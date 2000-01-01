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Модрич стал самым титулованным игроком «Реала»
Модрич стал самым титулованным игроком «Реала»
«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» (3:0). Завоевав этот трофей, Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории мадридцев. Кого он обошёл?
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4-5-е место — Карим Бензема
4-5-е место — Карим Бензема
За 14 лет (2009-2023) в клубе форвард завоевал 25 титулов: четыре чашки Ла Лиги, три Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании, пять трофеев Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА, пять наград клубного чемпионата мира.
4-5-е место — Марсело
4-5-е место — Марсело
Проведя 15 лет (2007-2022) в команде, защитник шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз — Лигу чемпионов, четырежды — клубный чемпионат мира, взял два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании и три Суперкубка УЕФА.
3-е место — Начо
3-е место — Начо
За 17 лет (2007-2024) в составе мадридцев защитник завоевал 26 трофеев: четыре чашки чемпионата Испании, пять наград Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании и четыре Суперкубка УЕФА.
2-е место — Дани Карвахаль
2-е место — Дани Карвахаль
За 15 лет в «Реале» (2008-2012, 2013-2024) на счету защитника 27 трофеев: четыре победы в Ла Лиге, шесть — в Лиге чемпионов, пять — в клубном чемпионате мира, два Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании и пять Суперкубков УЕФА.
1-е место — Лука Модрич
1-е место — Лука Модрич
За 12 лет (2012-2024) в клубе полузащитник взял 28 титулов: четыре — в Ла Лиги, шесть — в Лиге чемпионов, пять — в клубном чемпионате мира, два — в Кубке Испании, пять — в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, а также в его коллекции теперь и Межконтинентальный кубок.
Модрич — самый титулованный игрок «Реала» в истории. Кого он обошёл?
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