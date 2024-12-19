Доннарумме страшно прилетело шипами в лицо. Матч Сафонова и Головина — просто триллер!

Заключительный матч Лиги 1 в 2024 году прошёл с участием «Монако» и «ПСЖ». Третья команда против первой — отличная вывеска!

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов по традиции последних недель начал встречу в запасе. Тренерский штаб парижан усадил россиянина на скамейку после результативной ошибки в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). После этого Матвей ни разу не попал в стартовый состав. Александр Головин, в свою очередь, вышел в основе «Монако». Хотя могло ли быть иначе?

«ПСЖ» так мощно начал игру, что мог трижды забивать в течение 10 минут. В первом случае всё вышло совершенно случайно. Мяч после навеса Ашрафа Хакими срезался с ноги и едва не влетел в ближний угол — удивлённого вратаря Филиппа Кёна спасла штанга. Чуть позже голкипер справился с ударом Брэдли Баркола в ближний угол. Отдельный привет Уилфриду Синго, который бежал так медленно, что Баркола на его фоне выглядел Усэйном Болтом.

А ещё Кёну нужно благодарить Вандерсона — именно бразилец вынес мяч, летевший в створ после углового у ворот «Монако». Хозяева ответили ударом Элисса Бен-Сегира, но мяч летел прямо по центру, так что у Джанлуиджи Доннаруммы не возникло никаких проблем. Но итальянцу было не суждено доиграть даже до перерыва. Синго влетел во вратаря, после того как далеко отпустил от себя мяч.

Когда показали повтор, стало очень жутко. Синго влетел шипами прямо в лицо Доннарумме — после такого остаться в игре было просто нереально. К счастью, вратарь самостоятельно покинул поле, однако его внешний вид прекрасно подходил для фильма ужасов. Окровавленная половина лица — зрелище не для слабонервных. Сафонов получил ценные указания от Луиса Энрике и вошёл в игру впервые с конца ноября. Доннарумме оперативно наложили швы в раздевалке.

Едва Матвей появился на поле, как его команда открыла счёт. Удивила пассивность обороны «Монако». Защитники позволили Хакими удрать по правому флангу и выложить мяч под удар Дезире Дуэ. Атакующего футболиста «ПСЖ» никто не держал, а он спокойно пробил в дальний угол. Это первый гол 19-летнего футболиста в нынешнем сезоне Лиги 1.

В целом первый тайм прошёл с большим преимуществом «ПСЖ». Гости чаще владели мячом (59% на 41%) и нанесли больше ударов в створ (шесть против двух). У Сафонова до перерыва было немного работы, а Головину было очень тяжело проявить себя в такой игре. Александр напомнил о себе в начале второй половины. Он крутил мяч в дальнюю девятку с линии штрафной, но получилось так себе.

А спустя несколько минут «Монако» отыгрался. Мяч попал в руку Маркиньосу, и арбитр Франсуа Летексье указал на «точку». Сафонову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы потащить удар с 11-метровой отметки. Матвей угадал направление полёта мяча, но Бен-Сегир попал в самый угол. До чего же обидно!

Семь минут — столько прошло между первым и вторым голами монегасков. Кстати, голевую атаку начал Головин. Его заброс на фланг нашёл Магнеса Аклиуша, а тот прострелил на Брила Эмболо. Швейцарец опередил Вильяма Пачо и аккуратно катнул мяч в дальний угол. Сафонов не среагировал на удар с близкого расстояния.

Безумие на этом не закончилось. Прошло ещё четыре минуты, и мяч снова оказался в воротах «Монако». Кён отразил удар Фабиана Руиса, а первым на добивании оказался Усман Дембеле — 2:2. Но игра обеих команд в обороне — что-то с чем-то.

Александр Головин не отметился результативными действиями в матче с «ПСЖ» Фото: asmonaco.com

В середине второго тайма стало тревожно за Сафонова. Матвей опередил соперника и руками выбил мяч в сторону, после чего получил повреждение. Столкновение с соперником не прошло бесследно — Сафонову порвали форму в районе локтя. В остальном обошлось.

Когда Энрике выпускал Гонсалу Рамуша на 80-й минуте, то, наверное, что–то знал. Ведь именно португалец снова вывел парижан вперёд. Прошло всего четыре минуты после замены, а Рамуш головой вонзил мяч после подачи от углового флажка. «Монако» мог забивать в следующей атаке, однако Такуми Минамино исполнил какой-то непонятный тычок, и Сафонов забрал мяч.

В добавленное время Ли Кан Ин попал в штангу. Чуть позже Эмболо упал в штрафной площади гостей, но судья не увидел фола со стороны Маркиньоса, несмотря на возмущение монегасков. В итоге Летексье удалил закипевшего тренера хозяев Ади Хюттера. Точку в матче поставил Дембеле, красиво перебросивший мяч через вратаря.

Головин ушёл с поля (заменили на 90-й минуте) без результативных действий, но занял второе место среди всех игроков матча по пробегу. «ПСЖ» увеличил отрыв от «Монако» до 10 очков. Чемпионат Франции уходит на небольшой перерыв. Следующие матчи турнира пройдут в начале 2025 года.