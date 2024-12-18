Взлёты Батракова и Латышонка или успех Сафонова: прорывы 2024 года в российском футболе

В конце каждого года по традиции принято подводить итоги. Самое время выбрать победителя в номинации «прорыв года в российском футболе», учитывая, как много претендентов. В списке — только российские футболисты.
Мы запустили аналогичные рейтинги в других разделах. По итогам голосования вас ждёт финальный рейтинг, где вы сможете выбрать главный прорыв года во всём российском спорте.
Напоминаем, рейтинг формируется путём голосования пользователей «Чемпионата». Так что всё зависит от вас.
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Алексей Батраков, «Локомотив»
Полузащитник ни разу не играл в РПЛ до нынешнего года. Оно и понятно, ведь Батракову всего 19 лет. Да, парень разрывал на уровне ЮФЛ и МФЛ, но ведь РПЛ — совсем другой уровень. Однако Алексей и там не затерялся. Тренерский штаб «Локомотива» подпускал парня к основе в концовке сезона-2023/2024. Пять матчей, один гол — статистика Алексея на весеннем отрезке.
А вот первая часть этого сезона — космическая для 19-летнего футболиста. 10 голов и шесть результативных передач в 17 встречах РПЛ. Ещё год назад о Батракове мало кто слышал. Теперь же это лучший российский бомбардир сезона в РПЛ, у которого в среднем за игру почти по одному результативному действию. Неудивительно, что в нынешнем году Алексей дебютировал в составе сборной России и даже забил в ворота Брунея. Да, достаточно посредственный соперник, но Батраков наверняка запомнит этот гол на всю жизнь.
Неслучайно многие эксперты называют именно Алексея главным открытием 2024 года в российском футболе. А кто-то даже считает его лучшим футболистом первой части сезона-2024/2025. Очевидно, что у нас растёт новая звёздочка. «Лёша пока очень нравится. Видно, что мальчик с хорошей головой. И не с точки зрения того, какой он игрок, а с точки зрения отношения, понимания и выполнения всех установок. Внимателен, сконцентрирован и выполняет все просьбы», — такая оценка от Валерия Карпина дорогого стоит.
Станислав Агкацев, «Краснодар»
Агкацев закрыл позицию основного вратаря после отъезда Матвея Сафонова в Европу. 22-летний футболист сполна воспользовался предоставленным шансом. Он пропустил всего 12 мячей в 18 матчах РПЛ и 10 раз отыграл «на ноль». Станислав делит второе место в лиге по количеству «сухарей» вместе с Латышонком из «Зенита». Если у кого-то были какие-то опасения по поводу вратарской позиции «Краснодара», то они быстро исчезли.
Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк рассказал, в чём Агкацев превосходит Сафонова: «Матвей — вратарь-фейерверк. С ним классно играть матчи плей-офф. Ты понимаешь, что этот заряд, накал придаёт Сафонову энергию, страсть. На этой волне он может потащить невероятные удары, отражать пенальти. А вот вдолгую, на дистанции, из недели в неделю, из месяца в месяц Агкацев более ровный. Он может провести длинный этап без больших провалов, каких-то ляпов».
Матвей Сафонов, «Краснодар»/«ПСЖ»
Понятно, что Сафонов уже давно на виду в нашем футболе. Неслучайно он стал основным вратарём сборной России. Но в этом сезоне Матвей сделал серьёзный шаг вперёд и уехал в Европу. И не в какой-то средний клуб, а в топовую команду, пусть и со своими проблемами. Пока россиянин не стал основным в «ПСЖ», но никто и не обещал, что будет легко. Матвей провёл шесть матчей (два — в Лиге чемпионов) и три раза отыграл «на ноль».
Для старта в новой стране, да ещё и в конкуренции с чемпионом Европы из Италии Доннаруммой – очень неплохо!
Представить отъезд российского футболиста в топ-чемпионат в нынешних реалиях было сложно. Особенно когда речь идёт не о переходе игрока в статусе свободного агента, а о полноценном трансфере. Но Матвей не испугался и уехал бороться за место в стартовом составе «ПСЖ». Да, пока не без ошибок, но и его конкурент периодически косячит, так что шансы наверняка ещё будут.
Илья Самошников, «Локомотив»
Самошников очень преобразился в нынешнем сезоне. Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поменял ему позицию — отправил на правый фланг полузащиты. И это сработало. Илья показал, что может не только периодически подключаться в атаку, но и делать это системно. Плюс закрепил за собой статус одного из главных универсалов во всей лиге.
Ауты Самошникова — одна из фишек «Локомотива» в этом сезоне. Ради этого Илья даже может прибежать на другой фланг. Самошников зачастую метает мяч в чужую штрафную площадь, что создаёт дополнительную опасность. Подобные броски несколько раз становились результативными. Хотя в последнее время соперники стали действовать в этом компоненте гораздо внимательнее. Самошников забил четыре мяча в нынешнем сезоне в РПЛ и делит третье место в команде с Жерзино Ньямси.
