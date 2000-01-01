Молодёжка «Астон Виллы» выиграла сумасшедшую серию пенальти из 38 ударов

Драматичный матч

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. А потом началась серия пенальти. «Блэкпул» промазал вторым ударом, а «Астон Вилла» не смогла забить третий. Дальше обе команды были точны, всё в итоге затянулось аж до 38 ударов!