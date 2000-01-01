6 самых дорогих игроков Серии А прямо сейчас
Transfermarkt провёл декабрьское обновление рыночной стоимости игроков. Как выглядит топ-6 самых дорогостоящих футболистов прямо сейчас?
4-6-е место — Рафаэл Леау
Нападающий «Милана» оценивается в € 75 млн.
4-6-е место — Алессандро Бастони
Стоимость защитника «Интера» — € 75 млн.
4-6-е место — Маркус Тюрам
Цена форварда «Интера» также равна € 75 млн.
3-е место — Николо Барелла
Полузащитник «Интера» оценивается в € 80 млн.
2-е место — Хвича Кварацхелия
Стоимость вингера «Наполи» — € 85 млн.
1-е место — Лаутаро Мартинес
Цена нападающего «Интера» равна € 100 млн.
6 самых дорогих игроков Серии А прямо сейчас. Хвича — один из лидеров!
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