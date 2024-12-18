Гвардиола должен уйти из «Сити». Но это невозможно

То, что сейчас происходит с «Сити» (одна победа в 11 матчах) – это крах империи. Не хочется в сотый раз говорить про травмированного Родри, стареющего Уокера и приевшиеся титулы. Об этом было предостаточно сказано за полтора месяца. Хочется взглянуть именно на фигуру главного тренера, который оказался в центре идеального шторма. И тут важно напомнить о статусе Хосепа Гвардиолы.

Для меня он главный тренер современности. А может, даже за всю историю футбола. Знаю, что сейчас такое утверждение выглядит особенно спорным. Тем более что по победам в Лиге чемпионов Гвардиола уступает Карло Анчелотти (пять – у итальянца, три – у испанца), а по суммарному количеству трофеев на первом месте вообще сэр Алекс Фергюсон. Но если брать влияние на футбол, то Пеп, по моему мнению, номер один.

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола Фото: David Ramos/Getty Images

Именно его задумки разбирают и копируют. Именно к нему хотят на стажировки. И показательно, сколько людей, соприкоснувшихся с Гвардиолой, возглавили топ-клубы. Микель Артета и Энцо Мареска были его помощниками, а теперь самостоятельно работают в «Арсенале» и «Челси». Этим летом многих шокировало назначение Венсана Компани в «Баварию». А потом выяснилось, что это было сделано по совету Гвардиолы.

К декабрю 2024 года Пеп столкнулся с кризисом, какого у него ещё не было. Ни за четыре года в «Барсе», ни за три — в «Баварии», ни за предыдущие восемь сезонов в «Сити». Гвардиолу всегда относили к системным тренерам, которые реже дают сбой. Точнее, он может провалиться в плей-офф, но на длинной дистанции ему нет равных. Ну или не было.

Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

На фоне провала с результатами (хотя по игре не всегда было так ужасно) на тренера тяжело смотреть. В соцсетях много шуток о том, как Гвардиола себя расцарапал, однако на самом деле выглядело страшновато. Эмоциональное выгорание вообще свойственно скорее не футболистам, а как раз тренерам. У одних стандартный день – это два-три часа тренировок, а другие включены 24 часа в сутки. Вот тут можно прочитать инсайды Тhe Athletic о том, как Пеп замыкался в себе, закрывался в кабинете и выключал телефон.

Мы видим приподнятую бровь Анчелотти, но не знаем, что за ней стоит. Перед финалом ЛЧ-2022/2023 я был на пресс-конференции главного тренера «Интера». Тогда меня удивило, что Симоне Индзаги подёргивался. Когда он говорил, то его голова иногда резко поднималась. И это не было волнением перед игрой. Как мне объяснили итальянские коллеги, у тренера есть такое нервное проявление, о котором не принято говорить. Есть пример Юргена Клоппа, который продлил контракт до 2026 года, однако вскоре понял, что у него больше нет энергии. А ещё есть Андре Виллаш-Боаш, завершивший в карьеру тренера в 43 года. Судя по инсайдам, у него были предложения и от клубов, и от сборных, но он их отбросил, чтобы поучаствовать в ралли «Дакар», рухнуть с песчаной дюны и повредить спину. Каждый заряжается эмоциями по-своему (лучше бы не так, конечно). Правда, в этом году Виллаш-Боаш вернулся в футбол, став президентом «Порту».

Чтобы оставаться успешным тренером в самом крутом чемпионате, нужно не только разбираться в футболе, но и ежедневно показывать характер. Тебя окружает куча мужиков со своим эго, а кого-то нужно оставлять вне стартового состава. «Сити» публиковал ролик с подборкой речей Гвардиолы в раздевалке. Эмоциональный диапазон можно оценить, даже не зная английского языка. Тренеру приходится и вдохновлять, и разносить своих футболистов. И тут тебя точно не заменят помощники, потому что такие посылы идут только от главного тренера.

Понятно, что есть несколько человек, которым за 70 лет, но они всё ещё работают на топ-уровне. Например, в этом сезоне 73-летний Клаудио Раньери возглавил «Рому». Однако по комментариям Гвардиолы мы понимаем, что ему такое не подходит. Неделю назад вышел подкаст Desmontadito, где 53-летний Пеп признался, что устал.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Думаю, перерыв пошел бы мне на пользу. Я не хотел бы тренировать другой клуб. Не говорю о долгосрочном будущем, но сейчас не покину «Сити». Не поеду в другую страну ради того же, что делаю сейчас. У меня не хватит энергии. Мысль о работе в другом клубе, о стартовом составе, о всём процессе тренировок… Нет, нет, нет. Сборная? Да, это возможно, потому что там другое. Нет ежедневных тренировок, нет матчей каждые три дня. Я думаю, мне придётся прекратить [работу в клубах]».

Беда Гвардиолы в том, что он завис в «Сити». Сам он не уйдёт из команды, которая оказалась в игровом кризисе и над которой нависло огромное судебное разбирательство. Пеп на днях заявил, что по своей инициативе точно не покинет клуб. Его можно только уволить, однако такое тоже тяжело представить. Другого на его месте бы уже убрали, но Гвардиола – главный тренер планеты. Он принёс клубу первую в истории победу в ЛЧ, а вместе с тем и требл. Шесть чемпионств за последние семь лет. У него особенный статус. Его нельзя просто взять и уволить.

Хотя, возможно, стоило бы.

Особенно ради внутренней гармонии Гвардиолы. Возможно, и ради команды тоже, хотя ещё большой вопрос, будет ли проще вернуться на первое место в АПЛ с другим тренером. В любом случае испанец когда-то покинет команду. Похоже, этот момент наступит либо по окончании нынешнего сезона, либо по завершении следующего (новый контракт рассчитан как раз до лета 2026-го). Пепу стоило уходить после требла или после рекордного четвёртого чемпионства в АПЛ подряд – такое не покорилось даже Фергюсону. Могло быть красиво (да ещё и одновременно с уходом Клоппа), а получилось, что теперь Гвардиола застрял. Продолжать без эмоций нельзя, но и уйти не получается.