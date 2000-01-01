В Англии клуб взял серию пенальти из 38 ударов
Молодёжки «Астон Виллы» и «Блэкпула» устроили сумасшедшую серию пенальти в матче английской футбольной лиги. Каждая из команд пробила по воротам аж по 19 раз!
Драматичный матч
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. А потом началась серия пенальти. «Блэкпул» промазал вторым ударом, а «Астон Вилла» не смогла забить третий. Дальше обе команды были точны, всё в итоге затянулось аж до 38 ударов!
Невероятная история
Команды прошли почти по два полных круга всем составом. Всё решил неточный 19-й удар «Блэкпула». «Астон Вилла» одержала победу в серии пенальти со счётом 18:17.
Молодёжка «Астон Виллы» выиграла сумасшедшую серию пенальти из 38 ударов
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