Евгений Латышонок, «Зенит»
Вратарь обратил на себя внимание в прошлом сезоне. Он неплохо играл в составе «Балтики», хотя команда в итоге покинула элитный дивизион российского футбола. С другой стороны, она пошумела в Кубке России и добралась до финала. И без чудес от Евгения тут не обошлось (особенно в матче со «Спартаком»). «Зенит» переманил Евгения к себе, хотя ни у кого не было уверенности, что он станет основным голкипером. Но Латышонок хорошо проявил себя на предсезонке, и тренеры доверили ему место в воротах.
И надо сказать, что «Зенит» угадал с этим выбором. Латышонок пропустил первый мяч в РПЛ только в 5-м туре. А второй — в 9-м. За 15 матчей РПЛ в этом сезоне в воротах Латышонка побывало всего семь мячей. В 10 случаях он отыграл «на ноль». Жаль только, что Евгений получил травму, из-за которой пропустил пару встреч в чемпионате.
«Я знаю, что Женя работал со специалистом по ментальной подготовке, и ему это очень помогло. В том числе благодаря этому он сделал большой, широкий шаг. Сейчас по его эмоциям, мимике после удачных или неудачных действий я вижу: теперь это зрелый вратарь», — сказал бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк.
Давид Волк, «Динамо» Махачкала
Вратарь махачкалинского «Динамо» выделяется не только своей фамилией, но и игрой. Достаточно сказать, что он делит пятое место в РПЛ по количеству «сухих» матчей (шесть). Выше него — вратари «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, то есть топовых российских клубов. А сам Волк представляет гораздо более скромную команду. Давид провёл 21 встречу во всех турнирах и пропустил 19 мячей (меньше одного за игру). Отличный показатель для вратаря команды из нижней части таблицы.
В ноябре Волка пригласили в сборную России. Да, он пока ещё не дебютировал за национальную команду, но наверняка приобрёл ценный опыт. Под впечатлением от работы с Волком оказался тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов: «Вклад Давида в результаты махачкалинского «Динамо» в первом круге очень большой. Впечатления в тренировочном процессе оказались лучше, чем даже ожидал. Давид показал, что может играть ещё лучше».
Наиль Умяров, «Спартак»
Тот случай, когда приход нового тренера изменил футболиста в лучшую сторону. Когда Умяров играл за «Спартак» в прошлом сезоне, даже некоторые болельщики красно-белых удивлялись, зачем его выпускают на поле. Наилю очень доставалось за передачи поперёк поля, ошибки в оборонительной фазе и медлительность. Но смена тренера взбодрила Умярова. Деян Станкович разглядел в игроке потенциал, а тот провёл первую часть сезона на достаточно приличном уровне.
Умяров заметно прибавил в единоборствах в обороне и в точных передачах в финальную треть поля. Станкович не скрывает, что доволен прогрессом футболиста: «Мне нравится Наиль. Нравится, как он думает — очень быстро, он умеет играть. Это очень умный парень, который быстро адаптируется к любой тактике, хорошо читает соперника, я доволен. Он мне понравился с первого дня».
Тамерлан Мусаев, ЦСКА
Тамерлан ни разу не играл в РПЛ до сезона-2023/2024. Мусаев залетел туда с «Балтикой», но пошёл на повышение спустя полгода. ЦСКА купил нападающего, забившего два мяча по итогам 18 матчей в РПЛ. Согласитесь, что в этой статистике нет ничего завораживающего. Но в ЦСКА Мусаев заиграл намного продуктивнее. Весной 2024-го он забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 12 встречах РПЛ.
В нынешнем сезоне Тамерлан набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас» в 18 встречах. Во-первых, это лучший бомбардир ЦСКА. Во-вторых, у него самый высокий показатель во всей РПЛ по победным голам (шесть). Очень впечатляет! Если Мусаев забивает в нынешнем сезоне, то ЦСКА обязательно побеждает. Кстати, эта статистика сработала и в Кубке России, где Тамерлан отметился двумя голами.
Есть, правда, один минус. Мусаев не всегда проходит в стартовый состав, и это удивляет некоторых экспертов. Вот, к примеру, что сказал Валерий Непомнящий: «Мусаев забивает почти в каждой игре, но мне непонятно, почему его чехлят. Если бы парень играл в каждом матче, он бы был очень уверен в себе — в ворота залетает всё, что о него бьётся».
Максим Глушенков, «Локомотив»/«Зенит»
Нельзя сказать, что Максим проводит на хорошем уровне первый год. В сезоне-2022/2023 он набил 11+11, а в прошлом отдал в общей сложности 21 голевой пас. Но после перехода в «Зенит» Глушенков заиграл так, как никогда не играл в карьере. В прессе активно обсуждали детали личного контракта Максима с сине-бело-голубыми, а он выходил на поле и делал свою работу. Делал так, что ни у кого не было никаких вопросов. А после – передавал приветы хейтерам и зажигал в интервью.
