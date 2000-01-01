Модрич стал самым титулованным игроком «Реала»
«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» (3:0). Завоевав этот трофей, Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории мадридцев. Кого он обошёл?
4-5-е место — Карим Бензема
За 14 лет (2009-2023) в клубе форвард завоевал 25 титулов: четыре чашки Ла Лиги, три Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании, пять трофеев Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА, пять наград клубного чемпионата мира.
4-5-е место — Марсело
Проведя 15 лет (2007-2022) в команде, защитник шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз — Лигу чемпионов, четырежды — клубный чемпионат мира, взял два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании и три Суперкубка УЕФА.
3-е место — Начо
За 17 лет (2007-2024) в составе мадридцев защитник завоевал 26 трофеев: четыре чашки чемпионата Испании, пять наград Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании и четыре Суперкубка УЕФА.
2-е место — Дани Карвахаль
За 15 лет в «Реале» (2008-2012, 2013-2024) на счету защитника 27 трофеев: четыре победы в Ла Лиге, шесть — в Лиге чемпионов, пять — в клубном чемпионате мира, два Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании и пять Суперкубков УЕФА.
1-е место — Лука Модрич
За 12 лет (2012-2024) в клубе полузащитник взял 28 титулов: четыре — в Ла Лиги, шесть — в Лиге чемпионов, пять — в клубном чемпионате мира, два — в Кубке Испании, пять — в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, а также в его коллекции теперь и Межконтинентальный кубок.
Модрич — самый титулованный игрок «Реала» в истории. Кого он обошёл?
Читайте также
6 самых дорогих игроков Серии А прямо сейчас
Кто станет чемпионом АПЛ? Обновлённый прогноз
Обновлённый прогноз на победителя Бундеслиги
В Англии клуб взял серию пенальти из 38 ударов
Полные итоги голосования на игрока года ФИФА
5 самых дорогих составов клубов АПЛ
Adidas выпустил необычные бутсы для Ямаля
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона Ла Лиги
Танец игроков «МЮ» после победы над «Сити». Видео
5 самых дорогих игроков АПЛ прямо сейчас
5 лучших российских игроков по «гол+пас» в Европе
Тикнизян прыгнул в море, полное акул. Видео
«Исчезающая» форма, чтобы привлечь внимание ФИФА
Рюдигер посмеялся над поражением «Барсы». Видео
«Байер» повторил крутой рекорд «Баварии»
Хесус Навас красиво попрощался с «Севильей». Фото