Модрич — самый титулованный игрок «Реала» в истории. Кого он обошёл?

1-е место — Лука Модрич

За 12 лет (2012-2024) в клубе полузащитник взял 28 титулов: четыре — в Ла Лиги, шесть — в Лиге чемпионов, пять — в клубном чемпионате мира, два — в Кубке Испании, пять — в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, а также в его коллекции теперь и Межконтинентальный кубок.