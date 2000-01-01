Обновлённый прогноз на победителя Бундеслиги
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпиона Германии. Какие шансы у команд на титул?
«Штуттгарт»
Вероятность победы команды — 0,2%. Больше шансов, что «швабы» финишируют в топ-5 (18,2-18,9%).
«Боруссия» Д
Шансы дортмундцев на титул — 0,3%. Вероятнее, что команда завершит сезон в первой пятёрке (15,5-20,6%).
«РБ Лейпциг»
Шансы команды на чемпионство — 0,8%. Более вероятно, что «быки» станут третьими (24,7%) или четвёртыми (22,7%).
«Айнтрахт»
Вероятность клуба из Франкфурта на завоевание золота — 0,7%. Больше шансов у команды завоевать бронзу (26,5%).
«Байер»
Вероятность защиты титула у команды из Леверкузена — 28,6%. Больше шансов у парней Алонсо на серебро (56,9%).
«Бавария»
Шансы мюнхенцев на победу 69,4%. Вероятность стать вторыми значительно ниже – 26,3%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Бундеслиги
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