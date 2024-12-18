Новые трофей и рекорд для «Реала»! А Анчелотти теперь навсегда особенный

В Катаре состоялся финал Межконтинентального Кубка, где сошлись лучший клуб Европы «Реал» и лучший клуб Северной и Центральной Америки «Пачука». По сути, это тот же клубный ЧМ формата предыдущих 23 лет. Просто прежний турнир реформировали: его проведут летом с 32 командами со всего мира. А прежний формат всё равно оставили, сменив название.

В составе мексиканцев выделялись разве что уже 35-летний экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон плюс не заигравший в «Севилье» и «Аяксе» Уссама Идрисси. Любопытно, что Анчелотти на фоне не самого статусного соперника всё равно неожиданно выставил основу: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигера, Франа Гарсию, Лукаса Васкеса, Орельена Тчуамени, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Джуда Беллингема, Родриго, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. То есть даже в таком матче на лавке остались Рауль Асенсио, Арда Гюлер и Эндрик.

И ведь на первых минутах инициативой владела как раз «Пачука»: и мяч больше держала, и моменты, в отличие от мадридцев, создавала. Так, Луис Родригес с правого края опасно пальнул низом в ближний угол, проверив реакцию Куртуа. Она, разумеется, в полном порядке. «Реал» долго вообще не помышлял об атаке и словно играл на первой передаче — не футбол, а полёт сонных мух.

Винисиус празднует гол Фото: Jose Breton/Getty Images

Постепенно ход матча стал более логичным. Лучший клуб Европы увеличивал давление и пользовался огромными свободными зонами, вот только ничего прямо-таки опасного создать никак не получалось. Звёздное бразильско-французское нападение неплохо комбинировало и шло в дриблинг, тем не менее в последний момент игрокам каждый раз что-то мешало. Оцените статистику по ударам в створ за 37 минут: 2:0 в пользу… мексиканцев. Весь состав которых оценён в € 48,4 млн. Примерно как «Крылья Советов» и дешевле «Ростова».

Однако «Реал» есть «Реал». Вальверде и Камавинга сыграли в стеночку, Беллингем покатил налево, Винисиус забежал в штрафную, изящно финтами уложил на газон вратаря и отдал в центр. Мбаппе оставалось не промахнуться с пары метров, а на такое он не способен даже в нынешнем, не слишком удачном сезоне. Хотя по пустым Килиан уже мазал.

В начале второго тайма отличился ещё и Родриго. Причём как! Раскачал ложными замахами двоих оппонентов, переложил мяч под правую ногу и филигранно закрутил его в дальний угол. Правда, был нюанс: находившийся в офсайде Беллингем перекрывал обзор вратарю. Но VAR и повтор не переубедили венесуэльского судью Хесуса Валенсуэлу — гол засчитали.

Родриго и движение Джуда Беллингема Фото: Кадр трансляции

По сути, матч можно было заканчивать. Пусть даже в полуфинальной серии пенальти «Пачука» отыгралась с 1:3 от каирского «Аль-Ахли», это совсем иной уровень. Анчелотти успокоился и дал практику Браиму Диасу с Дани Себальосом, поменяв Камавинга и Мбаппе. Позже — сменил Родриго на Луку Модрича. А перед самым финалом — Васкеса и Беллингема на Гюлера и Асенсио.

Всё, что далее создали мексиканцы — удар издали низом и кивок головой выше ворот от Рондона. Винисиус едва не оформил разгром, но не попал в дальний угол из удобной позиции и не переиграл вратаря в ближнем бою. Не получилось с игры — удалось с 11 метров, пенальти был назначен за фол Идрисси на Васкесе. На этом и закончили.

Если учитывать историю именно Межконтинентального Кубка, а проводили его с 1960 по 2003 год включительно, для «Реала» это четвёртый трофей — ранее становились лучшими в 1960-м, 1998-м и 2002-м. Есть рекорд, потому что ранее «сливочные» лидировали вместе ещё с четырьмя командами. ФК «Рекорд» Мадрид в своём репертуаре. Хотя куда важнее победить в воскресенье «Севилью».

Для Анчелотти, к слову, это тоже особенный день. Межконтинентальный Кубок — 15-й трофей итальянца в Мадриде. Последней преградой к первому месту был легендарный Мигель Муньос (тренировал в 1960-х и 1970-х), но теперь и он позади.