Максим забил девять мячей в пяти первых матчах сезона с учётом Суперкубка России. На этом отрезке он был лучшим футболистом РПЛ с большим запасом. К сожалению, потом в дело вмешались травмы. Сначала Глушенков сломал руку, а потом получил мышечное повреждение. Тем не менее Максим занял второе место по результативным действиям в РПЛ за 2024 год.
«Назову Глушенкова лучшим футболистом первой части сезона. Да, ему помешала травма, но это уже издержки, которые никак не связаны с качествами игрока. Он ярко себя проявил», — главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высоко оценил одного из лидеров «Зенита».
Валентин Пальцев, «Динамо» Махачкала
Когда игрок из скромного клуба доезжает до национальной команды — это о многом говорит. Даже если эта сборная довольствуется только товарищескими матчами. Пожалуй, до лета 2024-го о Пальцеве знали только те, кто следил за Первой лигой (он играл там за «КАМАЗ»). Махачкалинское «Динамо» пригласило парня к себе и не прогадало. Пальцев без проблем закрепился в РПЛ и дважды сыграл за сборную России.
А ведь в своё время Пальцев работал разнорабочим на заводе! Теперь играет за сборную России. Сам Валентин считает нынешний год лучшим в карьере. «На данный момент Пальцев в порядке — и вот он здесь. Очень неплохо себя проявил. Неожиданно. Видим его на тренировках. Достойно выглядит», — хвалил игрока в сентябре Валерий Карпин.
Лечи Садулаев, «Ахмат»
«Ахмат» всё ещё находится в зоне прямого вылета, однако игра Садулаева — светлое пятно в команде. Лечи — быстрый и смелый футболист с хорошим дриблингом. Он заинтересовал «Зенит», который намерен заполучить игрока в статусе свободного агента по окончании сезона. Кстати, бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко считает, что Садулаев сильнее легионеров «Зенита» — Педро и Артура.
У Лечи больше обводок в среднем за матч, нежели у легионеров, хотя общий процент ниже. В ноябре Садулаев неплохо проявил себя в составе сборной России. Сначала набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в игре с Брунеем (11:0), а потом отметился голевой передачей в матче с Сирией (4:0). В обоих случаях Садулаев выходил на замену. Сделаем скидку на уровень соперника, но для Лечи сейчас важны любые результативные действия в сборной.
Данила Козлов, «Балтика»/«Краснодар»
2024 год стал прорывным для молодого Козлова. До этого он провёл всего 15 минут в РПЛ, когда находился в системе «Зенита». В начале 2024-го Козлов укатил в «Балтику», где в него поверил Сергей Игнашевич. Данила регулярно проходил в состав и набил неплохую статистику. Он забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 10 матчах РПЛ, то есть совершал результативное действие примерно в каждой второй встрече.
Неудивительно, что на парня обратили внимание представители «Краснодара». Летом Козлов покинул вылетевшую из РПЛ «Балтику» и переехал на юг России. Пока он играет регулярно только в Кубке России, а его время в чемпионате сильно ограничено (всего 319 минут). Но Даниле всего 19 лет, так что его главные успехи ещё впереди. В этом сезоне он забил три мяча во всех турнирах и отдал один голевой пас. Однако гораздо важнее, что именно в нынешнем году Козлов обратил на себя внимание своей игрой. И перешёл в топ-клуб.
Константин Тюкавин, «Динамо» Москва
Нападающий был очень продуктивен в концовке прошлого сезона. К примеру, у него была серия из шести матчей РПЛ с голами. Бело-голубые до последнего претендовали на золотые медали, однако в итоге остались всего лишь с бронзой. Тюкавин, в свою очередь, получил ценную награду от РФС — его признали лучшим футболистом сезона.
Тюкавин провёл нестабильно первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ, однако всё равно забил семь мячей и приплюсовал к этому три голевые передачи. Константин занял четвёртое место в лиге по результативным действиям за год. Тюкавин удостоился высокой оценки от бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который включил игрока в число лучших нападающих РПЛ по итогам первой части сезона-2024/2025.
Дмитрий Воробьёв, «Оренбург»/«Локомотив»
У Дмитрия не получилось закрепиться в системе «Краснодара», а в РПЛ он дебютировал в составе «Сочи» (2021 год). За два сезона с «Оренбургом» в высшем дивизионе нападающий забил суммарно 16 мячей. Летом 2024-го Воробьёв перебрался в топ-клуб — подписал контракт с «Локомотивом». Пока смотрится неплохо — пять голов и три результативные передачи в 18 матчах в РПЛ.
Тренеры сборной России обратили внимание на игру Воробьёва, и Дмитрий дебютировал за национальную команду. Правда, отыграл всего 27 минут во встрече с Вьетнамом (3:0). Есть и один существенный минус — Воробьёв не забивает в РПЛ уже восемь матчей. Тот случай, когда очень нужен перерыв в чемпионате. Но в целом уходящий год получился для Дмитрия успешным.