Как звёзд футбола наказывали за допинг. Шалимову оборвали карьеру, Гвардиола судился 8 лет

У Михаила Мудрика большие проблемы. На днях в пробе вингера «Челси» нашли допинг. The Athletic писал, что речь о мельдонии — том самом, за который в 2016 году дисквалифицировали российскую теннисистку Марию Шарапову. Мудрик и так не играет с ноября — якобы из-за болезни. А теперь, по информации Sky Sports, вообще рискует оказаться вне спорта на четыре года.

Дело Мудрика, впрочем, только-только разгорается. Пока же предлагаем вспомнить известных футболистов из тех, кто раньше попадался на употреблении запрещённых препаратов.

Диего Марадона

Диего Марадона Фото: David Cannon/Getty Images

Насколько непревзойдённо великий Диего Армандо играл в футбол, настолько же он умел жить на широкую ногу и уходить в отрыв. К первой дисквалификации в 1991-м привели запрещённые вещества. При этом Марадона даже не оспаривал правдивость информации: ну, было и было. Тогда он провёл вне футбола 15 месяцев. Через три года пришла аналогичная дисквалификация, только уже за солидное комбо: перед третьим матчем Аргентины на ЧМ-1994 в его крови обнаружили пять однокоренных препаратов — эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин. С ним победили Грецию и Нигерию, без него — уступили Болгарии и Румынии.

Марадона ещё поиграл за родную «Бока Хуниорс» с 1995-го по 1997-й. Но потом вновь попался на веществах, на этом закончив с футболом. Представляете, насколько большего он мог достичь, относись к делу, как Лео Месси или Криштиану Роналду?

Игорь Шалимов

Игорь Шалимов Фото: Getty Images

Шалимов, как бы к нему ни относились из-за «Письма 14», — один из лучших российских футболистов 1990-х. И сверкать он должен был гораздо дольше, однако завершил карьеру всего-навсего в 30 лет — в 1999-м, когда играл в Серии В за «Наполи». В его крови нашли анаболический стероид нандролон. Незадолго до этого Игорь, неудачно отобедав в ресторане, с внутренним кровотечением угодил в реанимацию одной из московских больниц.

По самой правдоподобной версии, именно там его и угостили запрещёнкой. По другой — случилось это в Неаполе, где футболистов «прокапывали» сахаром и витамином С. Кое-кто среди итальянских журналистов даже подозревал, что «благодарить» стоит лекарство от выпадения волос. Как бы там ни было, суровые итальянцы забанили россиянина на два года. А тот решил не дожидаться окончания срока.

Эдгар Давидс и Яп Стам

Эдгар Давидс и Яп Стам Фото: Grazia Neri/Getty Images

Нидерландских легенд обвинили практически одновременно в 2001 году. И стратегия по уменьшению срока дисквалификации за тот же нандролон у них была одинаковой. Оба футболиста пошли на сделку со следствием и, насколько возможно, уменьшили срок наказания. Полузащитнику «Ювентуса» с проблемным зрением впаяли только четыре месяца вместо 16. Он оправдывался тем, что запрещённое вещество попало в его организм с гомеопатическими средствами.

Харизматичного бритоголового защитника «Лацио» сперва забанили на пять месяцев, а после апелляции срок и вовсе сократили в пять раз. Причём он завершился, пока шло разбирательство. Давидс и Стам заодно избежали уголовного наказания, а применение допинга в Италии преследовалось по закону.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

Уникальный случай, ведь Пеп пережил бан и доказал свою правоту уже много лет спустя, когда, будучи тренером, конструировал родную «Барселону». Вот насколько ему хотелось очистить своё имя. Гвардиола реально шёл до конца. В том же 2001-м его обвинили в приёме нандронола. Он уверял, что не принимал запрещёнку, и получил в ответ дисквалификацию на четыре месяца. Испанец не успокоился и в 2005-м добился трибунала в Брешии — в составе одноимённого клуба его и поймали на наличии в крови нандролона. Причём Пеп к тому моменту уже поиграл в Катаре и выступал в Мексике.

Вывод суда получился обескураживающим: семь месяцев тюрьмы и штраф € 9 тыс. (позже его сократили до € 2 тыс.). Повезло, что заключение стало чистой формальностью, так как в Италии небольшие сроки, если они первые, не отбываются за решёткой. Через два года ВАДА постановило: организм сам вырабатывает до 9 нанограммов нандролона на миллилитр мочи. На этом Гвардиола и построил новую защиту, и в 2009-м его всё-таки признали невиновным.

Егор Титов

Егор Титов Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Титов — своего рода «мученик»: как стало известно позже, в «Спартаке»-2003 бромантан по указу тренера Андрея Чернышова принимали массово. Но за всех ответил Егор. Ранее за данный препарат в крови дисквалифицировали знаменитую лыжницу Любовь Егорову, а во время Олимпиады-1996 в его употреблении уличили сразу семерых спортсменов из России. Во втором случае повезло — россиян простили, а бромантан только после этого стали считать допингом. Разработали его, кстати, советские медики для повышения выносливости военных.

