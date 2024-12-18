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Реал Мадрид — Пачука — 3:0, обзор финала Межконтинентального Кубка, голы: Мбаппе, Родриго, Винисиус, 18 декабря 2024

Новые трофей и рекорд для «Реала»! А Анчелотти теперь навсегда особенный
Георгий Илющенко
Отчёт Реал Мадрид — Пачука — 3:0
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Победа над «Пачукой» в финале Межконтинентального Кубка сделала Карло самым титулованным тренером в истории «Королевского клуба».

В Катаре состоялся финал Межконтинентального Кубка, где сошлись лучший клуб Европы «Реал» и лучший клуб Северной и Центральной Америки «Пачука». По сути, это тот же клубный ЧМ формата предыдущих 23 лет. Просто прежний турнир реформировали: его проведут летом с 32 командами со всего мира. А прежний формат всё равно оставили, сменив название.

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Родриго – 53'     3:0 Винисиус Жуниор – 84'    

В составе мексиканцев выделялись разве что уже 35-летний экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон плюс не заигравший в «Севилье» и «Аяксе» Уссама Идрисси. Любопытно, что Анчелотти на фоне не самого статусного соперника всё равно неожиданно выставил основу: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигера, Франа Гарсию, Лукаса Васкеса, Орельена Тчуамени, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Джуда Беллингема, Родриго, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. То есть даже в таком матче на лавке остались Рауль Асенсио, Арда Гюлер и Эндрик.

И ведь на первых минутах инициативой владела как раз «Пачука»: и мяч больше держала, и моменты, в отличие от мадридцев, создавала. Так, Луис Родригес с правого края опасно пальнул низом в ближний угол, проверив реакцию Куртуа. Она, разумеется, в полном порядке. «Реал» долго вообще не помышлял об атаке и словно играл на первой передаче — не футбол, а полёт сонных мух.

Винисиус празднует гол

Винисиус празднует гол

Фото: Jose Breton/Getty Images

Постепенно ход матча стал более логичным. Лучший клуб Европы увеличивал давление и пользовался огромными свободными зонами, вот только ничего прямо-таки опасного создать никак не получалось. Звёздное бразильско-французское нападение неплохо комбинировало и шло в дриблинг, тем не менее в последний момент игрокам каждый раз что-то мешало. Оцените статистику по ударам в створ за 37 минут: 2:0 в пользу… мексиканцев. Весь состав которых оценён в € 48,4 млн. Примерно как «Крылья Советов» и дешевле «Ростова».

Однако «Реал» есть «Реал». Вальверде и Камавинга сыграли в стеночку, Беллингем покатил налево, Винисиус забежал в штрафную, изящно финтами уложил на газон вратаря и отдал в центр. Мбаппе оставалось не промахнуться с пары метров, а на такое он не способен даже в нынешнем, не слишком удачном сезоне. Хотя по пустым Килиан уже мазал.

Было дело:
Всем бы такой кризис, как у «Реала»! Но как Мбаппе не забил в пустые — непостижимо
Всем бы такой кризис, как у «Реала»! Но как Мбаппе не забил в пустые — непостижимо

В начале второго тайма отличился ещё и Родриго. Причём как! Раскачал ложными замахами двоих оппонентов, переложил мяч под правую ногу и филигранно закрутил его в дальний угол. Правда, был нюанс: находившийся в офсайде Беллингем перекрывал обзор вратарю. Но VAR и повтор не переубедили венесуэльского судью Хесуса Валенсуэлу — гол засчитали.

Родриго и движение Джуда Беллингема

Родриго и движение Джуда Беллингема

Фото: Кадр трансляции

По сути, матч можно было заканчивать. Пусть даже в полуфинальной серии пенальти «Пачука» отыгралась с 1:3 от каирского «Аль-Ахли», это совсем иной уровень. Анчелотти успокоился и дал практику Браиму Диасу с Дани Себальосом, поменяв Камавинга и Мбаппе. Позже — сменил Родриго на Луку Модрича. А перед самым финалом — Васкеса и Беллингема на Гюлера и Асенсио.

Всё, что далее создали мексиканцы — удар издали низом и кивок головой выше ворот от Рондона. Винисиус едва не оформил разгром, но не попал в дальний угол из удобной позиции и не переиграл вратаря в ближнем бою. Не получилось с игры — удалось с 11 метров, пенальти был назначен за фол Идрисси на Васкесе. На этом и закончили.

Винисиуса всё-таки признали лучшим. Что об этом думают в мировых СМИ:
«Особенно символичен его образ». Как СМИ восприняли триумф Винисиуса на премии The Best
«Особенно символичен его образ». Как СМИ восприняли триумф Винисиуса на премии The Best

Если учитывать историю именно Межконтинентального Кубка, а проводили его с 1960 по 2003 год включительно, для «Реала» это четвёртый трофей — ранее становились лучшими в 1960-м, 1998-м и 2002-м. Есть рекорд, потому что ранее «сливочные» лидировали вместе ещё с четырьмя командами. ФК «Рекорд» Мадрид в своём репертуаре. Хотя куда важнее победить в воскресенье «Севилью».

Для Анчелотти, к слову, это тоже особенный день. Межконтинентальный Кубок — 15-й трофей итальянца в Мадриде. Последней преградой к первому месту был легендарный Мигель Муньос (тренировал в 1960-х и 1970-х), но теперь и он позади.

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