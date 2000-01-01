Кто станет чемпионом АПЛ? Обновлённый прогноз
После 16-го тура портал Opta обновил прогноз на победителя АПЛ. Кто претендует на титул?
«Манчестер Сити»
Шансы «горожан» на защиту титула — всего 1,8%. Куда выше у парней Гвардиолы вероятность вообще остаться без медалей, став четвёртыми (44,7%).
«Челси»
Вероятность победы «синих» — 5,8%. Больше шансов у «Челси» взять бронзу (37,2%).
«Арсенал»
Шансы «канониров» на чемпионство — 10,1%. Вероятность стать вице-чемпионами равна 43,3%.
«Ливерпуль»
Мерсисайдцы возьмут титул с вероятностью 82,3%. Шансы занять второе место — сильно ниже (13,2%).
Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ. Шансы «Ливерпуля» огромны!
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