПЛ, у которого в среднем за игру почти по одному результативному действию. Неудивительно, что в нынешнем году Алексей дебютировал в составе сборной России и даже забил в ворота Брунея. Да, достаточно посредственный соперник, но Батраков наверняка запомнит этот гол на всю жизнь.

Неслучайно многие эксперты называют именно Алексея главным открытием 2024 года в российском футболе. А кто-то даже считает его лучшим футболистом первой части сезона-2024/2025. Очевидно, что у нас растёт новая звёздочка. «Лёша пока очень нравится. Видно, что мальчик с хорошей головой. И не с точки зрения того, какой он игрок, а с точки зрения отношения, понимания и выполнения всех установок. Внимателен, сконцентрирован и выполняет все просьбы», — такая оценка от Валерия Карпина дорогого стоит.