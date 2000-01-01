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Полные итоги голосования на игрока года ФИФА
Полные итоги голосования на игрока года ФИФА
Винисиус признан игроком года ФИФА. Бразилец обошёл в голосовании 10 соперников. Как распределились финальные баллы?
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11-е место — Федерико Вальверде
11-е место — Федерико Вальверде
Полузащитник «Реала» набрал четыре балла.
10-е место — Флориан Вирц
10-е место — Флориан Вирц
Полузащитнику «Байера» поставили восемь очков.
9-е место — Килиан Мбаппе
9-е место — Килиан Мбаппе
Нападающий «Реала» набрал 14 баллов.
8-е место — Эрлинг Холанд
8-е место — Эрлинг Холанд
Форварду «Манчестер Сити» поставили 18 очков.
7-е место — Тони Кроос
7-е место — Тони Кроос
Экс-полузащитник «Реала» набрал 18 баллов.
6-е место — Лионель Месси
6-е место — Лионель Месси
Нападающему «Интер Майами» поставили 25 очков.
5-е место — Ламин Ямаль
5-е место — Ламин Ямаль
Вингер «Барселоны» набрал 30 баллов.
4-е место — Дани Карвахаль
4-е место — Дани Карвахаль
Защитнику «Реала» поставили 31 очко.
3-е место — Джуд Беллингем
3-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» набрал 37 баллов.
2-е место — Родри
2-е место — Родри
Полузащитнику «Ман Сити» поставили 43 очка.
1-е место — Винисиус
1-е место — Винисиус
Форвард «Реала» получил 48 баллов.
Полные итоги голосования на игрока года ФИФА. Сколько получили Родри, Винисиус и Месси?
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