Спартаковского полузащитника поймали после стыкового матча Евро-2004 с Уэльсом. Чиновники из УЕФА не стали раскручивать красно-белых, лишь забанив на год самого футболиста. Валлийцы пытались заодно добиться аннулирования и результатов стыков, но техническую победу им никто присуждать не стал.

Адриан Муту

Адриан Муту Фото: VI Images via Getty Images

Муту — как Марадона. Если принимать во внимание не футбольный талант, а разные дисквалификации за вещества и допинг. В 2004-м румына из «Челси» забанили на семь месяцев за употребление наркотиков. Клуб Романа Абрамовича тут же разорвал контракт с нападающим и потом отсудил у него € 17 млн за репутационный ущерб. Адриан пытался обжаловать решение, но ему отказали что в Федеральном суде Швейцарии, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Румыну удалось реанимировать карьеру там, где она лучше всего развивалась — в Италии. Только вот в январе 2010-го, когда Муту был в «Фиорентине», его выкинули из футбола на девять месяцев за обнаруженный в организме психостимулятор сибутрамин. Данный препарат используют для лечения ожирения. 30-летний Адриан больше в топ-лигах не выступал.

Дарио Срна

Дарио Срна Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Срна оставался в порядке даже под конец карьеры. В 2016-м, когда хорватскому правому защитнику было 34 года, даже ходили слухи о его переходе в «Барселону». И тут в следующем году он куда-то пропал прямо посреди сезона. Несмотря на уже пошедшие допинговые слухи, главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека оправдывался, что якобы просто дал ветерану отдохнуть. А потом Дарио отстранили от футбола на полгода.

Выяснилось, что положительную допинг-пробу у него взял во внесоревновательный период Национальный антидопинговый центр Украины. Что поделать, завершать карьеру, вопреки пожеланиям, пришлось в «Кальяри». Хотя в «Шахтёр» он всё равно потом вернулся и занял место спортивного директора.

Самир Насри

Самир Насри Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Пожалуй, самый необычный случай. Француз из «Севильи» в 2016-м отправился поправить здоровье в клинику в Лос-Анджелесе, где ему провели процедуру по переливанию крови для восполнения дефицита воды в организме. Всё бы ничего, вот только антидопинговые правила позволяют применять её разве что спортсменам с терапевтическим исключением. Просто так можно скрыть в организме потенциальные следы веществ и допинга. Более того, позволено переливать лишь 50 миллилитров крови, а Самир перевыполнил планку как минимум в 20 раз!

ВАДА планировало дисквалифицировать полузащитника на четыре года. Не получилось, поскольку нашлись только косвенные улики употребления допинга. Так что бан сократили сначала в два раза, а потом и вовсе до полугода. Самир всё равно пропустил практически весь 2018-й (ранее шли разбирательства), чтобы провести суммарно меньше 15 матчей за «Вест Хэм» и «Андерлехт» и на этом закончить.

Андре Онана

Андре Онана Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Стоит ли принимать прописанные вашей второй половинке вещества, будучи профессиональным спортсменом? Едва ли, слишком уж велики риски. Нынешний вратарь «МЮ» Андре Онана посчитал иначе и погубил карьеру в «Аяксе». В 2021 году в его организме нашли фуросемид, который принимают для усиления образования мочи, выведения из организма избыточного количества воды и устранения отёков. Камерунец якобы перепутал таблетки, желая выпить аспирин.

В УЕФА согласились, что Онана не принимал допинг целенаправленно. И всё же итог получился для него печальным — годичная дисквалификация. Чиновники мотивировали исход: нужно следить за тем, что употребляешь. Андре сделал выводы и вслед за отдыхом провёл блестящее время в «Интере», наработав на трансфер в «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба

Поль Погба Фото: Clive Mason/Getty Images

Свежайший случай среди громких, если бы не новость про Мудрика. Чемпион мира в начале предыдущего сезона попался на употреблении неэндогенных метаболитов тестостерона. За счёт повышенного количества тестостерона как наращивают мышечную массу, так и расщепляют жировые клетки. В общем, двойной эффект.

Стало известно, что Поль без согласования с «Ювентусом» принимал лекарства по рекомендации знакомого врача из США. А раскрыл карты он только после вскрытия первой положительной пробы. Изначально 30-летнего Погда хотели отстранить на четыре года, по сути, завершив ему карьеру на высоком уровне. И всё же Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию до 18 месяцев. Француз сможет вернуться на поле в марте 2025-го. Контракт с «Юве» расторгнут, так что выбор у полузащитника наверняка будет солидный.

Бонус — бан за неявку на тест

Рио Фердинанд Фото: Getty Images

В 2004 году звёздный защитник «МЮ» Рио Фердинанд просто не пришёл на обязательное тестирование. Отмазка была гениальной — якобы он так увлёкся переездом и покупками, что просто забыл о какой-то там проверке на допинг. Расплата получилась суровой — отстранение на восемь месяцев. Причём вердикт вынес Дисциплинарный английский комитет, и это был самострел. Рио пропустил финал отбора Евро-2004 и сам турнир. Партнёры по сборной возмутились, но не смогли ничего поделать. И вылетели в четвертьфинале от Португалии в серии пенальти.